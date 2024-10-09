シンボリック実行とZ3理論証明をBPFバイトコードに適用することで、マルウェアトリガーパケットの生成を自動化し、分析時間を数時間から数秒に短縮しました。 ...

Workers VPCサービスは、本日よりオープンベータとなります。Workers VPCがCloudflareのグローバルネットワークを使用して、グローバルにデプロイされたWorkersをどのように地域のプライベートネットワークに接続しているのか、その内容をご紹介します。また、クロスクラウドネットワーキングの複雑さを抽象化しています。 ...

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