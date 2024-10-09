Security Week 2025：レビュー中
2025-03-24
Security Week 2025が正式に終了しました。今週は、AIサービスの詳細、統合されたナビゲーション体験、AIエージェント「Cloudy」の紹介などの最新情報をお届けしました。...続きを読む »
2025-03-24
Security Week 2025が正式に終了しました。今週は、AIサービスの詳細、統合されたナビゲーション体験、AIエージェント「Cloudy」の紹介などの最新情報をお届けしました。...続きを読む »
2025-03-18
Cloudflareは、あらゆる環境のSaaSやWebアプリケーションの保護を支援する、統合セキュリティ体勢管理のための単一プラットフォームを提供します。 ...
2024-08-16
米国選挙、地政学的紛争から数千万ドルの企業資金の損失に至るまで、フィッシングは依然としてサイバー被害の根本原因となっています。保護を維持するために包括的なソリューションが不可欠である理由について説明します。 ...
2024-04-17
CloudflareのCloud Email SecurityによるQRフィッシングへの対処、攻撃者がQRコードを好む理由、そしてさらに巧妙化する脅威に対するCloudflareのプロアクティブな防御戦略をご説明します...
2024-03-11
この記事では、Security Week 2024中にリリースされたブログをレビューします...
2024年3月08日
Cloudflare Radarの新しい「Email Security」セクションでは、悪意のある電子メールに見られる脅威トレンド、スパムや悪意のある電子メールの送信元、電子メールの悪用を防止するための技術の採用に関する最新動向についての洞察が提供されます...
2023年8月16日
2023年版フィッシングの脅威レポートでは、数百万件に及ぶ悪意のあるメール、ブランドのなりすましの事例、IDの詐称、および12か月間のメールセキュリティデータに基づくその他の主要な攻撃動向を分析しています。...
2023年3月17日
ブランドのなりすましは、世界的に大きな問題になっています。SPF、DKIM、DMARCポリシーを設定することで、そのリスクを軽減し、なりすましメールに使われないようにドメインを保護することができます。しかし、正しいSPF設定を維持することは非常にコストと時間がかかるため、Cloudflare DMARC Managementの提供を開始することになりました...
2023年3月17日
Cloudflareでは、Workersプラットフォームと製品スタックを使用して新しいサービスを構築します。API上で、どのようにして完全に新しいDMARC管理ソリューションを構築したのかをお読みください...
2023年3月14日
信頼関係を侵害し、無防備な被害者を騙すために、脅威者は話題の出来事を誘い文句にすることが非常に多くなっています。Silicon Valley銀行で起きたニュースは、SVBを誘い文句にした日和見的なフィッシングキャンペーンに注意し、警戒する必要がある最新の出来事です...
2022年12月12日
私たちは、Athenianプロジェクトのもとで提供するサービスを拡大し、CloudflareのArea 1メールセキュリティスイートを含めることで、州や地方自治体が有権者のデータを安全かつセキュアに保つために、幅広いフィッシング攻撃から保護できるようにしたことをお伝えできることを嬉しく思っています...
2022年12月12日
Cloudflareのメールセキュリティツールは、2022年の中間選挙において、求職者のメールボックスの安全性を確保するために尽力しました...
2022年9月20日
Cloudflareは2020年にArea 1の使用を開始し、2022年に同社の買収の道を進めました。最も印象的だったのは、Area 1をデプロイした際、サイバー攻撃の90%以上を占めるフィッシングの問題が一夜にして解決されたことです。しかし、当社のビジョンはフィッシング攻撃を防ぐことよりも遥かに大きなところにあります...
2022年6月20日
Area 1を当社の幅広いZero Trustスイートに統合するエキサイティングな行程の一環として、Cloudflare Gatewayをご利用のお客様はまもなくメールリンクのリモートブラウザ分離を有効化できます。Email Link Isolationで、メールベースの巧妙なマルチチャネル攻撃に対する比類ないレベルの防御を実現しましょう...
2022年6月20日
Area 1が持つフィッシング攻撃のTTP（戦術、テクニック、手順）に関する膨大なデータセット、シードインフラ、脅威モデルと、Cloudflareが持つ大規模ネットワーク、DNS、メール、Webトラフィックの送信元に関するグローバルな洞察を合わせて利用できるようになりました...
2022年6月20日
従来のSEGアーキテクチャは、昔のメール環境を念頭に構築されたものです。クラウドネイティブで先制的なメールセキュリティへ、シームレスに移行する方法を学びましょう...
2022年2月23日
Cloudflareは、より良いインターネットの構築に貢献するというミッションを掲げています。Cloudflareは、お客様により高速かつ安全で、信頼できるインターネットを提供するために、世界で最もパワフルなクラウドネットワークを構築できるよう多額の投資を続けてきました。...