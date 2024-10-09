Eduardo Gomes

Access向けのマネージドOAuth：ワンクリックで内部アプリをエージェント対応に

2026-04-14

Cloudflare AccessのマネージドOAuthは、AIエージェントが内部アプリケーションを安全に移動するのに役立ちます。RFC 9728を採用することで、エージェントは安全でないサービスアカウントを使用せずにユーザーに代わって認証を行うことができます。 ...