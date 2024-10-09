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API 安全

使用序列學習和可變階數馬爾可夫鏈 (Markov chain) 保護 API 免遭濫用

2024-09-12

AIAPI ShieldAPI GatewayAPI 安全

At Cloudflare, we protect customer APIs from abuse. This is no easy task, as abusive traffic can take different forms, from giant DDoS attacks to low-and-slow credential stuffing campaigns. We now address this challenge in a new way: by looking outside typical volumetric measures and using statistical machine learning to find important API client request sequences....

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