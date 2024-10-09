フロントエンド、バックエンド、データベースが1つのCloudflare Workerに
2025-04-08
静的サイトやフルスタックアプリケーションをCloudflare Workersでデプロイできるようになりました。React Router v7、Astro、VueなどのフレームワークサポートとCloudflare Viteプラグインは、本日一般公開となります。 ...続きを読む »
2025-04-08
静的サイトやフルスタックアプリケーションをCloudflare Workersでデプロイできるようになりました。React Router v7、Astro、VueなどのフレームワークサポートとCloudflare Viteプラグインは、本日一般公開となります。 ...続きを読む »
2024-04-05
Browser Rendering APIをセッション管理の改善と共にすべての有料Workers顧客に提供開始...
2024-04-02
本日、私たちは、Workers AI、Cloudflareの推論プラットフォームの一般公開、LoRAを使用した細かく調整されたモデルのサポート、HuggingFaceからのワンクリックデプロイなど、一連の発表を行うことを嬉しく思います。Cloudflare WorkersがPythonプログラミング言語などをサポートするようになりました...
2023-10-25
Cache Reserveのベータ版から一般公開（GA）への移行と、いくつかの魅力的な新機能の導入を発表できることを嬉しく思います。新機能の一例として、Cloudflareダッシュボードのキャッシュ概要セクションに表示される分析内容へのCache Reserveの追加があります...
2023-10-24
本日、Cache Rulesと他のいくつかのRules製品の同時一般公開（GA）をお知らせできることを嬉しく思います。しかし、それだけではありません。Cache Rulesの新しい設定オプションも追加されました...
2023年9月29日
Cloudflareがポスト量子暗号を一般利用可能なシステムとして発表...
2023年9月25日
お客様は今後Cloudflare Incident Alertsを購読して、影響を受ける製品と影響のレベルを基に通知を受けるタイミングを選択できるようになります...
2023年7月19日
Cloudflare Zarazはベータ版から移行し、すべてのお客様に一般利用いただけます。これは、Cloudflare開発者プラットフォームのFree、Paid、Enterpriseプランに含まれています。さまざまなプランの詳細については、ダッシュボードをご覧ください...
2022年9月23日
今週、当社は多くの新製品を一般公開しました。見逃した方のために、ここにまとめを掲載します...
2022年9月22日
Cloudflareネットワークの中でトラフィックの検査を必要とするWAFやボット管理などの高度な機能を実行できる場所を正確に制御できるようにすることで、より多くのお客様がCloudflareを使用できるように、このようなアジア太平洋地域の国々に当社の対象範囲を拡大できることを嬉しく思います...
2022年9月21日
R2が一般発売されました!! R2では開発者にエグレス料金のかからないオブジェクトストレージを提供します...
2022年9月20日
Cloudflareは2020年にArea 1の使用を開始し、2022年に同社の買収の道を進めました。最も印象的だったのは、Area 1をデプロイした際、サイバー攻撃の90%以上を占めるフィッシングの問題が一夜にして解決されたことです。しかし、当社のビジョンはフィッシング攻撃を防ぐことよりも遥かに大きなところにあります...
2022年9月20日
Cloudflareをご契約いただいているお客様は、機密データを保護するためのより多くのオプションを提供するData Loss Prevention（データ損失防止）が利用できるようになりました...
2022年9月20日
サードパーティ製SaaSアプリケーションの接続、スキャンにより、ファイルリーク、不適切な設定、シャドーITをわずか数クリックで確認できます。Cloudflare CASBが一般にご利用いただけるようになりました...
2022年9月20日
Cloudflare Oneパートナープログラムは、既存パートナーおよび見込みパートナーの間で支持が広がっています...
2022年9月19日
Cloudflareの脅威対策・研究チーム「Cloudforce One」が、運営を開始。また、脅威に関するブリーフィングの指揮を執り始めています10月12日に開催予定のウェビナー「YackingYeti：ウクライナと世界を狙うロシアの脅威グループの手口」にご参加いただき、詳細についてご確認ください...
2022年9月18日
来週中に、ベータ版を終えて一般にご利用いただけるCloudflare製品についてお知らせいたします...