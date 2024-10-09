Alex Dunbrack

Cloudflare Oneのデータ保護スイートの次とは？

2023-09-07

Cloudflare Oneはデータ保護スイートを開始しました。このブログでは、当社のDLPとCASBサービスを使用し、 Saas環境のデータとコードを保護する新機能をプレビューし、過去1年間に構築したものを振り返ります。 ...