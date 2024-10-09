David Tuber

Cloudflareネットワークインターコネクトのご紹介

2020-08-04

本日、Cloudflareネットワークインターコネクト（CNI）をご紹介できることを嬉しく思います。CNIにより、お客様は支社と本社の所在地に関係なく、Cloudflareと直接相互接続していただける上に、お客様の物理的なネットワークエッジでCloudflareの完全なネットワーク機能をご利用いただけるようになります。インターコネクトするためにCNIを使うと、 ...