Eduardo Gomes

Access向けのマネージドOAuth：ワンクリックで内部アプリをエージェント対応に
2026-04-14
Cloudflare AccessのマネージドOAuthは、AIエージェントが内部アプリケーションを安全に移動するのに役立ちます。RFC 9728を採用することで、エージェントは安全でないサービスアカウントを使用せずにユーザーに代わって認証を行うことができます。...
2026-04-14
Cloudflare AccessのマネージドOAuthは、AIエージェントが内部アプリケーションを安全に移動するのに役立ちます。RFC 9728を採用することで、エージェントは安全でないサービスアカウントを使用せずにユーザーに代わって認証を行うことができます。...
2025-03-20
プライベートホスト名とプライベートIPアドレスで定義されたアプリケーションのサポートと、再利用可能なアクセスポリシーの導入を発表でき、大変嬉しく思います。 ...
2022-03-18
当社では、個々の機器上のソフトウェアに依存するのではなく、Cloudflare Zero TrustにSSHコマンドのロギングを組み込むことによって、ネットワーク層でのSSHの可視性を提供します...