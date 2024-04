更多貼文

Cloudflare One 現在支援 Data Loss Prevention 的精確資料匹配 ...

實作 Zero Trust 的難度很大,各種努力可能會停滯不前。面對不斷升級的網路攻擊,Zero Trust 安全性變得日益重要,增設 Zero Trust 長 (CZTO) 成為一種迫切的需求 ...

目前,有超過 10,000 個組織信任 Cloudflare One 來連線和保護其使用者、裝置、應用程式與資料。在 CIO Week 中,我們與一些最大規模客戶的領導者洽談,以便更深入瞭解為什麼他們選擇 Cloudflare ...

2022年6月19日 下午5:13

Zero Trust、SASE 和 SSE:新一代網路的基本概念

如果您一直在考慮採用 Zero Trust 或 SASE,Cloudflare One Week 將展示為什麼 Cloudflare One 能憑藉最佳效能,成為市場上最完整 SASE 產品,以及為什麼該產品會不斷改進 ...