Cloudflare Cloud Email Security 如何防禦不斷演變的 QR 網路釣魚威脅
2024-04-17
瞭解 Cloudflare 的 Cloud Email Security 如何解決 QR 網路釣魚、攻擊者為何青睞 QR 碼，以及 Cloudflare 針對不斷演變之威脅的主動防禦策略...繼續閱讀 »
2024-04-17
瞭解 Cloudflare 的 Cloud Email Security 如何解決 QR 網路釣魚、攻擊者為何青睞 QR 碼，以及 Cloudflare 針對不斷演變之威脅的主動防禦策略...繼續閱讀 »
2024-03-04
從識別網路釣魚行為到保護應用程式和 API，Cloudflare 使用 AI 來提高安全解決方案的有效性，從而對抗更複雜的全新攻擊...
2023-08-16
2023 年網路釣魚威脅報告根據 12 個月內的電子郵件安全資料，分析了數百萬封惡意電子郵件、品牌假冒範例、身分欺騙和其他關鍵攻擊趨勢...
2021-03-18
複雜的 Microsoft Office 365 憑證收集活動將目標對準多個產業公司的財務部門，以及新任命的執行長和執行助理...
2020-12-11
我們的研究人員偵測到一波更新的 Microsoft SharePoint 網路釣魚，這些活動正在利用新的新冠肺炎疫情限制來竊取受害者的登入資訊...
2020年8月17日
攻擊者發起兩次 Microsoft 網路釣魚活動（Area 1 被稱為「夏季獎金」），試圖引誘毫無戒心的員工洩露其 Microsoft 憑證...