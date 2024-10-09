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Cloudflare ブログ

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全体的な使いやすさ

Workers AIのレベルアップ：一般提供とさらなる新機能

2024-04-02

Developer Week開発者Workers AI全体的な使いやすさ開発者プラットフォームCloudflare Workers

本日、私たちは、Workers AI、Cloudflareの推論プラットフォームの一般公開、LoRAを使用した細かく調整されたモデルのサポート、HuggingFaceからのワンクリックデプロイなど、一連の発表を行うことを嬉しく思います。Cloudflare WorkersがPythonプログラミング言語などをサポートするようになりました...

Cache Reserveの一般公開（GA）：エグレス料金を最小化するための制御強化

2023-10-25

Cache Reserve全体的な使いやすさアプリケーションサービスパフォーマンスコネクティビティクラウド

Cache Reserveのベータ版から一般公開（GA）への移行と、いくつかの魅力的な新機能の導入を発表できることを嬉しく思います。新機能の一例として、Cloudflareダッシュボードのキャッシュ概要セクションに表示される分析内容へのCache Reserveの追加があります...

Cache Rulesの一般提供開始：キャッシュの詳細かつ精密な制御

2023-10-24

全体的な使いやすさCache Rules製品ニュースアプリケーションサービスパフォーマンスキャッシュコネクティビティクラウド

本日、Cache Rulesと他のいくつかのRules製品の同時一般公開（GA）をお知らせできることを嬉しく思います。しかし、それだけではありません。Cache Rulesの新しい設定オプションも追加されました...

その他の投稿

2023年7月19日

Cloudflare Zarazが強化：一般公開版と新価格設定

Cloudflare Zarazはベータ版から移行し、すべてのお客様に一般利用いただけます。これは、Cloudflare開発者プラットフォームのFree、Paid、Enterpriseプランに含まれています。さまざまなプランの詳細については、ダッシュボードをご覧ください...

Zaraz
全体的な使いやすさ
Cloudflare Workers
開発者
開発者プラットフォーム

2022年9月22日

インド、日本、オーストラリアでリージョナルサービスを開始

Cloudflareネットワークの中でトラフィックの検査を必要とするWAFやボット管理などの高度な機能を実行できる場所を正確に制御できるようにすることで、より多くのお客様がCloudflareを使用できるように、このようなアジア太平洋地域の国々に当社の対象範囲を拡大できることを嬉しく思います...

GA Week
製品ニュース
全体的な使いやすさ
Regional Services
APJC

2022年9月20日

Cloudflare Area 1 - 最高のメールセキュリティはどのように改善を続けているか

Cloudflareは2020年にArea 1の使用を開始し、2022年に同社の買収の道を進めました。最も印象的だったのは、Area 1をデプロイした際、サイバー攻撃の90%以上を占めるフィッシングの問題が一夜にして解決されたことです。しかし、当社のビジョンはフィッシング攻撃を防ぐことよりも遥かに大きなところにあります...

GA Week
全体的な使いやすさ
Email
セキュリティ
メールセキュリティ

2022年9月19日

Cloudforce Oneが一般提供を開始：脅威データ、ツール、業界の専門家へのアクセスにより、お客様のセキュリティチームを強化

Cloudflareの脅威対策・研究チーム「Cloudforce One」が、運営を開始。また、脅威に関するブリーフィングの指揮を執り始めています10月12日に開催予定のウェビナー「YackingYeti：ウクライナと世界を狙うロシアの脅威グループの手口」にご参加いただき、詳細についてご確認ください...

GA Week
全体的な使いやすさ
Cloudforce One
脅威インテリジェンス
セキュリティ