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Cloudflare ブログ

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Annika Garbers

Annika Garbers

Cloudflareに切り替えにより、ネットワークの二酸化炭素排出量を最大96%削減可能（およびSBTiについて）

2023-09-25

バースデーウィークEmissionsコネクティビティクラウドポリシーと法務

今週発表された、Enterprise ネットワークサービスをオンプレミスデバイスからCloudflareサービスに切り替える ことで、現在のネットワークフットプリントにもよりますが、 関連する二酸化炭素排出量を最大96%削減できるという独立系レポートを共有できることを嬉しく思います...

「Magic WAN Connector」の発表：次世代ネットワークへの最も簡単なオンランプ

2023-01-10

CIO WeekCloudflare OneZero TrustNaaSMagic WAN Connector

Cloudflareは「Magic WAN Connector」で接続をさらに容易にします。「Magic WAN Connector」は、あらゆる物理ネットワークまたはクラウドネットワークにインストールして任意のIPトラフィックを自動的に接続、誘導、シェーピングさせる軽量ソフトウェアパッケージです...

新世代の侵入検知：CloudflareのIDS機能に関する最新情報

2022-06-21

Cloudflare One WeekZero Trust

CloudflareのIDS機能は、IPポートやプロトコルを問わず、お客様のネットワークトラフィック全体で作動します。当社がお客様に代わってアドバタイズするお客様のIPに流れるか、当社がお客様にリースするIPに流れるか、あるいはすぐにお客様のプライベートネットワーク内のトラフィックに流れるかを問いません...

Zero Trustへの架け橋

2022-03-18

Security WeekCloudflare Zero TrustZero Trustセキュリティ製品ニュース

本日、従来のネットワークアーキテクチャからZero Trustへの移行を支援するパズルのピースをもう一つ発表できることを嬉しく思います。それが、軽量ローミングエージェント（ WARP ）をインストールしたユーザーデバイスからのトラフィックを、マジックIP層トンネル（エニーキャストGRE 、 IPsec 、またはCNI ）に接続された任意のネットワークにルーティングすることができる機能です...

Project Pangea：Cloudflare、劣悪なインターネット環境のコミュニティがインターネットアクセスを無料で拡大できるよう支援

2021-07-26

Impact WeekProject Pangea製品ニュースMagic TransitMagic FirewallNetwork Interconnect

世界人口の半数はインターネットにアクセスできず、そしてほかにも多くは貧弱ながら高価で信頼性の低い接続の選択肢しか与えられていません。この問題は、公共投資、民間インフラ、および現地の方々の多大な労力にもかかわらず、続いています。...

Magic WAN & Magic Firewall: サービスとして安全なネットワーク接続

2021-03-22

Cloudflare One製品ニュースSecurity WeekFirewallNetwork

Magic WANは、企業ネットワーク全体に安全で高性能な接続とルーティングを提供し、コストを抑え、運用に伴う複雑さを軽減します。Magic FirewallはMagic WANと円滑に統合されるため、ネットワーク内の任意のエンティティからトラフィックに至るまで、エッジでネットワークファイアウォールポリシーを適用できます。...

Magic Transitのためのフローベースのモニタリング

2021-02-26

製品ニュースMagic TransitセキュリティDDoS攻撃

ネットワーク層へのDDoS攻撃は増加の一途をたどっており、セキュリティチームは、自社のL3 DDoS軽減戦略を再考するようになっています。Magic Transitは、常時稼働またはオンデマンドのCloudflareネットワークをお客様のネットワークの前に置くことにより、お客様のネットワーク全体をDDoS攻撃から保護します。本日、オンデマンドMagic Transitのお客様の体験を向上させる新機能、フローベースのモニタリングを発表します。フローベースのモニタリングにより、脅威を検出し、攻撃を受けているときにお客様に通知できるため、お客様はMagic Transit を有効にして保護することができます。 Magic Transitは、IPレイヤーでネットワークを保護し、高速化するCloudflareのソリューションです。Magic Transitでは、DDoS攻撃対策、トラフィックの高速化、その他のネットワーク機能をCloudflareの全データセンターからサービスとして提供することができます。Cloudflareのグローバルネットワーク（200以上の都市にまたがる59Tbpsの容量...