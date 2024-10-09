Cloudflare 全新的 Web 和 API 漏洞掃描器可協助團隊主動發現邏輯缺陷。透過使用 AI 建立 API 呼叫圖，我們可以識別出標準防禦工具無法偵測到的漏洞。 ...

Forrester Research 在《2025 年第一季 Forrester Wave™：Web 應用程式防火牆解決方案》報告中將 Cloudflare 評為「領導者」。 ...

Cloudflare 推出用於統一安全狀態管理的單一平台，幫助保護部署在各類環境中的 SaaS 和 Web 應用程式。 ...

安全考量應該是軟體設計不可或缺的一個部分，而不是事後添加。探討 Cloudflare 如何遵循 CISA 的 Secure by Design 原則進行產業轉型 ...