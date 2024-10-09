2026 年 Agents Week 圓滿結束。我們來看看我們發布的所有內容，從運算和網路安全到智慧體工具箱、平台工具和新興的智慧體網路。我們針對智慧體雲端發布的所有內容。 ...

為您的代理程式、開發人員及自動化流程，打造專屬的程式碼與資料歸屬地。我們剛剛推出了 Artifacts：專為智慧體打造的 Git 相容版本化儲存。可建立數千萬個存放庫、從任何遠端儲存庫進行進程複製，並將 URL 傳遞給任何 Git 用戶端。 ...

搶先預覽新一版 Agents SDK——從輕量級基元演進為一個「自帶全套工具」的平台，專為能夠思考、行動並持久運行的 AI 智慧體打造。 ...

Cloudflare Sandboxes 為 AI 智慧體提供了一個持久且隔離的環境：一台真正的電腦，具備 shell、檔案系統以及背景處理序，可依需求啟動，並能從上次中斷的地方精確接續執行。 ...

Cloudflare 的使命始終是協助建立更美好的網際網路。有時這意味著為現有的網際網路進行建置，有時則意味著為即將問世的網際網路進行預先佈局。 本週，我們正式展開 Agents Week，致力於探索接下來的發展。 ...