ASPA：インターネットルーティングをより安全に
2026-02-27
ASPAは、BGPの暗号化アップグレードで、ネットワークトラフィックが通過する経路を検証することで、ルートリークを防止します。Cloudflare Radarの新機能により、導入状況の追跡が容易になります。...続きを読む »
2026-02-27
ASPAは、BGPの暗号化アップグレードで、ネットワークトラフィックが通過する経路を検証することで、ルートリークを防止します。Cloudflare Radarの新機能により、導入状況の追跡が容易になります。...続きを読む »
2025-11-07
BYOIP（Bring Your Own IP）用の新しいセルフサーブAPIを発表します。これにより、お客様はCloudflareのサービスで独自のIPプレフィックスの使用を開始、管理、使用できます。これまでにない制御と柔軟性を提供します。...
2021-03-25
ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）ルートのリークやハイジャックは、大変な事態を招く恐れがあります。BGPは設計上安全ではなく、インターネット全体に広がる誤ったルーティング情報は、顧客ネットワークやインターネット全体の正常な機能にとって非常に破壊的で危険な場合があります。...
2020-04-17
BGPリークやハイジャックはインターネットのやむを得ない部分としてあまりにも長い間受け入れられてきました。...