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Cloudflare ブログ

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Alex Dunbrack

Alex Dunbrack

San Francisco

Product manager @Cloudflare, previously co-founder @Vectrix, alum @Y Combinator

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Cloudflare CASBでAtlassianをスキャンして安全強化

2023-03-14

Security WeekCASBCloudflare Zero Trust製品ニュースAtlassianSaaSセキュリティ

現在、Cloudflare CASBは、Atlassian製品、ConfluenceおよびJiraと統合し、不適切なシステム構成やデータ漏洩、サードパーティ製アプリのリスクといった重大なセキュリティ問題をスキャンすることができます。たった数回のクリック操作でスキャンがスタート...