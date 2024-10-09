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Cloudflare ブログ

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インターネットトラフィック

Cloudflare Radarの2025年版Year in Review（1年の振り返り）：AIの台頭、ポスト量子、そして記録的規模のDDoS攻撃

2025-12-15

Year in ReviewRadar傾向インターネットトレンドインターネットトラフィック障害Internet QualityセキュリティAI

世界各地で観察されたインターネットのトレンドとパターンに関する第6回年次レビューでは、2025年を特徴づけた破壊的変化、進歩、指標を紹介します。 ...

少ない参照でクロール：AIがコンテンツプロバイダーに与える影響を理解する

2025-07-01

Pay Per CrawlRadarインターネットトラフィックAIボット

Cloudflare Radarでは、特定のAIモデルがサイトをクロールする頻度と比較して、どの程度の頻度でサイトにトラフィックが送信されるかを表示できるようになりました。この情報は、サイト所有者がどのAIボットを許可またはブロックするかを決定するのに役立ちます。 ...