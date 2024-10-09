より良いインターネットの構築を支援して15年：バースデーウィーク2025を振り返る
2025-09-29
Rustを使ったコアシステム、ポスト量子アップグレード、学生向けの開発者プラットフォームアクセス、PlanetScaleとの統合、オープンソースパートナーシップ、そして史上最大のインターンシッププログラム（2026年に1111名のインターンを採用）。...続きを読む »
2025-09-29
Rustを使ったコアシステム、ポスト量子アップグレード、学生向けの開発者プラットフォームアクセス、PlanetScaleとの統合、オープンソースパートナーシップ、そして史上最大のインターンシッププログラム（2026年に1111名のインターンを採用）。...続きを読む »
2025-08-26
このガイドでは、セキュリティおよびITリーダーが生成AIを安全に導入できるよう、CloudflareのSASEアーキテクチャを活用したAIセキュリティポスチャー管理（AI-SPM）の戦略におけるベストプラクティスを紹介します。...
2025-06-19
NISTの新しいガイダンス「Zero Trustアーキテクチャの実装」をぜひご覧ください。これを読んで、新たに発表されたNIST特別刊行物1800-35の主要ポイントを入手しましょう。 ...
2025-03-21
Cloudflareは現在、リモートデスクトッププロトコル（RDP）のサポートをクライアントレスのブラウザベースで提供しています。VPNやRDPクライアントなしに、Windowsサーバーへのセキュアなリモートアクセスを実現します。...
2025-03-20
Cloudflare初のAIエージェント「Cloudy」は、Cloudflare管理者が現在直面している複雑な設定を理解しやすくします。...
2025年3月20日
プライベートホスト名とプライベートIPアドレスで定義されたアプリケーションのサポートと、再利用可能なアクセスポリシーの導入を発表でき、大変嬉しく思います。 ...
2024年3月05日
Cloudflare Oneがデータ損失防止（DLP）サービスの一部として、光学式文字認識を使用したソースコードの検出が可能になりました...
2024年3月04日
Cloudflare Oneを使用することで、ユーザーの行動を基にリスクを検知する機能であるユーザーリスクスコアリングを使用して、組織全体のセキュリティ体勢を向上させることができます...
2023年11月16日
管理者による、Cloudflare Oneポリシーで使用されるすべてのアクティブなユーザーセッションと関連データの監査が簡単にできるようになりました。これにより、トラブルシューティングと診断性能を向上、そして極度にきめ細かな制御の両方の長所が同時に活着ることとなります...
2023年3月14日
現在、Cloudflare Oneでは、Microsoft Information Protectionラベルを使ってデータ損失防止をサポートします...
2023年3月14日
現在、Cloudflare CASBは、Atlassian製品、ConfluenceおよびJiraと統合し、不適切なシステム構成やデータ漏洩、サードパーティ製アプリのリスクといった重大なセキュリティ問題をスキャンすることができます。たった数回のクリック操作でスキャンがスタート...
2023年3月07日
Zero Trustのダッシュボードナビゲーションは、2023年3月20日にビジュアルリニューアルを行います...
2023年2月21日
Zero Trustの実装は困難であり、取り組みが行き詰まる可能性があります。チーフZero Trustオフィサー（CZTO）の必要性は、エスカレートするサイバー攻撃に直面して、Zero Trustセキュリティの重要性が増していることに起因しています...
2023年1月13日
CloudflareがCIO Weekの中で発表した、企業のITとセキュリティの近代化を支援する、新製品、パートナーシップ、イノベーションのすべてをご紹介します...
2022年9月30日
Cloudflare CASBが一般提供されたことで、ユーザーがどのようにCASBで他のCloudflare Zero Trust製品を利用しているかを、Gatewayを皮切りに見て行きましょう...
2022年9月29日
あらゆる規模の組織におけるハードウェアキー導入の障壁を解消するYubicoとの新たなコラボレーションの発表...
2022年9月29日
フィッシング攻撃を防ぐ第1の方法は、FIDO2を備えたYubiKeyのような、フィッシングに強い第2の要素を採用することです。Cloudflareは2021年2月以来、フィッシングに強い第の要素を使用しています。これは、それを実現するために実行した手順です...
2022年9月26日
連携の強化：5GモバイルネットワークとCloudflareのオールインワンSASEプラットフォーム...
2022年6月24日
Cloudflare OneとZscalerのTrust Exchangeを比べてみましょう。詳しい情報をご覧ください...
2022年6月24日
CloudflareのセキュリティチームがZero Trustコントロールを実装した方法...