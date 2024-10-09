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Internet Quality

強制的なオフライン：2024年第3四半期インターネットの混乱のまとめ

2024-10-29

RadarInternet Qualityインターネット遮断障害インターネットトラフィックコンシューマーサービス

2024年の第3四半期は特にインターネットの甚大な接続障害が多発しました。根本的な原因としては、政府指示による遮断、停電、ハリケーンによる被害、陸上および海底のケーブルの断線、軍事行動などがあります。...

2024年第2四半期インターネットの混乱のまとめ

2024-07-16

Radarインターネットトラフィックインターネット遮断Internet Quality障害コンシューマーサービス

2024年第2四半期には、政府指示による遮断とケーブル切断がいずれも、インターネット障害の大きな原因となりました。この記事では、これらの混乱だけでなく、停電、メンテナンス、技術的問題、軍事行動、未知の原因によって引き起こされる他の混乱についても探求します...