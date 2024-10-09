網路釣魚瘋狂的一周及其對您的影響
2024-08-16
從美國選舉和地緣政治衝突，到數千萬美元的公司資金損失，網路釣魚仍然是網路損害的根本原因。瞭解為什麼全面的解決方案是保持安全的最佳方式。 ...繼續閱讀 »
2024-08-16
從美國選舉和地緣政治衝突，到數千萬美元的公司資金損失，網路釣魚仍然是網路損害的根本原因。瞭解為什麼全面的解決方案是保持安全的最佳方式。 ...繼續閱讀 »
2024-04-17
瞭解 Cloudflare 的 Cloud Email Security 如何解決 QR 網路釣魚、攻擊者為何青睞 QR 碼，以及 Cloudflare 針對不斷演變之威脅的主動防禦策略...
2024-03-04
從識別網路釣魚行為到保護應用程式和 API，Cloudflare 使用 AI 來提高安全解決方案的有效性，從而對抗更複雜的全新攻擊...
2023-08-21
到 2023 年，對於那些不想冒險陷入網路攻擊並面臨艱難後果的人來說，網路安全仍然是必需的。以下閱讀清單包含今年的趨勢、您需要瞭解的攻擊相關知識以及如何使用 Cloudflare 進行保護的指南...
2023-08-16
2023 年網路釣魚威脅報告根據 12 個月內的電子郵件安全資料，分析了數百萬封惡意電子郵件、品牌假冒範例、身分欺騙和其他關鍵攻擊趨勢...
2023年3月14日
為了破壞信任和欺騙毫無戒心的受害者，威脅執行者會排山倒海地使用熱點時事作為誘餌。最新事件是有關矽谷銀行的新聞，必須加以留意和保持警惕，防止投機分子利用 SVB 做為誘餌發動網路釣魚活動...
2022年3月14日
在 Area 1 收購結案後，我們計劃為所有付費自助方案客戶免費提供電子郵件安全技術的存取權限...
2021年9月27日
今天我們推出了新的工具，用來解決電子郵件詐騙和網路釣魚，並改善電子郵件寄送情況：全新電子郵件安全性 DNS 精靈可讓使用者建立防止其他人代表您的網域傳送惡意電子郵件的 DNS 記錄。...
2020年12月11日
我們的研究人員偵測到一波更新的 Microsoft SharePoint 網路釣魚，這些活動正在利用新的新冠肺炎疫情限制來竊取受害者的登入資訊...