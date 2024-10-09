Cloudflare Cloud Email Securityで巧妙化するQRフィッシングの脅威を回避する
2024-04-17
CloudflareのCloud Email SecurityによるQRフィッシングへの対処、攻撃者がQRコードを好む理由、そしてさらに巧妙化する脅威に対するCloudflareのプロアクティブな防御戦略をご説明します...続きを読む »
2024-04-17
CloudflareのCloud Email SecurityによるQRフィッシングへの対処、攻撃者がQRコードを好む理由、そしてさらに巧妙化する脅威に対するCloudflareのプロアクティブな防御戦略をご説明します...続きを読む »
2024-03-08
Cloudflare Radarの新しい「Email Security」セクションでは、悪意のある電子メールに見られる脅威トレンド、スパムや悪意のある電子メールの送信元、電子メールの悪用を防止するための技術の採用に関する最新動向についての洞察が提供されます...
2023-01-11
「メールリンク分離」は、ユーザーがクリックしてしまう可能性のある受信箱に届いた怪しいリンクに対するセーフティネットです。この保護が追加されることで、Cloudflare Area 1は、フィッシング攻撃から守る最も包括的な電子メールセキュリティソリューションとなります...
2022-09-20
Cloudflareは2020年にArea 1の使用を開始し、2022年に同社の買収の道を進めました。最も印象的だったのは、Area 1をデプロイした際、サイバー攻撃の90%以上を占めるフィッシングの問題が一夜にして解決されたことです。しかし、当社のビジョンはフィッシング攻撃を防ぐことよりも遥かに大きなところにあります...
2022-03-14
Cloudflareは創業以来、通常は大企業でしか導入できない高価で複雑なセキュリティソリューションを、誰もが簡単に利用できるようにすることを使命としてきました。...
2021年12月11日
2019年に戻って、当社はブログで、あなたのアカウントに通知を設定するための一元化されたハブとして、当社ブランドの新しい通知センターを紹介しました。それ以来、設定できる新しいタイプの通知については多く語ってきましたが、通知プラットフォーム自体の更新についてはそれ...