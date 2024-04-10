Developers (TW)

2024 年 Developer Week 已正式閉幕。下面來快速回顧一下上週發佈的公告和深度技術探討 ...

我們無比欣喜地宣佈推出 Cloudflare R2 的三種全新功能：事件通知、支援從 Google Cloud Storage 遷移以及不常存取儲存方案 ...

Workers AI 現在支援使用 LoRA 進行微調的模型。但是，什麼是 LoRA，它又是如何運作的呢？在本貼文中，我們將深入探討微調、LoRA 甚至某些數學原理，來分享有關它如何在後台運作的詳細資料 ...

任何完整堆疊應用程式的核心部分都是儲存和持久化資料！我們在萬分期待中迎來了新的活動週，並以宣佈一系列公告拉開序幕，包括讓 D1（Cloudflare 的 SQL 資料庫）和 Hyperdrive（我們的資料庫加速服務）正式上市，可幫助開發人員基於 Cloudflare 構建具狀態應用程式 ...