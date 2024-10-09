2024年第2四半期インターネットの混乱のまとめ

2024-07-16

2024年第2四半期には、政府指示による遮断とケーブル切断がいずれも、インターネット障害の大きな原因となりました。この記事では、これらの混乱だけでなく、停電、メンテナンス、技術的問題、軍事行動、未知の原因によって引き起こされる他の混乱についても探求します ...