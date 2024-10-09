Security Week 2025が正式に終了しました。今週は、AIサービスの詳細、統合されたナビゲーション体験、AIエージェント「Cloudy」の紹介などの最新情報をお届けしました。 ...

Cloudflareは、あらゆる環境のSaaSやWebアプリケーションの保護を支援する、統合セキュリティ体勢管理のための単一プラットフォームを提供します。 ...

米国選挙、地政学的紛争から数千万ドルの企業資金の損失に至るまで、フィッシングは依然としてサイバー被害の根本原因となっています。保護を維持するために包括的なソリューションが不可欠である理由について説明します。 ...

CloudflareのCloud Email SecurityによるQRフィッシングへの対処、攻撃者がQRコードを好む理由、そしてさらに巧妙化する脅威に対するCloudflareのプロアクティブな防御戦略をご説明します ...

この記事では、Security Week 2024中にリリースされたブログをレビューします ...