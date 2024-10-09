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Cloudflare ブログ

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QUIC

1年後のHTTP/3の使用状況を調査

2023-06-06

QUICスピードと信頼性セキュリティIETF

HTTP/3 RFCが1歳の誕生日を迎えるにあたり、2022年5月から2023年5月までのHTTPバージョンの利用動向について調査を行いました。ブラウザによるHTTP/3の利用は増加傾向にありますが、検索エンジンとソーシャルメディアのボットは、Webのコアプロトコルの最新バージョンを事実上無視し続けていることがわかりました...

HTTP/3：過去、現在、未来

2019-09-26

バースデーウィーク製品ニュースHTTP3QUICセキュリティ

昨年のバースデーウィーク期間中、より高速で信頼性が高く、WebサイトやAPIといったWebエンドポイントへのよりセキュアな接続を実現するWebの新たな標準である、QUICおよびHTTP/3（当時の「HTTP over QUIC」）の暫定サポートを発表しました。また、QUICおよびHTTP/3が提供可能になり次第試用いただけるウェイティングリストに登録いただけるようにしました。...