Cache Reserveの一般公開（GA）：エグレス料金を最小化するための制御強化
2023-10-25
Cache Reserveのベータ版から一般公開（GA）への移行と、いくつかの魅力的な新機能の導入を発表できることを嬉しく思います。新機能の一例として、Cloudflareダッシュボードのキャッシュ概要セクションに表示される分析内容へのCache Reserveの追加があります...続きを読む »
2023-10-25
Cache Reserveのベータ版から一般公開（GA）への移行と、いくつかの魅力的な新機能の導入を発表できることを嬉しく思います。新機能の一例として、Cloudflareダッシュボードのキャッシュ概要セクションに表示される分析内容へのCache Reserveの追加があります...続きを読む »
2022-11-15
本日、Cache Reserveがオープンベータへと進むことを発表でき、大変嬉しく思っています。これによりユーザーは、Cache Reserveをテストし、追加の待ち時間なしにコンテンツ配信戦略に組み込むことができるようになります...
2022-05-11
本日は、Cache Reserveでキャッシングのメリットを拡大できたことを発表でき、嬉しく思います。Cache Reserveは、すべての静的コンテンツをCloudflareのグローバルキャッシュから持続的に配信する新方式です...