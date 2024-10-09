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Cloudflare ブログ

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Magic WAN

企業がCloudflareに接続する方法をExpress Cloudflare Network Interconnectで簡素化

2024-03-06

Security WeekNetwork Interconnect製品ニュースMagic TransitMagic WANアプリケーションサービス

Express Cloudflare Network Interconnectにより、お客様のネットワークとCloudflareとの接続の簡素化かつスピードアップが実現します。Express CNIはCloudflareのダッシュボードから直接注文でき、わずか3分で使い始めていただけます。Express CNIはさらに、Magic TransitとMagic WANのセットアップも簡素化します...

ネットワークフロー監視はGA版（一般公開版）で、エンドツーエンドのトラフィックを可視化します

2023-10-18

Magic Network MonitoringネットワークサービスMagic TransitMagic WAN製品ニュース

ネットワークエンジニアは、DDoS攻撃の分析やその他のトラフィックの異常のトラブルシューティングを行う際に、ネットワークのトラフィックをより適切に可視化する必要がある場合がよくあります。この問題を解決するため、Cloudflareはネットワークフロー監視製品を提供し、ネットワーク全体のエンドツーエンドのトラフィックを可視化します...

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