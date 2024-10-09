Justin Paine

ストリーミングの不正利用に対処するための革新と最新の透明性レポート
2025-12-19
Cloudflareの2025年上半期透明性レポートはこちらです。コンテンツブロックに関する当社の原則と、無許可ストリーミングや著作権の侵害に対抗するための革新的なアプローチについて話します。...
2025-12-19
Cloudflareの2025年上半期透明性レポートはこちらです。コンテンツブロックに関する当社の原則と、無許可ストリーミングや著作権の侵害に対抗するための革新的なアプローチについて話します。...
2025-03-17
Cloudflareは、脅威インテリジェンスと当社の開発者向けプラットフォームを活用し、フィッシング被害の報告を自動化しています。...
2019-12-20
当社は本日、2019年上半期Cloudflare透明性レポートをリリースいたしました。...
2019-12-18
2週間前、当社は児童性的虐待コンテンツ（CSAM）に対するCloudflareのアプローチについて書きました。2010年に当社の創設を公開して数ヶ月後から行方不明者および搾取された子どもたちのためのセンター（NCMEC）...
2019-02-27
昨日のブログで、当社のサービスを利用するWebサイトのコンテンツに対応するため、数多くのさまざまな要求に直面したときに私たちが依拠する原則について述べました...