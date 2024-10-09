ForresterがCloudflareを2025年の最新レポートでwebアプリケーションファイアウォールソリューション部門のリーダーに指定
2025-03-20
Forrester ResearchはCloudflareを、2025年第1四半期の『Forrester Wave™：Web Application Firewalls Solutions』レポートでリーダーとして認定しました。...続きを読む »
2025-03-20
Forrester ResearchはCloudflareを、2025年第1四半期の『Forrester Wave™：Web Application Firewalls Solutions』レポートでリーダーとして認定しました。...続きを読む »
2025-03-18
Cloudflareは、あらゆる環境のSaaSやWebアプリケーションの保護を支援する、統合セキュリティ体勢管理のための単一プラットフォームを提供します。 ...
2024-03-04
セキュリティの考慮はソフトウェア設計時の必須要素とすべきであり、後から考えるべきではありません。CloudflareがどのようにCISAのセキュア・バイ・デザイン原則を遵守し、業界を変革しているかについて説明します...
2024-03-04
生成AIは、フィッシング攻撃により説得力を加えるために、悪意ある行為者によって利用されています。Cloudflareの高度な機械学習モデルを使用したメールセキュリティシステムが、いかに詐欺を見抜くかについて説明します...
2024-03-04
フィッシングの特定からアプリケーションやAPIの保護まで、より高度な新しい攻撃に対抗するため、CloudflareはAIを活用してセキュリティソリューションの有効性を向上させています...
2024年1月09日
本日、2024年APIセキュリティと管理レポートを公開します。このブログでは、2024年APIセキュリティおよび管理レポートを紹介し、その補足として、Cloudflareがどのように顧客を保護しているのか、そしてそれがAPIセキュリティの将来にとってどのような意味を持つのかを詳しくご紹介します...
2023年3月20日
保護の対象は「アプリケーション」から「従業員」へ。Security Week 2023ではCloudflareがこのシフトを簡単にし、あらゆる場所で従業員を確実に保護する仕組みをご紹介しました。ぜひご覧ください...
2023年3月15日
本日、Cloudflare Sequence Analytics for APIsを発表します。API Gatewayをご契約のお客様はSequence Analyticsを使って、エンドポイントへのAPI呼び出しの最重要シーケンスを表示できます...
2023年3月15日
本日、CloudflareがAPI Gatewayのすべてのお客様に対して、すべてのAPIエンドポイントを自動的に検出し、APIスキーマを学習できるようになったことを発表します...
2023年3月12日
セキュリティウィーク2023へようこそ、Cloudflareがアプリケーションの保護から従業員の保護へのシフトをできるだけ簡単にし、そして従業員をあらゆる場所で確実に保護する方法を説明します...
2023年2月21日
Zero Trustの実装は困難であり、取り組みが行き詰まる可能性があります。チーフZero Trustオフィサー（CZTO）の必要性は、エスカレートするサイバー攻撃に直面して、Zero Trustセキュリティの重要性が増していることに起因しています...
2022年9月27日
ForresterはCloudflareを、2022年第3四半期の『Forrester Wave™：Webアプリケーションファイアウォール』レポートでリーダーとして認定しました。このレポートは、Webアプリケーションファイアウォール (WAF) プロバイダー12社を、現行のサービス、戦略、市場プレゼンスに関する24の基準で評価したものです。 本レポートの無料配布をご希望の方は、こちらをご登録ください。本レポートは、セキュリティおよびリスクの専門家が、それぞれのニーズに合った製品を選択する際の参考となるものです。 今回の成果は、最近のWAFの開発ととも...
2022年9月06日
Gartnerは、ベンダー11社の「実行能力」と「ビジョンの完全性」を評価した2022年度の「Gartner® Magic Quadrant™ for Web Application and API Protection（WAAP）」レポートで、Cloudflareをリーダーとして評価しました...