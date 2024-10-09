Alex Dunbrack

Cloudflare CASBによるChatGPT、Claude、Geminiのセキュリティスキャン
2025-08-26
Cloudflare CASBは、ChatGPT、Claude、Geminiをスキャンし、設定ミス、機密データの流出、コンプライアンスの問題を検出します。これにより、企業は自信を持ってAIを導入できます。 ...
San Francisco
Product manager @Cloudflare, previously co-founder @Vectrix, alum @Y Combinator
2025-08-26
Cloudflare CASBは、ChatGPT、Claude、Geminiをスキャンし、設定ミス、機密データの流出、コンプライアンスの問題を検出します。これにより、企業は自信を持ってAIを導入できます。 ...
2025-03-24
Security Week 2025が正式に終了しました。今週は、AIサービスの詳細、統合されたナビゲーション体験、AIエージェント「Cloudy」の紹介などの最新情報をお届けしました。...
2025-03-21
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2025-03-20
Cloudflare初のAIエージェント「Cloudy」は、Cloudflare管理者が現在直面している複雑な設定を理解しやすくします。...
2023-09-07
Cloudflare Oneはデータ保護スイートを開始しました。このブログでは、当社のDLPとCASBサービスを使用し、 Saas環境のデータとコードを保護する新機能をプレビューし、過去1年間に構築したものを振り返ります。...
2023-03-14
現在、Cloudflare CASBは、Atlassian製品、ConfluenceおよびJiraと統合し、不適切なシステム構成やデータ漏洩、サードパーティ製アプリのリスクといった重大なセキュリティ問題をスキャンすることができます。たった数回のクリック操作でスキャンがスタート...
2023-01-12
Cloudflare CASBにSalesforceとBoxの2つのSaaSインテグレーションが追加されます...
2023-01-11
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2022-09-30
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2022-09-20
サードパーティ製SaaSアプリケーションの接続、スキャンにより、ファイルリーク、不適切な設定、シャドーITをわずか数クリックで確認できます。Cloudflare CASBが一般にご利用いただけるようになりました...