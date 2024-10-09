BGPコミュニティがASパスプリペンドよりも優れている理由

2022-11-24

インターネット上のルーティングは、いくつかの基本原則に従っています。残念ながら、インターネット上ではすべてのものが同等に作られているわけではなく、プリペンドはメリットよりもデメリットとなる可能性があります。このブログ記事では、プリペンドが解決しようとする問題と、いくつかの代替案について説明します ...