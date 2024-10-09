Annika Garbers

Magic Transitのためのフローベースのモニタリング

2021-02-26

ネットワーク層へのDDoS攻撃は増加の一途をたどっており、セキュリティチームは、自社のL3 DDoS軽減戦略を再考するようになっています。Magic Transitは、常時稼働またはオンデマンドのCloudflareネットワークをお客様のネットワークの前に置くことにより、お客様のネットワーク全体をDDoS攻撃から保護します。本日、オンデマンドMagic Transitのお客様の体験を向上させる新機能、フローベースのモニタリングを発表します。フローベースのモニタリングにより、脅威を検出し、攻撃を受けているときにお客様に通知できるため、お客様はMagic Transit を有効にして保護することができます。 Magic Transitは、IPレイヤーでネットワークを保護し、高速化するCloudflareのソリューションです。Magic Transitでは、DDoS攻撃対策、トラフィックの高速化、その他のネットワーク機能をCloudflareの全データセンターからサービスとして提供することができます。Cloudflareのグローバルネットワーク（200以上の都市にまたがる59Tbpsの容量 ...