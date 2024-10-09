建置智慧體雲端：我們在 2026 年 Agents Week 期間推出的所有內容
2026-04-20
2026 年 Agents Week 圓滿結束。我們來看看我們發布的所有內容，從運算和網路安全到智慧體工具箱、平台工具和新興的智慧體網路。我們針對智慧體雲端發布的所有內容。 ...繼續閱讀 »
2026-04-20
2026 年 Agents Week 圓滿結束。我們來看看我們發布的所有內容，從運算和網路安全到智慧體工具箱、平台工具和新興的智慧體網路。我們針對智慧體雲端發布的所有內容。 ...繼續閱讀 »
2026-04-16
為您的代理程式、開發人員及自動化流程，打造專屬的程式碼與資料歸屬地。我們剛剛推出了 Artifacts：專為智慧體打造的 Git 相容版本化儲存。可建立數千萬個存放庫、從任何遠端儲存庫進行進程複製，並將 URL 傳遞給任何 Git 用戶端。 ...
2026-04-15
搶先預覽新一版 Agents SDK——從輕量級基元演進為一個「自帶全套工具」的平台，專為能夠思考、行動並持久運行的 AI 智慧體打造。 ...
2026-04-13
Cloudflare Sandboxes 為 AI 智慧體提供了一個持久且隔離的環境：一台真正的電腦，具備 shell、檔案系統以及背景處理序，可依需求啟動，並能從上次中斷的地方精確接續執行。...
2026-04-12
Cloudflare 的使命始終是協助建立更美好的網際網路。有時這意味著為現有的網際網路進行建置，有時則意味著為即將問世的網際網路進行預先佈局。 本週，我們正式展開 Agents Week，致力於探索接下來的發展。 ...
2026年3月24日
我們正式推出 Dynamic Workers，讓您能夠在安全、輕量的 isolate（隔離環境）中執行程式碼。這種方式比傳統容器快上 100 倍，可實現毫秒級的啟動時間，滿足 AI 智慧體的沙箱執行需求。...
2026年3月19日
Kimi K2.5 現已登陸 Workers AI，可協助您完全在 Cloudflare 的開發人員平台上為智慧體提供支援。瞭解我們如何最佳化推斷堆疊，並降低內部智慧體使用案例的推斷成本。 ...
2026年2月12日
線上內容發現方式正在轉變，從傳統的搜尋引擎，轉向需要從為人類打造的網路中獲取結構化資料的 AI 智慧體。現在是時候不僅考慮人類訪客，更要開始將智慧體視為一類公民。Markdown for Agents 會自動將從我們網路請求的任何 HTML 頁面轉換為 markdown 格式。...
2025年5月01日
我們正在與 Anthropic、Asana、Atlassian、Block、Intercom、Linear、PayPal、Sentry、Stripe 和 Webflow 合作，推出基於 Cloudflare 建置的新遠端 MCP 伺服器，讓 Claude 使用者...
2025年4月07日
Cloudflare 提供適用於 AI 代理程式的工具組，其中包括適用於 MCP（模型情境通訊協定）用戶端的全新 Agents SDK 支援、適用於 MCP 伺服器的驗證/授權/休眠，以及Durable Objects 免費方案。 ...