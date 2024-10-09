David Tuber

Cloudflareで2026年2月20日に発生した障害について
2026-02-21
2026年2月20日、Cloudflareでサービス障害が発生しました。CloudflareのBring Your Own IP（BYOIP）サービスをご利用のお客様の一部で、ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）を通じた経路情報が取り下げられているのを確認しました。...
2026-02-21
2026年2月20日、Cloudflareでサービス障害が発生しました。CloudflareのBring Your Own IP（BYOIP）サービスをご利用のお客様の一部で、ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）を通じた経路情報が取り下げられているのを確認しました。...
2023-09-25
Cloudflareネットワークチームの聡明なメンバーが、当社の提供するインターネット関連サービスで何が起ころうとも、お客様を決してオンラインから疎外されないようにします...
2023-06-22
このブログでは、エンドツーエンドのパフォーマンスが注目すべき最も重要である理由、プロキシ遅延や復号化遅延SLAなどの他の方法ではパフォーマンス評価に不十分である理由、および私たちのようにZero Trustパフォーマンスを測定する方法について紹介します...
2023-06-21
Cloudflareは、テストシナリオの42%で最速のSecure Web Gatewayを提供しています。これはどのプロバイダーよりも多い数字です。Cloudflareは、ZTNAではZscalerより46%、Netskopeより56%、Palo Altoより10%、RBIシナリオではZscalerより64%高速です...
2023-04-18
今日から、ネットワークエンジニアでなくても、インターネットが何に役立つかを知ることができます。私たちが行っていることを、お話ししましょう...
2023-03-17
Cloudflare AccessはNetskopeより75%、Zscalerより50%高速で、当社のネットワークは、ラストマイルネットワークの48%で他のプロバイダーより高速です...
2023-01-13
Google Cloud Platform、Azure、Oracle Cloud、IBM Cloud、Amazon Web Servicesをお使いのお客様は、プライベートクラウドインスタンスからCloudflareへの直接接続ができるようになりました...
2023-01-09
CloudflareはZscaler社と比較して38～55%高速なZero Trust体験を提供します。その理由とその調査方法についてお伝えします。...
2022-11-18
Cloudflareは、世界最速のネットワークを構築しています。開発者ウィークということで、競合製品に対する当社のWorkers製品のパフォーマンス、および全体的なネットワークパフォーマンスの最新情報をお伝えしたいと思います...
2021-12-11
企業ネットワークの構築は大変な作業です。当社では、ITチームが支店ビルの3階に100Mbpsの容量を追加する方法を考えるのではなく、従業員をより幸せにし、より生産的に...
2021-12-10
「当社はIPネットワークを10％速くできます。担当アカウントチームにご連絡くださるだけで実現します」とお伝えしたら、お客様は何と言われるでしょうか？...
2021-11-20
2か月と少し前に、世界中のラストワンマイルネットワークの広範なベンチマーク結果を共有しました。さまざまなテスト （TCP接続時間、最初の1バイトを受信するまでの時間（TTFB）、最後の1バイトを受信するまでの時間（TTLB））、また、さまざ...
2021-03-25
ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）ルートのリークやハイジャックは、大変な事態を招く恐れがあります。BGPは設計上安全ではなく、インターネット全体に広がる誤ったルーティング情報は、顧客ネットワークやインターネット全体の正常な機能にとって非常に破壊的で危険な場合があります。...
2020-08-04
本日、Cloudflareネットワークインターコネクト（CNI）をご紹介できることを嬉しく思います。CNIにより、お客様は支社と本社の所在地に関係なく、Cloudflareと直接相互接続していただける上に、お客様の物理的なネットワークエッジでCloudflareの完全なネットワーク機能をご利用いただけるようになります。インターコネクトするためにCNIを使うと、...