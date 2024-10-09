ケーブル切断、嵐、DNS：2025年第4四半期に発生したインターネット障害のまとめ

2026-01-26

2025年の最終四半期は、複数の注目すべきインターネット接続障害が発生しました。Cloudflare Radarのデータからは、海底ケーブルの切断、停電、異常気象、技術的トラブルなどが、インターネットにどのような影響を与えたのかが明らかになっています。 ...