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Cloudflare ブログ

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David Tuber

David Tuber

Seattle, WA

PM for Network and Availability

Zero Trustのパフォーマンスに関する当社の考え方

2023-06-22

Speed Week

このブログでは、エンドツーエンドのパフォーマンスが注目すべき最も重要である理由、プロキシ遅延や復号化遅延SLAなどの他の方法ではパフォーマンス評価に不十分である理由、および私たちのようにZero Trustパフォーマンスを測定する方法について紹介します...

Zero Trustにスポットライトを当てる：当社こそが最速であり、これがその証拠です

2023-06-21

Speed Week速度Zero TrustパフォーマンスNetwork Performance UpdateCloudflare Gateway

Cloudflareは、テストシナリオの42%で最速のSecure Web Gatewayを提供しています。これはどのプロバイダーよりも多い数字です。Cloudflareは、ZTNAではZscalerより46%、Netskopeより56%、Palo Altoより10%、RBIシナリオではZscalerより64%高速です...

ルートリーク検出でCloudflareユーザーをBGPの不安から保護

2021-03-25

Security WeekBGPセキュリティRPKI

ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）ルートのリークやハイジャックは、大変な事態を招く恐れがあります。BGPは設計上安全ではなく、インターネット全体に広がる誤ったルーティング情報は、顧客ネットワークやインターネット全体の正常な機能にとって非常に破壊的で危険な場合があります。...

Cloudflareネットワークインターコネクトのご紹介

2020-08-04

製品ニュースNetworkNetwork Interconnect

本日、Cloudflareネットワークインターコネクト（CNI）をご紹介できることを嬉しく思います。CNIにより、お客様は支社と本社の所在地に関係なく、Cloudflareと直接相互接続していただける上に、お客様の物理的なネットワークエッジでCloudflareの完全なネットワーク機能をご利用いただけるようになります。インターコネクトするためにCNIを使うと、...