Cloudflare Oneの新たなデバイスセキュリティパートナー

2021-03-23

昨年10月、当社が発表したCloudflare Oneは、安全かつ高速で信頼性が高く、企業ネットワークの未来を定義する、包括的なクラウドベースのサービスとしてのネットワークソリューションです。Cloudflare Oneは、データセンターや支店を保護し、インターネットに接続するMagic WANとMagic Transitなどのネットワークサービスと、企業アプリケーション、デバイス、インターネットで仕事をする従業員を保護するCloudflare for Teamsという2つのコンポーネントで構成されています。 ...