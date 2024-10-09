2026 年 Agents Week 圓滿結束。我們來看看我們發布的所有內容，從運算和網路安全到智慧體工具箱、平台工具和新興的智慧體網路。我們針對智慧體雲端發布的所有內容。 ...

搶先預覽新一版 Agents SDK——從輕量級基元演進為一個「自帶全套工具」的平台，專為能夠思考、行動並持久運行的 AI 智慧體打造。 ...

我們將推出 Durable Object Facets，允許 Dynamic Workers 使用各自獨立的 SQLite 資料庫來實例化 Durable Objects。這讓開發人員能夠建立可執行即時產生之持久性、具狀態程式碼的平台。 ...

作為概念驗證，我們成功將 Matrix Homeserver 移植至 Cloudflare Workers 平台，在邊緣實現了自帶後量子加密的即時通訊系統。 ...

我們使用開發人員平台（利用 Cloudflare Workers、Durable Objects 和 Queues），從頭開始重新架構了 Super Slurper，並將傳輸速度提升高達 5 倍。 ...