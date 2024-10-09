Cloudflare第12世代サーバ：筐体形状が2U1Nとなり従来からサイズアップして性能面および冷却面で進化

2023-12-01

CPUの性能はここ数年で急速な進化を遂げており、GPUを有効化することでサーバーの適用範囲が大幅に広がり、機械学習や推論などさまざまな領域で利用できるようになります。Cloudflareの第12世代演算サーバは筐体形状を2U1Nに移行することで、パフォーマンスと信頼性を維持しながら、ハイパワーCPU（350W超）とGPUの両方を効率的に収めることができる熱設計の最適化を実現しています ...