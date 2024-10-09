バイトコードからバイトへ：マジックパケットの自動生成
2026-04-08
シンボリック実行とZ3理論証明をBPFバイトコードに適用することで、マルウェアトリガーパケットの生成を自動化し、分析時間を数時間から数秒に短縮しました。...続きを読む »
2026-04-08
シンボリック実行とZ3理論証明をBPFバイトコードに適用することで、マルウェアトリガーパケットの生成を自動化し、分析時間を数時間から数秒に短縮しました。...続きを読む »
2025-11-05
Workers VPCサービスは、本日よりオープンベータとなります。Workers VPCがCloudflareのグローバルネットワークを使用して、グローバルにデプロイされたWorkersをどのように地域のプライベートネットワークに接続しているのか、その内容をご紹介します。また、クロスクラウドネットワーキングの複雑さを抽象化しています。...
2025-10-31
BGP「ゾンビ」は、本質的にはインターネットのデフォルトフリーゾーン（DFZ）で行き詰まったルートであり、潜在的にはプレフィックスの取り消し、または紛失が原因です。BGPゾンビがゾンビから立ち上がり、大混乱を引き起こす可能性が高いいくつかの状況を紹介します。 ...
2024-03-06
パブリッククラウド環境への安全で簡単かつシームレスな接続を実現し、クラウドネットワークを可視化および自動化する新しい一連の機能を備えたMagic Cloud Networkingについて紹介します...
2023-09-25
Cloudflareネットワークチームの聡明なメンバーが、当社の提供するインターネット関連サービスで何が起ころうとも、お客様を決してオンラインから疎外されないようにします...
2023年9月20日
弊社製品のコアとなるメカニズムの進化の過程、特にトラフィックの急増に対応してキューに入れる仕組みを進化させたのかについて、その舞台裏を解説します...
2023年6月19日
Cloudflareは今や世界300都市以上、12,000以上のインターネットネットワークに接続されるまでになったことを喜びとともに発表します...
2023年4月18日
今日から、ネットワークエンジニアでなくても、インターネットが何に役立つかを知ることができます。私たちが行っていることを、お話ししましょう...
2022年11月25日
これまで、当社のサーバーがインターネットからコンテンツを取得する方法について取り上げてこなかった。本記事ではこのことを取り上げる。インターネットからデータを取得するために使用されるCloudflare IP アドレスを管理する方法について。エグレスネットワーク設計がどのように進化したかについて。利用可能な IP スペースを最大限に活用するために最適化した方法について。 ソフトエニーキャストテクノロジーについて...
2022年11月24日
インターネット上のルーティングは、いくつかの基本原則に従っています。残念ながら、インターネット上ではすべてのものが同等に作られているわけではなく、プリペンドはメリットよりもデメリットとなる可能性があります。このブログ記事では、プリペンドが解決しようとする問題と、いくつかの代替案について説明します...
2022年11月18日
Cloudflareは、世界最速のネットワークを構築しています。開発者ウィークということで、競合製品に対する当社のWorkers製品のパフォーマンス、および全体的なネットワークパフォーマンスの最新情報をお伝えしたいと思います...
2022年9月26日
連携の強化：5GモバイルネットワークとCloudflareのオールインワンSASEプラットフォーム...
2022年3月18日
私たちは企業として、パートナーとの統合ソリューションも含め、お客様により高い価値を提供するために何ができるかを常に考えています...
2021年3月22日
Magic WANは、企業ネットワーク全体に安全で高性能な接続とルーティングを提供し、コストを抑え、運用に伴う複雑さを軽減します。Magic FirewallはMagic WANと円滑に統合されるため、ネットワーク内の任意のエンティティからトラフィックに至るまで、エッジでネットワークファイアウォールポリシーを適用できます。...
2020年8月04日
本日、Cloudflareネットワークインターコネクト（CNI）をご紹介できることを嬉しく思います。CNIにより、お客様は支社と本社の所在地に関係なく、Cloudflareと直接相互接続していただける上に、お客様の物理的なネットワークエッジでCloudflareの完全なネットワーク機能をご利用いただけるようになります。インターコネクトするためにCNIを使うと、...
2020年4月30日
規模、期間、持続性が異なるDDoS攻撃が急増したことにより、あらゆる企業や団体にとってDDoS攻撃対策はオンラインプレゼンスの土台となっています。しかし、セキュリティ／リスク管理のテクニカル担当者がDDoS保護ソリューションを選ぶにあたっては、ネットワーク容量、管理機能、グローバル配信、アラート通知、レポート、サポートといった、重要な考慮事項があります。...
2020年3月17日
新型コロナウイルスの緊急事態が続き、多くの国や都市が検疫所や拡大防止の防疫線を設けたことで、インターネットは多くの人にとって、家族や友人と連絡を取り合う一番の手段となりました。また、数多くの企業が在宅勤務する従業員を抱えているため、世界経済の重要な原動力となっています。...
2019年8月13日
本日当社は、インターネット上のIPトラフィックでのCloudflareのネットワークの利用を可能にする、Cloudflare Magic Transitを発表いたしました。従来、Cloudflareでは主にプロキシサービスを運営してきました。これは、当社のサーバーがインターネットユーザーのHTTP、TCP、UDPの各セッションを中断し、サーバーがオリジンサーバーとの間に作成する新規セッションを介してデータを渡す仕組みです。Magic Transitでは、CloudflareがIP層の運用にも関与します。...