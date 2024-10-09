Cloudflare Radarの2025年版Year in Review（1年の振り返り）：AIの台頭、ポスト量子、そして記録的規模のDDoS攻撃
2025-12-15
世界各地で観察されたインターネットのトレンドとパターンに関する第6回年次レビューでは、2025年を特徴づけた破壊的変化、進歩、指標を紹介します。 ...続きを読む »
2025-12-15
世界各地で観察されたインターネットのトレンドとパターンに関する第6回年次レビューでは、2025年を特徴づけた破壊的変化、進歩、指標を紹介します。 ...続きを読む »
2024-10-29
2024年の第3四半期は特にインターネットの甚大な接続障害が多発しました。根本的な原因としては、政府指示による遮断、停電、ハリケーンによる被害、陸上および海底のケーブルの断線、軍事行動などがあります。...
2024-09-05
Cloudflare Radarに新たに追加されたTCPリセットとタイムアウトのデータセットは、接続の改ざん、スキャン、DoS攻撃などを明らかにします。...
2024-07-16
2024年第2四半期には、政府指示による遮断とケーブル切断がいずれも、インターネット障害の大きな原因となりました。この記事では、これらの混乱だけでなく、停電、メンテナンス、技術的問題、軍事行動、未知の原因によって引き起こされる他の混乱についても探求します...
2024-04-29
2024年の第1四半期は、かなりの数のインターネットの中断を見て幕を開けました。複数のネットワークプロバイダーにまたがる加入者の接続を妨げる技術的な問題の中に、RPKI、DNS、DNSSECの問題があったことが最も関心の的となり得ます...