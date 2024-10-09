まずは無料プランから|営業担当へのお問い合わせ|

Cloudflare ブログ

新規投稿のお知らせを受信されたい方は、サブスクリプションをご登録ください：

Platform Week

D1を発表：当社初のSQLデータベース

2022-05-11

Platform Week製品ニュース開発者

当社は2017年にCloudflare Workersを発表しました。これは、当社のネットワーク上のコンピューティングへのアクセスを開発者に提供するものです。私たちは、このことによって生まれる可能性に胸を躍らせていましたが、すぐに、現実世界のほとんどのアプリケーションはステートフルであることに気づきました。それ以来、私たちはKV、Durable Objects、R2を提供し、開発者がさまざまなタ...

その他の投稿

2022年5月10日

Workers for Platformsを発表：インターネット上のすべてのアプリケーションをよりプログラマブルに

本日、Workers for Platformsを発表します。これは、あらゆる製品をプログラム可能にし、お客様がそれぞれのお客様と開発者に瞬時に価値を提供できるように支援する一連のツールです...

Platform Week
Cloudflare Workers
サーバーレス
開発者
開発者プラットフォーム

2022年5月09日

Web相互運用性JavaScriptランタイムコミュニティグループ

CloudflareはWeb相互運用性ランタイムコミュニティグループ（WinterCG）立ち上げに携わることができ大変嬉しく思います。WinterCGは、Cloudflare Workers、Deno、Node.jsのコントリビューターが協力して共通のWebプラットフォームAPI標準を策定する新たな取り組みです...

Platform Week
JavaScript
Community
Cloudflare Workers
Node.js