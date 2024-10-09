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Cloudflare ブログ

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RPKI

DII BYOIP: Cloudflareに独自のIPプレフィックスを持ち込むための新しい方法

2025-11-07

APIAddressingBYOIPIPv4IPv6SpectrumCDNMagic TransitEgressCloudflare GatewayRPKIAegisSmart Shield

BYOIP（Bring Your Own IP）用の新しいセルフサーブAPIを発表します。これにより、お客様はCloudflareのサービスで独自のIPプレフィックスの使用を開始、管理、使用できます。これまでにない制御と柔軟性を提供します。...

ルートリーク検出でCloudflareユーザーをBGPの不安から保護

2021-03-25

Security WeekBGPセキュリティRPKI

ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）ルートのリークやハイジャックは、大変な事態を招く恐れがあります。BGPは設計上安全ではなく、インターネット全体に広がる誤ったルーティング情報は、顧客ネットワークやインターネット全体の正常な機能にとって非常に破壊的で危険な場合があります。...