Security Week 2025：レビュー中

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Cloudflareでの再度のSecurity Weekにお付き合いいただき、ありがとうございます。弊社は、インターネットをより安全なものにし、新たな脅威という課題に対処するためにチームが行っている仕事を大変誇りに思っています。今週の 最初の投稿 で、CISOのGrant Bourzikasが述べたように、セキュリティチームはますます複雑化する環境に直面しています。ベンダーの乱立、AI技術の急速な発展、そして拡大し続ける保護すべき領域など、課題は多岐にわたります。

私たちはこうした新しい課題に対応するため継続的に取り組んでいますが、私たちの考えを共有し、インターネットコミュニティと意見を交わすことができるSecurity WeekのようなInnovation Weeksは非常に貴重です。Cloudflareでは、より良いインターネットの構築を支援することをミッションとしています。私たちは、量子スーパーコンピューターの出現からインターネットを保護し、不正なAIスクレイピングからコンテンツ制作者の生活を守り、最新のインターネットの脅威に対する意識を高め、侵害されたパスワードの再利用を減らすための新しい方法を見つけるのを支援したいと考えています。これらの課題を解決するには、多くの方々の協力が必要です。SNSで意見を寄せてくださった方、 オープンソースリポジトリ に貢献してくださった方、 技術パートナープログラム を通じて協力してくださった方々に心から感謝します。皆様からの協力が、私たちにとって何よりの力となります。

今週発表した内容のまとめは、以下をご覧ください。

インターネットの安全性向上に貢献

最も多くの脅威を観測するネットワークによる脅威調査

セキュリティの簡素化

常にあらゆる場所でデータを保護

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Security Weekで発表した内容をさらに詳しく知りたい方は、 CFTVの特集コーナー をご覧ください。チームが最新のアップデートについて詳しく解説しています。

次回のInnovation Weekでお会いしましょう