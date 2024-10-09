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Cloudflare ブログ

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Magic Transit

Cloudflareのコネクティビティクラウドを裏で支えるバックボーン

2024-08-06

コネクティビティクラウドAnycastArgo Smart RoutingAthenian ProjectBGPより良いインターネットCloudflare NetworkMagic Transit製品ニュース

Cloudflareのグローバルバックボーンの最新のマイルストーンと拡張、およびこれがコネクティビティクラウドと弊社のサービスをサポートしている様子を解説します。この記事を読めば、弊社のトラフィックエンジニアリングツールおよびバックボーンおよび基盤となるネットワークインフラが相互作用する様子が分かります。...

企業がCloudflareに接続する方法をExpress Cloudflare Network Interconnectで簡素化

2024-03-06

Security WeekNetwork Interconnect製品ニュースMagic TransitMagic WANアプリケーションサービス

Express Cloudflare Network Interconnectにより、お客様のネットワークとCloudflareとの接続の簡素化かつスピードアップが実現します。Express CNIはCloudflareのダッシュボードから直接注文でき、わずか3分で使い始めていただけます。Express CNIはさらに、Magic TransitとMagic WANのセットアップも簡素化します...

ネットワークフロー監視はGA版（一般公開版）で、エンドツーエンドのトラフィックを可視化します

2023-10-18

Magic Network MonitoringネットワークサービスMagic TransitMagic WAN製品ニュース

ネットワークエンジニアは、DDoS攻撃の分析やその他のトラフィックの異常のトラブルシューティングを行う際に、ネットワークのトラフィックをより適切に可視化する必要がある場合がよくあります。この問題を解決するため、Cloudflareはネットワークフロー監視製品を提供し、ネットワーク全体のエンドツーエンドのトラフィックを可視化します...

その他の投稿

2021年7月26日

Project Pangea：Cloudflare、劣悪なインターネット環境のコミュニティがインターネットアクセスを無料で拡大できるよう支援

世界人口の半数はインターネットにアクセスできず、そしてほかにも多くは貧弱ながら高価で信頼性の低い接続の選択肢しか与えられていません。この問題は、公共投資、民間インフラ、および現地の方々の多大な労力にもかかわらず、続いています。...

Impact Week
Project Pangea
製品ニュース
Magic Transit
Magic Firewall

2021年2月26日

Magic Transitのためのフローベースのモニタリング

ネットワーク層へのDDoS攻撃は増加の一途をたどっており、セキュリティチームは、自社のL3 DDoS軽減戦略を再考するようになっています。Magic Transitは、常時稼働またはオンデマンドのCloudflareネットワークをお客様のネットワークの前に置くことにより、お客様のネットワーク全体をDDoS攻撃から保護します。本日、オンデマンドMagic Transitのお客様の体験を向上させる新機能、フローベースのモニタリングを発表します。フローベースのモニタリングにより、脅威を検出し、攻撃を受けているときにお客様に通知できるため、お客様はMagic T...

製品ニュース
Magic Transit
セキュリティ
DDoS
攻撃

2020年10月12日

Cloudflare Oneとは？

企業ネットワークを安全に運営することは非常に困難です。世界各国で従業員が在宅勤務をするようになりました。アプリケーションはデータセンターで実行され、パブリッククラウドでホストされた上で、サービスとして提供されます。攻撃の機会を虎視眈々と狙う攻撃者はどのような脆弱性でも悪用します。...

Cloudflare One
製品ニュース
Zero Trust Week
Zero Trust
SASE

2020年7月30日

Cloudflareに独自のIPの持ち込み(BYOIP: Bring Your Own IP)

本日、Bring Your Own IP (BYOIP）がレイヤー７製品、およびSpectrum、Magic Transitサービスで一般利用できるようになったことを発表いたします。BYOIPを設定する時、Cloudflareエッジはお客様ご自身のIPプレフィックスを通知し、そのプレフィックスがレイヤー７サービス、Spectrum...

製品ニュース
DNS
Magic Transit
Spectrum

2020年5月15日

2020年第1四半期ネットワーク層DDoS攻撃の傾向

2020年第1四半期の締め括りにあたり、当社は、DDoS攻撃の傾向が、未曾有の世界的外出禁止令の中、変わったのかどうか、変わったのであればどのように変わったのかの把握に着手しました。それ以降、トラフィックレベルは多くの国で50%以上も増加していますが、DDoS攻撃も同様に増えているのでしょうか。...

DDoS
傾向
COVID-19
Magic Transit
スピードと信頼性

2019年8月13日

Magic Transit なら、ネットワークの運用ががよりスマートに、より良く、より強く、より安価に

本日は、Cloudflare Magic Transitのご紹介ができ、大変嬉しく思います。Magic Transitは、セキュアでパフォーマンスが高く、信頼性の高いインターネットへのIP接続を提供します。追加設定の必要もなく、オンプレミスのネットワークの前にMagic Transitを展開すると、DDoS攻撃から保護し、高度なパケットフィルタリング、負荷分散、トラフィック管理ツールなど仮想ネットワーク機能一式全てのプロビジョニングを可能にします。...

スピードと信頼性
Magic Transit
製品ニュース

2019年8月13日

Magic Transit：Cloudflare規模で機能するネットワーク

本日当社は、インターネット上のIPトラフィックでのCloudflareのネットワークの利用を可能にする、Cloudflare Magic Transitを発表いたしました。従来、Cloudflareでは主にプロキシサービスを運営してきました。これは、当社のサーバーがインターネットユーザーのHTTP、TCP、UDPの各セッションを中断し、サーバーがオリジンサーバーとの間に作成する新規セッションを介してデータを渡す仕組みです。Magic Transitでは、CloudflareがIP層の運用にも関与します。...

スピードと信頼性
Magic Transit
Network
Anycast
TCP