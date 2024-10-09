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Cloudflare ブログ

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APIセキュリティ

Cloudflareで企業の予測型セキュリティ体勢を1つのプラットフォームで管理

2025-03-18

Security Weekセキュリティ態勢管理セキュリティセキュリティセンターSaaSセキュリティアプリケーションセキュリティAPIセキュリティメールセキュリティ

Cloudflareは、あらゆる環境のSaaSやWebアプリケーションの保護を支援する、統合セキュリティ体勢管理のための単一プラットフォームを提供します。 ...

生成AIの恐怖を払拭：CloudflareがAIで強化されたフィッシングから受信トレイを保護する方法

2024-03-04

Security WeekAIAPIセキュリティ開発者プラットフォーム

生成AIは、フィッシング攻撃により説得力を加えるために、悪意ある行為者によって利用されています。Cloudflareの高度な機械学習モデルを使用したメールセキュリティシステムが、いかに詐欺を見抜くかについて説明します...

その他の投稿

2024年1月09日

Cloudflareの2024年APIセキュリティと管理レポートの紹介

本日、2024年APIセキュリティと管理レポートを公開します。このブログでは、2024年APIセキュリティおよび管理レポートを紹介し、その補足として、Cloudflareがどのように顧客を保護しているのか、そしてそれがAPIセキュリティの将来にとってどのような意味を持つのかを詳しくご紹介します...

API Gateway
APIセキュリティ
API Shield
セキュリティ

2023年2月21日

チーフZero Trustオフィサー：サイバーセキュリティの新時代への新しい役割

Zero Trustの実装は困難であり、取り組みが行き詰まる可能性があります。チーフZero Trustオフィサー（CZTO）の必要性は、エスカレートするサイバー攻撃に直面して、Zero Trustセキュリティの重要性が増していることに起因しています...

Cloudflare Zero Trust
APIセキュリティ
SASE

2022年9月27日

Forrester、CloudflareをWAFリーダーとして選出

ForresterはCloudflareを、2022年第3四半期の『Forrester Wave™：Webアプリケーションファイアウォール』レポートでリーダーとして認定しました。このレポートは、Webアプリケーションファイアウォール (WAF) プロバイダー12社を、現行のサービス、戦略、市場プレゼンスに関する24の基準で評価したものです。 本レポートの無料配布をご希望の方は、こちらをご登録ください。本レポートは、セキュリティおよびリスクの専門家が、それぞれのニーズに合った製品を選択する際の参考となるものです。 今回の成果は、最近のWAFの開発ととも...

WAF
セキュリティ
APIセキュリティ
DDoS
ボット管理