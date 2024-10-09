ケーブル切断、嵐、DNS：2025年第4四半期に発生したインターネット障害のまとめ
2026-01-26
2025年の最終四半期は、複数の注目すべきインターネット接続障害が発生しました。Cloudflare Radarのデータからは、海底ケーブルの切断、停電、異常気象、技術的トラブルなどが、インターネットにどのような影響を与えたのかが明らかになっています。...続きを読む »
2026-01-26
2025年の最終四半期は、複数の注目すべきインターネット接続障害が発生しました。Cloudflare Radarのデータからは、海底ケーブルの切断、停電、異常気象、技術的トラブルなどが、インターネットにどのような影響を与えたのかが明らかになっています。...続きを読む »
2025-12-15
世界各地で観察されたインターネットのトレンドとパターンに関する第6回年次レビューでは、2025年を特徴づけた破壊的変化、進歩、指標を紹介します。 ...
2025-07-22
2025年第2四半期には、政府主導の遮断、停電、ケーブルの損傷、サイバー攻撃、技術的な問題に起因するインターネットの混乱が世界中で発生しました。...
2025-07-15
2025年第2四半期において、DDoS攻撃が最も多かった月は6月で、観察された活動全体の約38％を占めました。...
2025-07-01
Cloudflare Radarでは、特定のAIモデルがサイトをクロールする頻度と比較して、どの程度の頻度でサイトにトラフィックが送信されるかを表示できるようになりました。この情報は、サイト所有者がどのAIボットを許可またはブロックするかを決定するのに役立ちます。 ...