MoQ：インターネットのリアルタイムメディアスタックのリファクタリング
2025-08-22
Media over QUIC（MoQ）は、この抵触を解決する新しいIETF規格で、グローバル規模で1秒未満のインタラクティブストリーミングの単一の基盤を作り出します。 ...続きを読む »
2025-08-22
Media over QUIC（MoQ）は、この抵触を解決する新しいIETF規格で、グローバル規模で1秒未満のインタラクティブストリーミングの単一の基盤を作り出します。 ...続きを読む »
2023-06-06
HTTP/3 RFCが1歳の誕生日を迎えるにあたり、2022年5月から2023年5月までのHTTPバージョンの利用動向について調査を行いました。ブラウザによるHTTP/3の利用は増加傾向にありますが、検索エンジンとソーシャルメディアのボットは、Webのコアプロトコルの最新バージョンを事実上無視し続けていることがわかりました...
2021-11-15
JavaScriptおよびSocket Workers用の新しいソケットAPIの開発は活発に進められており、まずWorkersがバックエンド上のデータベースにさらに効率的な方法で接続できるようにすることに焦点が当てられています — ユーザ...