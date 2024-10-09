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Cloudflare ブログ

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Machine Learning

WAF Rule Builder Assistant、Cloudflare Radar AI Insights、そして更新されたAIボット保護により、あらゆる場所でAIの利用が可能

2024-09-27

今年のCloudflareバースデーでは、新しいWAFルールの構築を支援するAIアシスタント機能を拡張し、Radarに新しいAIボットとクローラートラフィックのインサイトを追加し、お客様に新しいAIボットブロック機能を提供いたしました。...

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AIndependence（AIとの分立）を宣言しましょう：AIボット、スクレイパー、クローラーをワンクリックでブロック

2024-07-03

ボットボット管理AIボットAIMachine Learning生成AI

コンテンツ制作者が安全なインターネットを維持するために、当社はすべてのAIボットをブロックする全く新しい「簡単なボタン」を発表しました。これは無料プランをご利用のお客様を含め、すべてのお客様にご利用いただけます...

ボット検知のための機械学習モデルの監視

2024-02-16

ボット管理Machine Learningコネクティビティクラウド

私たちは先日、CloudflareのMLOpsに対するアプローチについてご紹介しました。この記事では、Cloudflareにおけるモデルのトレーニングとデプロイメントプロセスの全体的な概要をご紹介します。この投稿では、監視についてさらに掘り下げ、私たちがボット管理を強化するモデルを継続的に評価している方法についてご紹介します...

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