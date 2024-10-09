使用完整堆疊架構和 Cloudflare 快速開發

2024-04-05

現在，您可以在存取 D1 資料庫、R2 物件存放區、AI 模型以及其他產品時使用您的架構的開發伺服器。只需花費數毫秒在本機反覆運算，即可構建在 Cloudflare 上執行的複雜 Web 應用程式 ...