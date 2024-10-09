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セキュリティの考慮はソフトウェア設計時の必須要素とすべきであり、後から考えるべきではありません。CloudflareがどのようにCISAのセキュア・バイ・デザイン原則を遵守し、業界を変革しているかについて説明します ...

生成AIは、フィッシング攻撃により説得力を加えるために、悪意ある行為者によって利用されています。Cloudflareの高度な機械学習モデルを使用したメールセキュリティシステムが、いかに詐欺を見抜くかについて説明します ...

フィッシングの特定からアプリケーションやAPIの保護まで、より高度な新しい攻撃に対抗するため、CloudflareはAIを活用してセキュリティソリューションの有効性を向上させています ...

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