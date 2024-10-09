Project Think：在 Cloudflare 上构建下一代 AI 智能体
2026-04-15
Cloudflare 宣布推出下一版 Agents SDK 预览，从轻量级组件到功能齐全的平台，让 AI 智能体可以思考、行动和持续存在。 ...
2026-04-15
Cloudflare 宣布推出下一版 Agents SDK 预览，从轻量级组件到功能齐全的平台，让 AI 智能体可以思考、行动和持续存在。 ...
2026-03-24
我们即将推出 Dynamic Workers，让您能够在安全的轻量级沙箱隔离环境中执行 AI 生成的代码。这种方法比传统容器快 100 倍，支持 AI 智能体沙箱执行实现毫秒级启动。...
2025-06-18
我们正在将 use-mcp 开源，这是一个 React 库，只需 3 行代码即可连接到任何 MCP 服务器，我们的 AI Playground 也是一个完整的聊天界面，可连接到远程 MCP 服务器。 ...
2024-04-05
我们欣然宣布，支持开发人员打造强大实时、协作、多人应用的领先工具 PartyKit 已成功并入 Cloudflare 大家庭。...
2021-11-16
开发人员的很多工作都是为了做出各种权衡取舍，例如一致性与可用性，速度与正确性，等等。虽然总是会有某种技术上的权衡要考虑，但我们认为，作为开发人员，有一些是永远不应该需要取舍的。...