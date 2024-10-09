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Cloudflare ブログ

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Phishing

フィッシングが激化した1週間と、それがお客様にとって何を意味するか

2024-08-16

Cloudflare OneメールセキュリティRemote Browser IsolationDLPセキュアWebゲートウェイPhishing

米国選挙、地政学的紛争から数千万ドルの企業資金の損失に至るまで、フィッシングは依然としてサイバー被害の根本原因となっています。保護を維持するために包括的なソリューションが不可欠である理由について説明します。 ...

オンラインセキュリティと2023年の攻撃情勢に関する8月の読み物リスト

2023-08-21

Reading Listセキュリティ攻撃DDoSランサム攻撃Phishing傾向

2023年現在、サイバーセキュリティ対策は、サイバー攻撃に巻き込まれ、対処が困難な事態になることを避けたい人にとって、引き続き必須項目となっています。ここでは、今年のトレンド、攻撃から保護するために知っておくべきこと、Cloudflareを使用して保護するための読み物リストを紹介します...

その他の投稿

2023年3月14日

Silicon Valley銀行のお客様を狙う巧妙な詐欺師やフィッシャーの手口とは？

信頼関係を侵害し、無防備な被害者を騙すために、脅威者は話題の出来事を誘い文句にすることが非常に多くなっています。Silicon Valley銀行で起きたニュースは、SVBを誘い文句にした日和見的なフィッシングキャンペーンに注意し、警戒する必要がある最新の出来事です...

Cloudflare One
Phishing
Malware
セキュリティ
メールセキュリティ

2023年3月13日

最もフィッシング攻撃されやすいブランド上位50件と、フィッシングから社員を守るために使える新しいツール

Cloudflare Oneをご利用のお客様は、いわゆる「紛らわしい」ドメインを自動的に特定して—ブロックする—ことで、フィッシング保護を拡大することができます。よくあるスペルミス（cloudfalre.com）やサービスの連結（cloudflare-okta.com）は、攻撃者により登録させられることが多く、被害者は気付かないうちに騙され、パスワードなどの個人情報を送信させられますが、この新しいツールは、そのような試みに対する追加の保護レイヤーを提供します...

Security Week
Phishing
製品ニュース

2023年3月13日

フィッシングから安全を保つには

フィッシング攻撃は、ユーザーを欺くためにあらゆる種類の方法でやってきます。最もよくあるのは間違いなく電子メールですが、他にもあります。「フィッシングTop 攻撃で最もなりすまされたブランドトップ50」の記事に続き、これらの詐欺に引っかかる前に捕まえるためのヒントをご紹介します...

Security Week
Phishing
セキュリティ
Cloud Email Security

2022年8月11日

2022年の攻撃！「保護を強化する」ための8月の読み物リスト

2022年現在、サイバー攻撃に巻き込まれ、対処が困難な事態になることを避けたい人にとって、サイバーセキュリティ対策はこれまで以上に欠かせないものになっています。ここでは、攻撃から保護する方法についてのガイドにもなる、攻撃について知っておくべき情報の一覧を紹介します...

Reading List
セキュリティ
攻撃
DDoS
ランサム攻撃

2022年6月20日

メールリンクのブラウザ分離で最新のフィッシング攻撃を阻止

Area 1を当社の幅広いZero Trustスイートに統合するエキサイティングな行程の一環として、Cloudflare Gatewayをご利用のお客様はまもなくメールリンクのリモートブラウザ分離を有効化できます。Email Link Isolationで、メールベースの巧妙なマルチチャネル攻撃に対する比類ないレベルの防御を実現しましょう...

Cloudflare One Week
製品ニュース
Zero Trust
Phishing
Cloud Email Security

2022年3月14日

メールセキュリティの民主化：フィッシングやビジネスメール詐欺（BEC）から個人とあらゆる規模の企業を保護

Cloudflareは創業以来、通常は大企業でしか導入できない高価で複雑なセキュリティソリューションを、誰もが簡単に利用できるようにすることを使命としてきました。...

Security Week
Email
セキュリティ
Zero Trust
Phishing

2021年9月27日

メールスプーフィング・フィッシング対策

当社は本日、メールのスプーフィングやフィッシングに対抗し、メールの到達性を向上させる新たな対策ツールを発表します。新しいEmail Security DNS Wizardを使って、お客様のドメインに代わって他者が悪意あるメールを送信するのを防ぐDNSレコードを作成できます。この新しい機能は、ドメイン上のセキュアではないDNS設定についてユーザーに警告し、その解決方法についてアドバイスも提供します。この機能はまずFreeプランのユーザーを対象に展開され、今後数週間でProプラン、Businessプラン、Enterpriseプランのお客様にもご利用いただける...

バースデーウィーク
DNS
Phishing