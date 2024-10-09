Magic Cloud Networkingで、パブリッククラウドのセキュリティ、接続性、管理を簡素化
2024-03-06
パブリッククラウド環境への安全で簡単かつシームレスな接続を実現し、クラウドネットワークを可視化および自動化する新しい一連の機能を備えたMagic Cloud Networkingについて紹介します...続きを読む »
2024-03-06
パブリッククラウド環境への安全で簡単かつシームレスな接続を実現し、クラウドネットワークを可視化および自動化する新しい一連の機能を備えたMagic Cloud Networkingについて紹介します...続きを読む »
2024-03-06
Express Cloudflare Network Interconnectにより、お客様のネットワークとCloudflareとの接続の簡素化かつスピードアップが実現します。Express CNIはCloudflareのダッシュボードから直接注文でき、わずか3分で使い始めていただけます。Express CNIはさらに、Magic TransitとMagic WANのセットアップも簡素化します...
2024-02-07
本日Cloudflareは、SASEプラットフォームであるCloudflare Oneの一連のアップデートを発表します...
2023-10-18
ネットワークエンジニアは、DDoS攻撃の分析やその他のトラフィックの異常のトラブルシューティングを行う際に、ネットワークのトラフィックをより適切に可視化する必要がある場合がよくあります。この問題を解決するため、Cloudflareはネットワークフロー監視製品を提供し、ネットワーク全体のエンドツーエンドのトラフィックを可視化します...
2023-10-03
お客様の既存のネットワークハードウェアとCloudflareのネットワークを接続する機能を持つ、Magic WAN Connectorの一般提供開始を発表...
2023年1月10日
当社は今週、Cloudflare One関連のサービス提供を希望するパートナーの妥当性を確認する目的で設計された認定サービス提供パートナー（ASDP）トラックを発表します...