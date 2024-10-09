主動防禦：為 API 引入具狀態漏洞掃描器
2026-03-09
Cloudflare 全新的 Web 和 API 漏洞掃描器可協助團隊主動發現邏輯缺陷。透過使用 AI 建立 API 呼叫圖，我們可以識別出標準防禦工具無法偵測到的漏洞。...繼續閱讀 »
2026-03-09
Cloudflare 全新的 Web 和 API 漏洞掃描器可協助團隊主動發現邏輯缺陷。透過使用 AI 建立 API 呼叫圖，我們可以識別出標準防禦工具無法偵測到的漏洞。...繼續閱讀 »
2025-03-20
Forrester Research 在《2025 年第一季 Forrester Wave™：Web 應用程式防火牆解決方案》報告中將 Cloudflare 評為「領導者」。...
2025-03-18
Cloudflare 推出用於統一安全狀態管理的單一平台，幫助保護部署在各類環境中的 SaaS 和 Web 應用程式。 ...
2024-09-12
At Cloudflare, we protect customer APIs from abuse. This is no easy task, as abusive traffic can take different forms, from giant DDoS attacks to low-and-slow credential stuffing campaigns. We now address this challenge in a new way: by looking outside typical volumetric measures and using statistical machine learning to find important API client request sequences....
2024-03-04
安全考量應該是軟體設計不可或缺的一個部分，而不是事後添加。探討 Cloudflare 如何遵循 CISA 的 Secure by Design 原則進行產業轉型...
2024年3月04日
惡意行為者正在使用產生式 AI 增強網路釣魚攻擊的說服力。瞭解 Cloudflare 的電子郵件安全系統如何能夠使用進階機器學習模型看透欺騙的伎倆...
2024年3月04日
從識別網路釣魚行為到保護應用程式和 API，Cloudflare 使用 AI 來提高安全解決方案的有效性，從而對抗更複雜的全新攻擊...
2024年1月09日
今天，我們發布了《2024 年 API 安全性與管理報告》。本部落格介紹《2024 年 API 安全性與管理報告》並對其進行補充，其中詳細介紹了我們如何保護客戶，以及這對 API 安全性的未來意味著什麼...
2023年3月15日
今天，我們推出了適用於 API 的 Cloudflare 序列分析。透過序列分析，訂閱 API Gateway 的客戶就能夠檢視對其端點最重要的 API 呼叫序列...
2023年3月15日
今天我們要宣佈的是，Cloudflare 現在能夠為所有 API Gateway 客戶自動探索所有 API 端點並學習 API 結構描述了...
2023年2月21日
實作 Zero Trust 的難度很大，各種努力可能會停滯不前。面對不斷升級的網路攻擊，Zero Trust 安全性變得日益重要，增設 Zero Trust 長 (CZTO) 成為一種迫切的需求...
2022年9月06日
Gartner 在 2022 年《Gartner® Web 應用程式和 API 保護 (WAAP) Magic Quadrant™》報告中將 Cloudflare 評為「領導者」，該報告對 11 個廠商的「執行能力」及「願景完整性」進行了評估...