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ルーティング

BGPゾンビと過剰なパスハンティング

2025-10-31

BGPルーティングNetworkBYOIP

BGP「ゾンビ」は、本質的にはインターネットのデフォルトフリーゾーン（DFZ）で行き詰まったルートであり、潜在的にはプレフィックスの取り消し、または紛失が原因です。BGPゾンビがゾンビから立ち上がり、大混乱を引き起こす可能性が高いいくつかの状況を紹介します。 ...

BGPコミュニティがASパスプリペンドよりも優れている理由

2022-11-24

ルーティングBGPNetwork

インターネット上のルーティングは、いくつかの基本原則に従っています。残念ながら、インターネット上ではすべてのものが同等に作られているわけではなく、プリペンドはメリットよりもデメリットとなる可能性があります。このブログ記事では、プリペンドが解決しようとする問題と、いくつかの代替案について説明します...