Cloudflareのコネクティビティクラウドを裏で支えるバックボーン
2024-08-06
Cloudflareのグローバルバックボーンの最新のマイルストーンと拡張、およびこれがコネクティビティクラウドと弊社のサービスをサポートしている様子を解説します。この記事を読めば、弊社のトラフィックエンジニアリングツールおよびバックボーンおよび基盤となるネットワークインフラが相互作用する様子が分かります。...続きを読む »
2024-08-06
Cloudflareのグローバルバックボーンの最新のマイルストーンと拡張、およびこれがコネクティビティクラウドと弊社のサービスをサポートしている様子を解説します。この記事を読めば、弊社のトラフィックエンジニアリングツールおよびバックボーンおよび基盤となるネットワークインフラが相互作用する様子が分かります。...続きを読む »
2023-12-01
CPUの性能はここ数年で急速な進化を遂げており、GPUを有効化することでサーバーの適用範囲が大幅に広がり、機械学習や推論などさまざまな領域で利用できるようになります。Cloudflareの第12世代演算サーバは筐体形状を2U1Nに移行することで、パフォーマンスと信頼性を維持しながら、ハイパワーCPU（350W超）とGPUの両方を効率的に収めることができる熱設計の最適化を実現しています...
2022-03-17
本日、Cloudflareが管理するMagic Transitで保護されたIPスペースを提供することにより、小規模なネットワークをお持ちのお客様にもMagic Transitをご利用いただけるよう拡張しました...
2020-12-07
企業のお客様は、Data Localization Suiteを活用することで、Cloudflareのグローバルネットワークに備わったパフォーマンスおよびセキュリティのメリットを享受しながら、データを保管および保護する場所に関するルールを簡単に設定し、エッジで制御できるようになります。...
2020-03-17
新型コロナウイルスの緊急事態が続き、多くの国や都市が検疫所や拡大防止の防疫線を設けたことで、インターネットは多くの人にとって、家族や友人と連絡を取り合う一番の手段となりました。また、数多くの企業が在宅勤務する従業員を抱えているため、世界経済の重要な原動力となっています。...
2019年8月15日
Cloudflareのグローバルネットワークは現在、90か国以上193都市に広がっています。当社のネットワークを利用する2,000万を超えるインターネットプロパティに対し、ロケーションを追加する毎に、インターネットの大部分における安全性、パフォーマンス、信頼性を高めています。...