Cloudflareは、どのようにして自動化技術でフィッシングに立ち向かうか？
2025-03-17
Cloudflareは、脅威インテリジェンスと当社の開発者向けプラットフォームを活用し、フィッシング被害の報告を自動化しています。...続きを読む »
2025-03-17
Cloudflareは、脅威インテリジェンスと当社の開発者向けプラットフォームを活用し、フィッシング被害の報告を自動化しています。...続きを読む »
2022-09-03
当社はKiwifarmsをブロックしました。Cloudflareサービスを使っているKiwifarmsサイトの訪問者には、Cloudflareのブロックページとこの投稿へのリンクが表示されます。...
2022-08-31
Cloudflareは12年前に創立されました。サービスの立ち上げ以来、時間の経過とともに当社のサービスははるかに複雑なものになりました。このような複雑さの中で、私たちはCloudflareのさまざまな機能が不正使用された場合の扱いについてポリシーを策定しました。...
2019-12-18
2週間前、当社は児童性的虐待コンテンツ（CSAM）に対するCloudflareのアプローチについて書きました。2010年に当社の創設を公開して数ヶ月後から行方不明者および搾取された子どもたちのためのセンター（NCMEC）...
2019-02-27
昨日のブログで、当社のサービスを利用するWebサイトのコンテンツに対応するため、数多くのさまざまな要求に直面したときに私たちが依拠する原則について述べました...