Annika Garbers

Magic WAN Connectorの一般提供を発表：ネットワークのSASEトランスフォーメーションを始動する最も簡単な方法
2023-10-03
お客様の既存のネットワークハードウェアとCloudflareのネットワークを接続する機能を持つ、Magic WAN Connectorの一般提供開始を発表...
2023-10-03
お客様の既存のネットワークハードウェアとCloudflareのネットワークを接続する機能を持つ、Magic WAN Connectorの一般提供開始を発表...
2023-09-25
今週発表された、Enterprise ネットワークサービスをオンプレミスデバイスからCloudflareサービスに切り替える ことで、現在のネットワークフットプリントにもよりますが、 関連する二酸化炭素排出量を最大96%削減できるという独立系レポートを共有できることを嬉しく思います...
2023-01-10
Cloudflareは「Magic WAN Connector」で接続をさらに容易にします。「Magic WAN Connector」は、あらゆる物理ネットワークまたはクラウドネットワークにインストールして任意のIPトラフィックを自動的に接続、誘導、シェーピングさせる軽量ソフトウェアパッケージです...
2022-06-23
本日、当社はCloudflare Oneプラットフォームがさらに強化されたことを発表します。この強化により、レガシーアーキテクチャから未来のZero Trustネットワークへの移行がかつてなく容易になります...
2022-06-21
CloudflareのIDS機能は、IPポートやプロトコルを問わず、お客様のネットワークトラフィック全体で作動します。当社がお客様に代わってアドバタイズするお客様のIPに流れるか、当社がお客様にリースするIPに流れるか、あるいはすぐにお客様のプライベートネットワーク内のトラフィックに流れるかを問いません...
2022-06-19
Zero TrustやSASEを検討されているのであれば、Cloudflare One Weekにご注目ください。Cloudflare Oneが市場で最も完全度が高く最もパフォーマンスが良いSASEサービスである理由、絶えず改善を続けている理由について説明します...
2022-03-18
本日、従来のネットワークアーキテクチャからZero Trustへの移行を支援するパズルのピースをもう一つ発表できることを嬉しく思います。それが、軽量ローミングエージェント（ WARP ）をインストールしたユーザーデバイスからのトラフィックを、マジックIP層トンネル（エニーキャストGRE 、 IPsec 、またはCNI ）に接続された任意のネットワークにルーティングすることができる機能です...
2022-03-17
本日、Cloudflareが管理するMagic Transitで保護されたIPスペースを提供することにより、小規模なネットワークをお持ちのお客様にもMagic Transitをご利用いただけるよう拡張しました...
2022-03-17
本日、オンデマンドのパケットキャプチャをCloudflareのグローバルネットワークから一般公開することを発表でき、嬉しく思います...
2021-12-06
本日、お客様がハードウェアのファイアウォール機器から、次世代ネットワーク向けに構築された真のクラウドネイティブファイアウォールへと移行するための新機能を発表でき、嬉しく思います。Cloudflare Oneは...
2021-12-06
本日、Cloudflare OneへのオンランプとしてIPsecをサポートすることを発表しました。お客様としては、Cloudflareのネットワークへのトラフィックを取得するために、どのような方法を使うこともできると思います...
2021-12-05
最高情報責任者（CIO）の世界は変化しました。今日の企業ネットワークは、わずか5年前、10年前と比べても全く異なるものになっています。こうした変化が、可視性とセキュリティにギャップが生じ、高コストと運用負担が発生し、ネットワークを脆弱にしています。...
2021-07-26
世界人口の半数はインターネットにアクセスできず、そしてほかにも多くは貧弱ながら高価で信頼性の低い接続の選択肢しか与えられていません。この問題は、公共投資、民間インフラ、および現地の方々の多大な労力にもかかわらず、続いています。...
2021-03-22
Magic WANは、企業ネットワーク全体に安全で高性能な接続とルーティングを提供し、コストを抑え、運用に伴う複雑さを軽減します。Magic FirewallはMagic WANと円滑に統合されるため、ネットワーク内の任意のエンティティからトラフィックに至るまで、エッジでネットワークファイアウォールポリシーを適用できます。...
2021-02-26
ネットワーク層へのDDoS攻撃は増加の一途をたどっており、セキュリティチームは、自社のL3 DDoS軽減戦略を再考するようになっています。Magic Transitは、常時稼働またはオンデマンドのCloudflareネットワークをお客様のネットワークの前に置くことにより、お客様のネットワーク全体をDDoS攻撃から保護します。本日、オンデマンドMagic Transitのお客様の体験を向上させる新機能、フローベースのモニタリングを発表します。フローベースのモニタリングにより、脅威を検出し、攻撃を受けているときにお客様に通知できるため、お客様はMagic Transit を有効にして保護することができます。 Magic Transitは、IPレイヤーでネットワークを保護し、高速化するCloudflareのソリューションです。Magic Transitでは、DDoS攻撃対策、トラフィックの高速化、その他のネットワーク機能をCloudflareの全データセンターからサービスとして提供することができます。Cloudflareのグローバルネットワーク（200以上の都市にまたがる59Tbpsの容量...