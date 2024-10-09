Cloudflare Area 1 - 最高のメールセキュリティはどのように改善を続けているか

2022-09-20

Cloudflareは2020年にArea 1の使用を開始し、2022年に同社の買収の道を進めました。最も印象的だったのは、Area 1をデプロイした際、サイバー攻撃の90%以上を占めるフィッシングの問題が一夜にして解決されたことです。しかし、当社のビジョンはフィッシング攻撃を防ぐことよりも遥かに大きなところにあります ...