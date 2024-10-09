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Cloudflare ブログ

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Cloudflare Zero Trust

リスクのないRDP：Cloudflareが提供する、セキュアに協力会社がアクセスできるブラウザベースのソリューション

2025-03-21

Security WeekZero TrustCloudflare Zero TrustM&ACloudflare AccessCloudflare OneクライアントレスリモートワークVDIリモートデスクトッププロトコル

Cloudflareは現在、リモートデスクトッププロトコル（RDP）のサポートをクライアントレスのブラウザベースで提供しています。VPNやRDPクライアントなしに、Windowsサーバーへのセキュアなリモートアクセスを実現します。...

その他の投稿

2023年11月16日

Cloudflare Oneの高度なセッション監査機能紹介

管理者による、Cloudflare Oneポリシーで使用されるすべてのアクティブなユーザーセッションと関連データの監査が簡単にできるようになりました。これにより、トラブルシューティングと診断性能を向上、そして極度にきめ細かな制御の両方の長所が同時に活着ることとなります...

SASE
Cloudflare Zero Trust
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Cloudflare One
Cloudflare Workers KV

2023年3月14日

Cloudflare CASBでAtlassianをスキャンして安全強化

現在、Cloudflare CASBは、Atlassian製品、ConfluenceおよびJiraと統合し、不適切なシステム構成やデータ漏洩、サードパーティ製アプリのリスクといった重大なセキュリティ問題をスキャンすることができます。たった数回のクリック操作でスキャンがスタート...

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CASB
Cloudflare Zero Trust
製品ニュース
Atlassian

2023年2月21日

チーフZero Trustオフィサー：サイバーセキュリティの新時代への新しい役割

Zero Trustの実装は困難であり、取り組みが行き詰まる可能性があります。チーフZero Trustオフィサー（CZTO）の必要性は、エスカレートするサイバー攻撃に直面して、Zero Trustセキュリティの重要性が増していることに起因しています...

Cloudflare Zero Trust
APIセキュリティ
SASE

2022年9月29日

CloudflareがFIDO2を備えたハードウェアキーとZero Trustを導入してフィッシングを防止した方法

フィッシング攻撃を防ぐ第1の方法は、FIDO2を備えたYubiKeyのような、フィッシングに強い第2の要素を採用することです。Cloudflareは2021年2月以来、フィッシングに強い第の要素を使用しています。これは、それを実現するために実行した手順です...

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