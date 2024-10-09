Thomas Gauvin

保护所有人的专用网络：用户、节点、智能体、Workers — 隆重推出 Cloudflare Mesh
2026-04-14
Cloudflare Mesh 为用户、节点和自主 AI 智能体提供安全、私密的网络访问。通过与 Workers VPC 集成，开发人员现在可为智能体授予对私有数据库与 API 的限定范围访问权限，无需手动配置隧道。 ...
Senior Product Manager
2026-04-14
Cloudflare Mesh 为用户、节点和自主 AI 智能体提供安全、私密的网络访问。通过与 Workers VPC 集成，开发人员现在可为智能体授予对私有数据库与 API 的限定范围访问权限，无需手动配置隧道。 ...
2025-09-25
我们与 PlanetScale 合作，使在 Cloudflare Workers 上交付全栈应用程序变得更加容易。 ...
2025-09-25
今天，我们宣布推出 Cloudflare Email Service。您可以通过原生绑定直接从您的 Workers 收发电子邮件，无需 API 密钥。立即注册体验内测版。...
2025-04-11
我们隆重推出 Workers VPC：这是一个全球专用网络，让客户可以将部署在 Cloudflare Workers 上的应用连接到旧有的云基础设施。 ...