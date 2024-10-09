DII BYOIP: Cloudflareに独自のIPプレフィックスを持ち込むための新しい方法
2025-11-07
BYOIP（Bring Your Own IP）用の新しいセルフサーブAPIを発表します。これにより、お客様はCloudflareのサービスで独自のIPプレフィックスの使用を開始、管理、使用できます。これまでにない制御と柔軟性を提供します。...続きを読む »
2025-11-07
BYOIP（Bring Your Own IP）用の新しいセルフサーブAPIを発表します。これにより、お客様はCloudflareのサービスで独自のIPプレフィックスの使用を開始、管理、使用できます。これまでにない制御と柔軟性を提供します。...続きを読む »
2024-08-06
Cloudflareのグローバルバックボーンの最新のマイルストーンと拡張、およびこれがコネクティビティクラウドと弊社のサービスをサポートしている様子を解説します。この記事を読めば、弊社のトラフィックエンジニアリングツールおよびバックボーンおよび基盤となるネットワークインフラが相互作用する様子が分かります。...
2024-03-06
Express Cloudflare Network Interconnectにより、お客様のネットワークとCloudflareとの接続の簡素化かつスピードアップが実現します。Express CNIはCloudflareのダッシュボードから直接注文でき、わずか3分で使い始めていただけます。Express CNIはさらに、Magic TransitとMagic WANのセットアップも簡素化します...
2023-10-18
ネットワークエンジニアは、DDoS攻撃の分析やその他のトラフィックの異常のトラブルシューティングを行う際に、ネットワークのトラフィックをより適切に可視化する必要がある場合がよくあります。この問題を解決するため、Cloudflareはネットワークフロー監視製品を提供し、ネットワーク全体のエンドツーエンドのトラフィックを可視化します...
2022-03-17
本日、Cloudflareが管理するMagic Transitで保護されたIPスペースを提供することにより、小規模なネットワークをお持ちのお客様にもMagic Transitをご利用いただけるよう拡張しました...
2021年12月09日
今年初めにお客様にHTTPレイヤーのDDoS攻撃対策設定の制御を提供した後、お客様の制御をパケットレイヤーにまで拡張できることを嬉しく思います。こ...
2021年12月09日
本日、Magic Firewallの一連のアップデートを発表できることを大変嬉しく思います。最新のクラウドファイアウォールにおいて鍵となるセキュリティと可視性の機能を追加しました。セキュリティ強化のために、...
2021年12月06日
クラウドフレアは、日々巧妙な攻撃から積極的にサービスを守っています。Magic Transitのユーザーの場合、DDoS保護対策が攻撃を検知して...
2021年7月26日
世界人口の半数はインターネットにアクセスできず、そしてほかにも多くは貧弱ながら高価で信頼性の低い接続の選択肢しか与えられていません。この問題は、公共投資、民間インフラ、および現地の方々の多大な労力にもかかわらず、続いています。...
2021年2月26日
ネットワーク層へのDDoS攻撃は増加の一途をたどっており、セキュリティチームは、自社のL3 DDoS軽減戦略を再考するようになっています。Magic Transitは、常時稼働またはオンデマンドのCloudflareネットワークをお客様のネットワークの前に置くことにより、お客様のネットワーク全体をDDoS攻撃から保護します。本日、オンデマンドMagic Transitのお客様の体験を向上させる新機能、フローベースのモニタリングを発表します。フローベースのモニタリングにより、脅威を検出し、攻撃を受けているときにお客様に通知できるため、お客様はMagic T...
2020年10月16日
本日はCloudflareを通じて提供されるネットワークレベルのファイアウォール、Magic Firewall™ を発表いたします。このファイアウォールは、お客様の会社を保護します。Magic Firewallは、リモートユーザー、支社オフィス、データセンター、...
2020年10月12日
企業ネットワークを安全に運営することは非常に困難です。世界各国で従業員が在宅勤務をするようになりました。アプリケーションはデータセンターで実行され、パブリッククラウドでホストされた上で、サービスとして提供されます。攻撃の機会を虎視眈々と狙う攻撃者はどのような脆弱性でも悪用します。...
2020年7月30日
本日、Bring Your Own IP (BYOIP）がレイヤー７製品、およびSpectrum、Magic Transitサービスで一般利用できるようになったことを発表いたします。BYOIPを設定する時、Cloudflareエッジはお客様ご自身のIPプレフィックスを通知し、そのプレフィックスがレイヤー７サービス、Spectrum...
2020年5月15日
2020年第1四半期の締め括りにあたり、当社は、DDoS攻撃の傾向が、未曾有の世界的外出禁止令の中、変わったのかどうか、変わったのであればどのように変わったのかの把握に着手しました。それ以降、トラフィックレベルは多くの国で50%以上も増加していますが、DDoS攻撃も同様に増えているのでしょうか。...
2019年8月13日
本日は、Cloudflare Magic Transitのご紹介ができ、大変嬉しく思います。Magic Transitは、セキュアでパフォーマンスが高く、信頼性の高いインターネットへのIP接続を提供します。追加設定の必要もなく、オンプレミスのネットワークの前にMagic Transitを展開すると、DDoS攻撃から保護し、高度なパケットフィルタリング、負荷分散、トラフィック管理ツールなど仮想ネットワーク機能一式全てのプロビジョニングを可能にします。...
2019年8月13日
本日当社は、インターネット上のIPトラフィックでのCloudflareのネットワークの利用を可能にする、Cloudflare Magic Transitを発表いたしました。従来、Cloudflareでは主にプロキシサービスを運営してきました。これは、当社のサーバーがインターネットユーザーのHTTP、TCP、UDPの各セッションを中断し、サーバーがオリジンサーバーとの間に作成する新規セッションを介してデータを渡す仕組みです。Magic Transitでは、CloudflareがIP層の運用にも関与します。...