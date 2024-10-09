利用 Cloudflare 解決方案打造一個更安全的網際網路：免費的威脅情報、分析和新威脅偵測
2024-09-24
今天，我們在協助打造更好的網際網路這一使命方面取得了重大進展。Cloudflare 讓所有人都可以免費存取超過 10 種不同的網站及網路安全產品和功能。...繼續閱讀 »
2024-09-24
今天，我們在協助打造更好的網際網路這一使命方面取得了重大進展。Cloudflare 讓所有人都可以免費存取超過 10 種不同的網站及網路安全產品和功能。...繼續閱讀 »
2023-03-13
從今天開始，使用 Cloudflare 的用戶端安全解決方案 Page Shield，您可以確保您使用者的瀏覽器僅會執行經過檢查且安全的 JavaScript。使用 Page Shield 原則，阻止不需要的 JavaScript，保障終端使用者的資料安全...
2022-10-21
從今天開始，Page Shield 可以監視第三方 JavaScript 程式碼建立的惡意輸出連線...
2022-09-06
Gartner 在 2022 年《Gartner® Web 應用程式和 API 保護 (WAAP) Magic Quadrant™》報告中將 Cloudflare 評為「領導者」，該報告對 11 個廠商的「執行能力」及「願景完整性」進行了評估...
2022-07-05
在這篇文章中，我們將討論對指令碼狀態、中繼資料和分類的改進...
2021年3月25日
今天，我們欣然宣佈 Page Shield，這是一個用戶端安全產品，供客戶用於檢測最終使用者瀏覽器中的攻擊。...