Cache Reserveの一般公開（GA）：エグレス料金を最小化するための制御強化

2023-10-25

Cache Reserveのベータ版から一般公開（GA）への移行と、いくつかの魅力的な新機能の導入を発表できることを嬉しく思います。新機能の一例として、Cloudflareダッシュボードのキャッシュ概要セクションに表示される分析内容へのCache Reserveの追加があります ...