BYOIP（Bring Your Own IP）用の新しいセルフサーブAPIを発表します。これにより、お客様はCloudflareのサービスで独自のIPプレフィックスの使用を開始、管理、使用できます。これまでにない制御と柔軟性を提供します。 ...

Cloudflareのグローバルバックボーンの最新のマイルストーンと拡張、およびこれがコネクティビティクラウドと弊社のサービスをサポートしている様子を解説します。この記事を読めば、弊社のトラフィックエンジニアリングツールおよびバックボーンおよび基盤となるネットワークインフラが相互作用する様子が分かります。 ...

Express Cloudflare Network Interconnectにより、お客様のネットワークとCloudflareとの接続の簡素化かつスピードアップが実現します。Express CNIはCloudflareのダッシュボードから直接注文でき、わずか3分で使い始めていただけます。Express CNIはさらに、Magic TransitとMagic WANのセットアップも簡素化します ...

ネットワークエンジニアは、DDoS攻撃の分析やその他のトラフィックの異常のトラブルシューティングを行う際に、ネットワークのトラフィックをより適切に可視化する必要がある場合がよくあります。この問題を解決するため、Cloudflareはネットワークフロー監視製品を提供し、ネットワーク全体のエンドツーエンドのトラフィックを可視化します ...

本日、Cloudflareが管理するMagic Transitで保護されたIPスペースを提供することにより、小規模なネットワークをお持ちのお客様にもMagic Transitをご利用いただけるよう拡張しました ...