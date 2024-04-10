Developers (TW)

2024 年 Developer Week 總結
2024/04/08
2024 年 Developer Week 已正式閉幕。下面來快速回顧一下上週發佈的公告和深度技術探討...繼續閱讀 »
2024/04/08
2024 年 Developer Week 已正式閉幕。下面來快速回顧一下上週發佈的公告和深度技術探討...繼續閱讀 »
2024/04/05
Browser Rendering API 現已向所有付費 Workers 客戶提供，並改進了工作階段管理...
2024/04/03
我們無比欣喜地宣佈推出 Cloudflare R2 的三種全新功能：事件通知、支援從 Google Cloud Storage 遷移以及不常存取儲存方案...
2024/04/02
Workers AI 現在支援使用 LoRA 進行微調的模型。但是，什麼是 LoRA，它又是如何運作的呢？在本貼文中，我們將深入探討微調、LoRA 甚至某些數學原理，來分享有關它如何在後台運作的詳細資料...
2024/04/01
任何完整堆疊應用程式的核心部分都是儲存和持久化資料！我們在萬分期待中迎來了新的活動週，並以宣佈一系列公告拉開序幕，包括讓 D1（Cloudflare 的 SQL 資料庫）和 Hyperdrive（我們的資料庫加速服務）正式上市，可幫助開發人員基於 Cloudflare 構建具狀態應用程式 ...
2024年4月01日 下午1:00
Cloudflare 的 SQL 資料庫 D1 現已正式上市。透過對 10GB 資料庫、資料匯出和增強查詢偵錯的全新支援，我們讓開發人員能夠使用 D1 構建生產就緒應用程式，從而滿足所有關聯式 SQL 需求...
2024年3月31日 下午5:00
2024 年 Developer Week 的序幕正在拉開，我們無比期待您的參與，在此期間，我們將提供活動前瞻以及我們對平台未來的構想...
2023年12月18日 下午2:00
透過編輯或建立啟用「Pre-Clearance」的新 Turnstile 小工具，Cloudflare 客戶現在可以使用 Turnstile 在頁面 HTML 載入時發出驗證，並強制所有有效回應都具有有效的 Turnstile 權杖...
2023年12月07日 下午2:00
為了幫助我們的團隊繼續高效創新，我們的 MLOps 團隊與 Cloudflare 的資料科學家合作實施了以下最佳做法...
2023年9月26日 下午1:00
使用 Sippy，根據要求逐步將資料從 S3 遷移到 R2，並避免遷移特定的輸出費用...
2023年7月19日 上午2:31
Cloudflare Zaraz 已完成測試階段，現在普遍可供所有客戶使用。它包含在 Cloudflare 開發人員平台的免費方案、付費方案和企業方案中。請造訪我們的儀表板，瞭解有關不同方案的更多資訊...
2022年11月18日 下午2:00
今天，我們很高興宣佈推出 Workers TypeScript 定義的下一個主要版本，其中進行了大量改進，並將對新的自動產生指令碼開放來源...
2022年11月17日 下午2:00
使用 Cloudflare Workers、我們基於片段的微前端架構以及片段融入技術，工程團隊能夠以每次改善一小部分的方式，逐步改善大型前端，最終顯著提升使用者和開發人員體驗...
2022年11月16日 下午2:00
在本篇部落格文章中，我將介紹如何使用 D1 來為靜態部落格網站新增評論。為此，我們將建構一個新的 D1 資料庫，並建置一個簡單的 JSON API 來建立和擷取評論...
2022年10月20日 下午1:00
在這篇部落格文章中，我們示範了如何在 Cloudflare Workers 上託管和組合多個伺服器端轉譯的微前端，為這些問題提供一個高度可擴展的高效能解決方案...