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Cloudflare ブログ

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Eduardo Gomes

Eduardo Gomes

Access向けのマネージドOAuth：ワンクリックで内部アプリをエージェント対応に

2026-04-14

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Cloudflare AccessのマネージドOAuthは、AIエージェントが内部アプリケーションを安全に移動するのに役立ちます。RFC 9728を採用することで、エージェントは安全でないサービスアカウントを使用せずにユーザーに代わって認証を行うことができます。...