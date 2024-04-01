在我們的 AI 產品中緩解權杖長度旁路攻擊
2024/03/14
最近，Workers AI 和 AI Gateway 團隊與本·古里安大學的網路安全研究人員就我們「公開漏洞懸賞」活動中收到的一份報告展開了密切合作。透過此程序，我們發現並完全修補了一個影響所有 LLM 提供者的漏洞。下面是具體情況...繼續閱讀 »
2024/03/14
最近，Workers AI 和 AI Gateway 團隊與本·古里安大學的網路安全研究人員就我們「公開漏洞懸賞」活動中收到的一份報告展開了密切合作。透過此程序，我們發現並完全修補了一個影響所有 LLM 提供者的漏洞。下面是具體情況...繼續閱讀 »
2024/03/06
推出 Magic Cloud Networking，這是一組用於視覺化和自動化雲端網路的新功能，可將我們的客戶安全、輕鬆且順暢地連線至公有雲端環境...
2024/03/04
從識別網路釣魚行為到保護應用程式和 API，Cloudflare 使用 AI 來提高安全解決方案的有效性，從而對抗更複雜的全新攻擊...
2024/02/07
今天，我們宣佈為 SASE 平台 Cloudflare One 推出一系列更新，進一步實現了對單一廠商 SASE 架構的承諾...
2023/11/16
管理員現在可以輕鬆稽核其 Cloudflare One 原則使用的所有作用中使用者工作階段和相關資料。這可以實現兩全其美的效果：極其精細的控制，同時保持更高的疑難排解和診斷能力...
2023年10月03日 下午12:55
我們宣佈 Magic WAN Connector 全面上市，它充當您現有網路硬體和 Cloudflare 網路之間的黏合劑...
2023年7月13日 下午1:00
Cloudflare One 現在支援 Data Loss Prevention 的精確資料匹配...
2023年2月21日 下午2:00
實作 Zero Trust 的難度很大，各種努力可能會停滯不前。面對不斷升級的網路攻擊，Zero Trust 安全性變得日益重要，增設 Zero Trust 長 (CZTO) 成為一種迫切的需求...
2023年1月10日 下午2:00
目前，有超過 10,000 個組織信任 Cloudflare One 來連線和保護其使用者、裝置、應用程式與資料。在 CIO Week 中，我們與一些最大規模客戶的領導者洽談，以便更深入瞭解為什麼他們選擇 Cloudflare...
2022年6月19日 下午5:13
如果您一直在考慮採用 Zero Trust 或 SASE，Cloudflare One Week 將展示為什麼 Cloudflare One 能憑藉最佳效能，成為市場上最完整 SASE 產品，以及為什麼該產品會不斷改進...