Cloudflareは、どのようにして自動化技術でフィッシングに立ち向かうか？
2025-03-17
Cloudflareは、脅威インテリジェンスと当社の開発者向けプラットフォームを活用し、フィッシング被害の報告を自動化しています。...続きを読む »
2025-03-17
Cloudflareは、脅威インテリジェンスと当社の開発者向けプラットフォームを活用し、フィッシング被害の報告を自動化しています。...続きを読む »
2024-08-16
米国選挙、地政学的紛争から数千万ドルの企業資金の損失に至るまで、フィッシングは依然としてサイバー被害の根本原因となっています。保護を維持するために包括的なソリューションが不可欠である理由について説明します。 ...
2024-04-17
CloudflareのCloud Email SecurityによるQRフィッシングへの対処、攻撃者がQRコードを好む理由、そしてさらに巧妙化する脅威に対するCloudflareのプロアクティブな防御戦略をご説明します...
2024-03-04
フィッシングの特定からアプリケーションやAPIの保護まで、より高度な新しい攻撃に対抗するため、CloudflareはAIを活用してセキュリティソリューションの有効性を向上させています...
2023-08-21
2023年現在、サイバーセキュリティ対策は、サイバー攻撃に巻き込まれ、対処が困難な事態になることを避けたい人にとって、引き続き必須項目となっています。ここでは、今年のトレンド、攻撃から保護するために知っておくべきこと、Cloudflareを使用して保護するための読み物リストを紹介します...
2023年8月16日
2023年版フィッシングの脅威レポートでは、数百万件に及ぶ悪意のあるメール、ブランドのなりすましの事例、IDの詐称、および12か月間のメールセキュリティデータに基づくその他の主要な攻撃動向を分析しています。...
2023年3月14日
信頼関係を侵害し、無防備な被害者を騙すために、脅威者は話題の出来事を誘い文句にすることが非常に多くなっています。Silicon Valley銀行で起きたニュースは、SVBを誘い文句にした日和見的なフィッシングキャンペーンに注意し、警戒する必要がある最新の出来事です...
2023年3月13日
Cloudflare Oneをご利用のお客様は、いわゆる「紛らわしい」ドメインを自動的に特定して—ブロックする—ことで、フィッシング保護を拡大することができます。よくあるスペルミス（cloudfalre.com）やサービスの連結（cloudflare-okta.com）は、攻撃者により登録させられることが多く、被害者は気付かないうちに騙され、パスワードなどの個人情報を送信させられますが、この新しいツールは、そのような試みに対する追加の保護レイヤーを提供します...
2023年3月13日
フィッシング攻撃は、ユーザーを欺くためにあらゆる種類の方法でやってきます。最もよくあるのは間違いなく電子メールですが、他にもあります。「フィッシングTop 攻撃で最もなりすまされたブランドトップ50」の記事に続き、これらの詐欺に引っかかる前に捕まえるためのヒントをご紹介します...
2022年8月11日
2022年現在、サイバー攻撃に巻き込まれ、対処が困難な事態になることを避けたい人にとって、サイバーセキュリティ対策はこれまで以上に欠かせないものになっています。ここでは、攻撃から保護する方法についてのガイドにもなる、攻撃について知っておくべき情報の一覧を紹介します...
2022年8月09日
昨日（2022年8月8日）、Twilioが標的型フィッシング攻撃による侵害を受けたと発表しました。同じ頃、Cloudflareの従業員を標的とする、よく似た特性の攻撃がありました...
2022年6月20日
Area 1を当社の幅広いZero Trustスイートに統合するエキサイティングな行程の一環として、Cloudflare Gatewayをご利用のお客様はまもなくメールリンクのリモートブラウザ分離を有効化できます。Email Link Isolationで、メールベースの巧妙なマルチチャネル攻撃に対する比類ないレベルの防御を実現しましょう...
2022年6月20日
従来のSEGアーキテクチャは、昔のメール環境を念頭に構築されたものです。クラウドネイティブで先制的なメールセキュリティへ、シームレスに移行する方法を学びましょう...
2022年3月14日
Cloudflareは創業以来、通常は大企業でしか導入できない高価で複雑なセキュリティソリューションを、誰もが簡単に利用できるようにすることを使命としてきました。...
2021年9月27日
当社は本日、メールのスプーフィングやフィッシングに対抗し、メールの到達性を向上させる新たな対策ツールを発表します。新しいEmail Security DNS Wizardを使って、お客様のドメインに代わって他者が悪意あるメールを送信するのを防ぐDNSレコードを作成できます。この新しい機能は、ドメイン上のセキュアではないDNS設定についてユーザーに警告し、その解決方法についてアドバイスも提供します。この機能はまずFreeプランのユーザーを対象に展開され、今後数週間でProプラン、Businessプラン、Enterpriseプランのお客様にもご利用いただける...