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Cloudflare ブログ

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Cloudflare Gateway

エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容

2026-04-20

Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...

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エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容

MCPのデプロイの拡張：企業でのシンプルで安全、かつ低コストのMCPのデプロイ向けの当社のリファレンスアーキテクチャ

2026-04-14

AIセキュリティCloudflare OneCloudflare Workers開発者開発者プラットフォームMCPCloudflare AccessCloudflare GatewayAgents Week

この記事では、Access、AI Gateway、MCPサーバーポータルを使用してMCPを管理するためのCloudflareの社内戦略をご紹介します。また、トークンコストを大幅に削減するためにコードモードを開始し、Cloudflare GatewayでのシャドーMCPの検出に新しいルールを推奨しています。 ...

DII BYOIP: Cloudflareに独自のIPプレフィックスを持ち込むための新しい方法

2025-11-07

APIAddressingBYOIPIPv4IPv6SpectrumCDNMagic TransitEgressCloudflare GatewayRPKIAegisSmart Shield

BYOIP（Bring Your Own IP）用の新しいセルフサーブAPIを発表します。これにより、お客様はCloudflareのサービスで独自のIPプレフィックスの使用を開始、管理、使用できます。これまでにない制御と柔軟性を提供します。...

従来の暗号化技術が脅威にさらされています。Cloudflare Zero Trustでポスト量子暗号にアップグレードしましょう

2025-03-17

Security Weekポスト量子Zero TrustCloudflare GatewayCloudflare AccessクライアントレスCloudflare Tunnel暗号研究

Cloudflareのゼロトラストプラットフォームをトンネリングすることで、量子コンピュータによる脅威から企業ネットワークトラフィックを保護できるようになりました。...

Zero Trustにスポットライトを当てる：当社こそが最速であり、これがその証拠です

2023-06-21

Speed Week速度Zero TrustパフォーマンスNetwork Performance UpdateCloudflare Gateway

Cloudflareは、テストシナリオの42%で最速のSecure Web Gatewayを提供しています。これはどのプロバイダーよりも多い数字です。Cloudflareは、ZTNAではZscalerより46%、Netskopeより56%、Palo Altoより10%、RBIシナリオではZscalerより64%高速です...

その他の投稿

2022年6月20日

Area 1の脅威指標をCloudflare Zero Trustで利用可能に

Area 1が持つフィッシング攻撃のTTP（戦術、テクニック、手順）に関する膨大なデータセット、シードインフラ、脅威モデルと、Cloudflareが持つ大規模ネットワーク、DNS、メール、Webトラフィックの送信元に関するグローバルな洞察を合わせて利用できるようになりました...

Cloudflare One Week
製品ニュース
Zero Trust
メールセキュリティ
セキュリティ

2021年12月06日

ハードウェア型ファイアウォールに代えて Cloudflare Oneを導入

本日、お客様がハードウェアのファイアウォール機器から、次世代ネットワーク向けに構築された真のクラウドネイティブファイアウォールへと移行するための新機能を発表でき、嬉しく思います。Cloudflare Oneは...

CIO Week
Cloudflare One
Firewall
Cloudflare Gateway
セキュリティ

2021年12月06日

CloudflareのZero Trustプラットフォームで、PII（個人識別情報）と選択的ログの制御

Cloudflareでは、セキュリティのためにプライバシーを妥協する必要はないと考えています。昨年、当社はCloudflare Gatewayを発表しました。これは、お客様の組織のためにZero Trustブラウジングコントロールを組み込んだ...

CIO Week
Cloudflare One
Cloudflare Gateway
Firewall
Logs

2021年3月30日

エンドユーザーセキュリティ：Cloudflareでのアカウント乗っ取り対策

エンドユーザーアカウントのセキュリティは常に最優先事項ですが、解決するのは難しい問題です。さらに厄介なことに、ユーザーの認証は困難です。 認証情報のデータセットの流出が一般的になり、Webをクローリングする高度なボットがクレデンシャルスタッフィング攻撃が仕掛けられる中で、認証エンドポイントの保護や監視をすることは、セキュリティに重点を置いたチームにとって課題となります。これに加えて、多くの認証エンドポイントは依然として正しいユーザー名とパスワードを提供することだけに依存しているため、検出されないクレデンシャルスタッフィングが、悪意のある行為者によるアカウ...

Security Week
セキュリティ
Cloudflare Access
Cloudflare Gateway
製品ニュース

2020年10月14日

デスクトップ向けWARP、Cloudflare for Teamsのご紹介

Cloudflareは、Webと接続するプロパティの安全を攻撃から保護し、訪問者のためにWebを高速化するために、10年前に創設されました。Cloudflareのお客様は、当社のネットワーク上にインターネットプロパティを所有していました。これらのサイトやアプリケーションの訪問者は高速なユーザー体験を享受していましたが、...

製品ニュース
Zero Trust
Zero Trust Week
1.1.1.1
WARP

2020年10月14日

Cloudflare Gateway がどの場所でもチームを保護できるようになりました

2020年1月 、当社はCloudflare for Teamsをローンチしました。これは、パフォーマンスを犠牲にすることなく、企業とその従業員をグローバルに保護するための新しい方法です。Cloudflare for Teamsは、2つのコア製品―Cloudflare AccessとCloudflare Gatewayを中心に据えています。...

Zero Trust
Zero Trust Week
1.1.1.1
製品ニュース
WARP

2020年10月12日

Cloudflare Oneとは？

企業ネットワークを安全に運営することは非常に困難です。世界各国で従業員が在宅勤務をするようになりました。アプリケーションはデータセンターで実行され、パブリッククラウドでホストされた上で、サービスとして提供されます。攻撃の機会を虎視眈々と狙う攻撃者はどのような脆弱性でも悪用します。...

Cloudflare One
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Zero Trust Week
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