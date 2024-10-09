ルートリーク検出でCloudflareユーザーをBGPの不安から保護

2021-03-25

ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）ルートのリークやハイジャックは、大変な事態を招く恐れがあります。BGPは設計上安全ではなく、インターネット全体に広がる誤ったルーティング情報は、顧客ネットワークやインターネット全体の正常な機能にとって非常に破壊的で危険な場合があります。 ...