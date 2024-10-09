ASPA：インターネットルーティングをより安全に
2026-02-27
ASPAは、BGPの暗号化アップグレードで、ネットワークトラフィックが通過する経路を検証することで、ルートリークを防止します。Cloudflare Radarの新機能により、導入状況の追跡が容易になります。...続きを読む »
2026-02-27
ASPAは、BGPの暗号化アップグレードで、ネットワークトラフィックが通過する経路を検証することで、ルートリークを防止します。Cloudflare Radarの新機能により、導入状況の追跡が容易になります。...続きを読む »
2025-10-31
BGP「ゾンビ」は、本質的にはインターネットのデフォルトフリーゾーン（DFZ）で行き詰まったルートであり、潜在的にはプレフィックスの取り消し、または紛失が原因です。BGPゾンビがゾンビから立ち上がり、大混乱を引き起こす可能性が高いいくつかの状況を紹介します。 ...
2023-09-25
Cloudflareネットワークチームの聡明なメンバーが、当社の提供するインターネット関連サービスで何が起ころうとも、お客様を決してオンラインから疎外されないようにします...
2022-11-24
インターネット上のルーティングは、いくつかの基本原則に従っています。残念ながら、インターネット上ではすべてのものが同等に作られているわけではなく、プリペンドはメリットよりもデメリットとなる可能性があります。このブログ記事では、プリペンドが解決しようとする問題と、いくつかの代替案について説明します...