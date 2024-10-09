Cloudflare Images Sourcing Kitの発表
2022-05-13
本日は、Cloudflare Imagesに移行したいオブジェクトを含む1つ以上のソースを定義できるSourcing Kitをご紹介します...続きを読む »
2022-05-13
本日は、Cloudflare Imagesに移行したいオブジェクトを含む1つ以上のソースを定義できるSourcing Kitをご紹介します...続きを読む »
2022-05-12
Cloudflare Pub/Subは、現在何千万もの既存デバイスでサポートされているユビキタスで、業界標準のMQTTプロトコルをベースに構築されたプログラマブルメッセージバスであり、私たちはこのプライベートベータを発表できることを大変嬉しく思っています...
2022-05-11
当社は2017年にCloudflare Workersを発表しました。これは、当社のネットワーク上のコンピューティングへのアクセスを開発者に提供するものです。私たちは、このことによって生まれる可能性に胸を躍らせていましたが、すぐに、現実世界のほとんどのアプリケーションはステートフルであることに気づきました。それ以来、私たちはKV、Durable Objects、R2を提供し、開発者がさまざまなタ...
2022-05-11
R2オブジェクトストレージは現在データ版で、すべてのお客様に試験展開していただけます...
2022-05-11
本日は、Cache Reserveでキャッシングのメリットを拡大できたことを発表でき、嬉しく思います。Cache Reserveは、すべての静的コンテンツをCloudflareのグローバルキャッシュから持続的に配信する新方式です...
2022年5月10日
本日、Workers for Platformsを発表します。これは、あらゆる製品をプログラム可能にし、お客様がそれぞれのお客様と開発者に瞬時に価値を提供できるように支援する一連のツールです...
2022年5月09日
CloudflareはWeb相互運用性ランタイムコミュニティグループ（WinterCG）立ち上げに携わることができ大変嬉しく思います。WinterCGは、Cloudflare Workers、Deno、Node.jsのコントリビューターが協力して共通のWebプラットフォームAPI標準を策定する新たな取り組みです...
2022年5月08日
今回のPlatform Weekでは、単に新しいものや、優れたものを提供したいわけではありません（もちろん、そういうものもあります）。私たちは原則を実現したいのです。ベストソリューションを導き出すために...