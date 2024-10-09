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Cloudflare ブログ

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Cloudflareの不正利用に対するポリシーとその取り組み

2022-08-31

AbuseFreedom of Speechポリシーと法務

Cloudflareは12年前に創立されました。サービスの立ち上げ以来、時間の経過とともに当社のサービスははるかに複雑なものになりました。このような複雑さの中で、私たちはCloudflareのさまざまな機能が不正使用された場合の扱いについてポリシーを策定しました。...