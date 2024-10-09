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Cloudflare ブログ

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Network

Workers VPCサービスが世界中どこからでもお客様のリージョンプライベートネットワークに接続する仕組み

2025-11-05

Cloudflare WorkersWorkers VPCCloudflare TunnelNetworkハイブリッドクラウドセキュリティVPCPrivate Network

Workers VPCサービスは、本日よりオープンベータとなります。Workers VPCがCloudflareのグローバルネットワークを使用して、グローバルにデプロイされたWorkersをどのように地域のプライベートネットワークに接続しているのか、その内容をご紹介します。また、クロスクラウドネットワーキングの複雑さを抽象化しています。...

BGPゾンビと過剰なパスハンティング

2025-10-31

BGPルーティングNetworkBYOIP

BGP「ゾンビ」は、本質的にはインターネットのデフォルトフリーゾーン（DFZ）で行き詰まったルートであり、潜在的にはプレフィックスの取り消し、または紛失が原因です。BGPゾンビがゾンビから立ち上がり、大混乱を引き起こす可能性が高いいくつかの状況を紹介します。 ...

Magic Cloud Networkingで、パブリッククラウドのセキュリティ、接続性、管理を簡素化

2024-03-06

Security WeekNetworkAWSEC2Google CloudMicrosoft AzureSASECloudflare OneMulti-CloudZero Trust製品ニュースMagic WANコネクティビティクラウドM&A

パブリッククラウド環境への安全で簡単かつシームレスな接続を実現し、クラウドネットワークを可視化および自動化する新しい一連の機能を備えたMagic Cloud Networkingについて紹介します...

その他の投稿

2022年11月25日

CloudflareのサーバーはもうIPを所有していません。では、どのようにインターネットに接続しているのでしょうか？

これまで、当社のサーバーがインターネットからコンテンツを取得する方法について取り上げてこなかった。本記事ではこのことを取り上げる。インターネットからデータを取得するために使用されるCloudflare IP アドレスを管理する方法について。エグレスネットワーク設計がどのように進化したかについて。利用可能な IP スペースを最大限に活用するために最適化した方法について。 ソフトエニーキャストテクノロジーについて...

Network

2022年11月24日

BGPコミュニティがASパスプリペンドよりも優れている理由

インターネット上のルーティングは、いくつかの基本原則に従っています。残念ながら、インターネット上ではすべてのものが同等に作られているわけではなく、プリペンドはメリットよりもデメリットとなる可能性があります。このブログ記事では、プリペンドが解決しようとする問題と、いくつかの代替案について説明します...

ルーティング
BGP
Network

2021年3月22日

Magic WAN & Magic Firewall: サービスとして安全なネットワーク接続

Magic WANは、企業ネットワーク全体に安全で高性能な接続とルーティングを提供し、コストを抑え、運用に伴う複雑さを軽減します。Magic FirewallはMagic WANと円滑に統合されるため、ネットワーク内の任意のエンティティからトラフィックに至るまで、エッジでネットワークファイアウォールポリシーを適用できます。...

Cloudflare One
製品ニュース
Security Week
Firewall
Network

2020年8月04日

Cloudflareネットワークインターコネクトのご紹介

本日、Cloudflareネットワークインターコネクト（CNI）をご紹介できることを嬉しく思います。CNIにより、お客様は支社と本社の所在地に関係なく、Cloudflareと直接相互接続していただける上に、お客様の物理的なネットワークエッジでCloudflareの完全なネットワーク機能をご利用いただけるようになります。インターコネクトするためにCNIを使うと、...

製品ニュース
Network
Network Interconnect

2020年4月30日

DDoS攻撃は進化を続けているため、DDoS攻撃対策も進化させていく必要があります

規模、期間、持続性が異なるDDoS攻撃が急増したことにより、あらゆる企業や団体にとってDDoS攻撃対策はオンラインプレゼンスの土台となっています。しかし、セキュリティ／リスク管理のテクニカル担当者がDDoS保護ソリューションを選ぶにあたっては、ネットワーク容量、管理機能、グローバル配信、アラート通知、レポート、サポートといった、重要な考慮事項があります。...

DDoS
攻撃
Gartner
傾向
Network

2020年3月17日

先人から学び、さらに前へ進む：インターネットトラフィックにおける最近の変化

新型コロナウイルスの緊急事態が続き、多くの国や都市が検疫所や拡大防止の防疫線を設けたことで、インターネットは多くの人にとって、家族や友人と連絡を取り合う一番の手段となりました。また、数多くの企業が在宅勤務する従業員を抱えているため、世界経済の重要な原動力となっています。...

Cloudflare Network
Network

2019年8月13日

Magic Transit：Cloudflare規模で機能するネットワーク

本日当社は、インターネット上のIPトラフィックでのCloudflareのネットワークの利用を可能にする、Cloudflare Magic Transitを発表いたしました。従来、Cloudflareでは主にプロキシサービスを運営してきました。これは、当社のサーバーがインターネットユーザーのHTTP、TCP、UDPの各セッションを中断し、サーバーがオリジンサーバーとの間に作成する新規セッションを介してデータを渡す仕組みです。Magic Transitでは、CloudflareがIP層の運用にも関与します。...

スピードと信頼性
Magic Transit
Network
Anycast
TCP