前端、後端和資料庫 — 現在集中於一個 Cloudflare Worker 中
2025-04-08
現在，您可在 Cloudflare Workers 上部署靜態網站和完整堆疊應用程式。React Router v7、Astro、Vue 等的架構支援，以及Cloudflare Vite 外掛程式現已正式推出。 ...繼續閱讀 »
2025-04-08
現在，您可在 Cloudflare Workers 上部署靜態網站和完整堆疊應用程式。React Router v7、Astro、Vue 等的架構支援，以及Cloudflare Vite 外掛程式現已正式推出。 ...繼續閱讀 »
2024-04-05
現在，您可以在存取 D1 資料庫、R2 物件存放區、AI 模型以及其他產品時使用您的架構的開發伺服器。只需花費數毫秒在本機反覆運算，即可構建在 Cloudflare 上執行的複雜 Web 應用程式...
2022-11-17
Pages 是一個正式的完整堆疊平台，其中的 Pages Functions 現已正式上市。Pages 利用 Workers 的強大功能和可擴展性，並對其進行專門化以使其與 Pages 開發人員體驗相匹配...