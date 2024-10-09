PhishPoint 捲土重來：惡名昭彰的 Microsoft SharePoint 詐騙活動又採用新策略

2020-12-11

我們的研究人員偵測到一波更新的 Microsoft SharePoint 網路釣魚，這些活動正在利用新的新冠肺炎疫情限制來竊取受害者的登入資訊 ...