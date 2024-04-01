最近，Workers AI 和 AI Gateway 團隊與本·古里安大學的網路安全研究人員就我們「公開漏洞懸賞」活動中收到的一份報告展開了密切合作。透過此程序，我們發現並完全修補了一個影響所有 LLM 提供者的漏洞。下面是具體情況 ...

推出 Magic Cloud Networking，這是一組用於視覺化和自動化雲端網路的新功能，可將我們的客戶安全、輕鬆且順暢地連線至公有雲端環境 ...

從識別網路釣魚行為到保護應用程式和 API，Cloudflare 使用 AI 來提高安全解決方案的有效性，從而對抗更複雜的全新攻擊 ...

今天，我們宣佈為 SASE 平台 Cloudflare One 推出一系列更新，進一步實現了對單一廠商 SASE 架構的承諾 ...

管理員現在可以輕鬆稽核其 Cloudflare One 原則使用的所有作用中使用者工作階段和相關資料。這可以實現兩全其美的效果：極其精細的控制，同時保持更高的疑難排解和診斷能力 ...