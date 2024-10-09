もしもし、どなたですか？最近増加が著しいVoIPへのDDoS攻撃
2021-10-01
ここ1か月ほど、複数のVoice over Internet Protocol（VoIP）プロバイダーが、REvilを名乗る主体による分散型サービス妨害 （DDoS）攻撃の標的にされました。...続きを読む »
2021-10-01
ここ1か月ほど、複数のVoice over Internet Protocol（VoIP）プロバイダーが、REvilを名乗る主体による分散型サービス妨害 （DDoS）攻撃の標的にされました。...続きを読む »
2021-03-25
本日、新たにクライアント側のセキュリティ製品であるPage Shieldをご紹介いたします。この製品は、お客様側で、エンドユーザー側のブラウザで発生した攻撃を検出するためにご利用いただく製品です。...
2021-03-23
昨年10月、当社が発表したCloudflare Oneは、安全かつ高速で信頼性が高く、企業ネットワークの未来を定義する、包括的なクラウドベースのサービスとしてのネットワークソリューションです。Cloudflare Oneは、データセンターや支店を保護し、インターネットに接続するMagic WANとMagic Transitなどのネットワークサービスと、企業アプリケーション、デバイス、インターネットで仕事をする従業員を保護するCloudflare for Teamsという2つのコンポーネントで構成されています。...