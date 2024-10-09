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Cloudflare ブログ

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メールセキュリティ

Cloudflareで企業の予測型セキュリティ体勢を1つのプラットフォームで管理

2025-03-18

Security Weekセキュリティ態勢管理セキュリティセキュリティセンターSaaSセキュリティアプリケーションセキュリティAPIセキュリティメールセキュリティ

Cloudflareは、あらゆる環境のSaaSやWebアプリケーションの保護を支援する、統合セキュリティ体勢管理のための単一プラットフォームを提供します。 ...

フィッシングが激化した1週間と、それがお客様にとって何を意味するか

2024-08-16

Cloudflare OneメールセキュリティRemote Browser IsolationDLPセキュアWebゲートウェイPhishing

米国選挙、地政学的紛争から数千万ドルの企業資金の損失に至るまで、フィッシングは依然としてサイバー被害の根本原因となっています。保護を維持するために包括的なソリューションが不可欠である理由について説明します。 ...

その他の投稿

2024年3月08日

Cloudflare Radarでメールセキュリティの洞察が利用可能に

Cloudflare Radarの新しい「Email Security」セクションでは、悪意のある電子メールに見られる脅威トレンド、スパムや悪意のある電子メールの送信元、電子メールの悪用を防止するための技術の採用に関する最新動向についての洞察が提供されます...

Security Week
Radar
Email
Email Routing
メールセキュリティ

2023年3月17日

Cloudflare DMARC Managementでブランドのなりすましを阻止する

ブランドのなりすましは、世界的に大きな問題になっています。SPF、DKIM、DMARCポリシーを設定することで、そのリスクを軽減し、なりすましメールに使われないようにドメインを保護することができます。しかし、正しいSPF設定を維持することは非常にコストと時間がかかるため、Cloudflare DMARC Managementの提供を開始することになりました...

Security Week
セキュリティ
メールセキュリティ
DMARC

2023年3月14日

Silicon Valley銀行のお客様を狙う巧妙な詐欺師やフィッシャーの手口とは？

信頼関係を侵害し、無防備な被害者を騙すために、脅威者は話題の出来事を誘い文句にすることが非常に多くなっています。Silicon Valley銀行で起きたニュースは、SVBを誘い文句にした日和見的なフィッシングキャンペーンに注意し、警戒する必要がある最新の出来事です...

Cloudflare One
Phishing
Malware
セキュリティ
メールセキュリティ

2022年12月12日

Area 1 Email SecurityをAthenianプロジェクトに拡張する

私たちは、Athenianプロジェクトのもとで提供するサービスを拡大し、CloudflareのArea 1メールセキュリティスイートを含めることで、州や地方自治体が有権者のデータを安全かつセキュアに保つために、幅広いフィッシング攻撃から保護できるようにしたことをお伝えできることを嬉しく思っています...

Impact Week
メールセキュリティ
Cloud Email Security
Athenian Project
ポリシーと法務

2022年9月20日

Cloudflare Area 1 - 最高のメールセキュリティはどのように改善を続けているか

Cloudflareは2020年にArea 1の使用を開始し、2022年に同社の買収の道を進めました。最も印象的だったのは、Area 1をデプロイした際、サイバー攻撃の90%以上を占めるフィッシングの問題が一夜にして解決されたことです。しかし、当社のビジョンはフィッシング攻撃を防ぐことよりも遥かに大きなところにあります...

GA Week
全体的な使いやすさ
Email
セキュリティ
メールセキュリティ

2022年6月20日

メールリンクのブラウザ分離で最新のフィッシング攻撃を阻止

Area 1を当社の幅広いZero Trustスイートに統合するエキサイティングな行程の一環として、Cloudflare Gatewayをご利用のお客様はまもなくメールリンクのリモートブラウザ分離を有効化できます。Email Link Isolationで、メールベースの巧妙なマルチチャネル攻撃に対する比類ないレベルの防御を実現しましょう...

Cloudflare One Week
製品ニュース
Zero Trust
Phishing
Cloud Email Security

2022年6月20日

Area 1の脅威指標をCloudflare Zero Trustで利用可能に

Area 1が持つフィッシング攻撃のTTP（戦術、テクニック、手順）に関する膨大なデータセット、シードインフラ、脅威モデルと、Cloudflareが持つ大規模ネットワーク、DNS、メール、Webトラフィックの送信元に関するグローバルな洞察を合わせて利用できるようになりました...

Cloudflare One Week
製品ニュース
Zero Trust
メールセキュリティ
セキュリティ

2022年2月23日

CloudflareがArea 1の買収を決めた理由

Cloudflareは、より良いインターネットの構築に貢献するというミッションを掲げています。Cloudflareは、お客様により高速かつ安全で、信頼できるインターネットを提供するために、世界で最もパワフルなクラウドネットワークを構築できるよう多額の投資を続けてきました。...

M&A
メールセキュリティ
Cloudflare Zero Trust
Zero Trust
セキュリティ