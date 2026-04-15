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Project Think：在 Cloudflare 上构建下一代 AI 智能体

2026-04-15

10 分钟阅读时间
这篇博文也有 EnglishFrançaisDeutschItaliano日本語한국어Español (Latinoamérica)Español繁體中文版本。

今天，我们隆重推出 Project Think：也就是新一代 Agents SDK。Project Think 为构建长时间运行的智能体提供一套新原语，包括持久化执行、子智能体、沙箱代码执行和持续会话，以及将这些基础组件集成在一起的有明确设计理念的基类。可以利用这些原语准确构建所需功能，也可以使用基类快速入门。

今年年初发生的一件事改变了我们对 AI 的认知。PiOpenClawClaude CodeCodex 等工具证明了一个简单而强大的理念：赋予 LLM 如下四项能力：读取文件、编写代码、执行代码、记住所学知识，用户就能得到看起来更像是通用助手的工具，而不是开发人员工具。

这些编码智能体的功能不再局限于编写代码。人们使用它们来管理日历、分析数据集、洽谈采购合同、提交税务申报，以及自动化整个业务工作流程。运行模式始终相同：智能体读取上下文，对上下文进行推理，编写代码来执行操作，观察结果，然后迭代。代码是智能体将意图转化为行动的通用媒介。

Cloudflare 团队每天都在使用这些编码智能体。而且我们不断遇到同样的难题：

  • 它们只能在笔记本电脑或昂贵的 VPS 上运行：无法共享、协作，也无法在不同设备之间切换。

  • 闲置成本较高：无论智能体是否工作，需要支付固定的月费。如果扩展到团队或全公司，闲置成本迅速增加。

  • 需要管理和手动设置：安装依赖项、管理更新、配置身份和密钥。

此外，还有更深层次的结构性问题。传统应用通过单个实例为许多用户提供服务。正如我们在“欢迎参加 Agents Week”博客文章中提到的，智能体是一对一服务。每个智能体都是一个独立实例，服务一个用户，运行一项任务。餐馆有菜单和优化的厨房，可以高效批量出餐。智能体更像是私人厨师：每次使用的食材、烹饪技巧和工具都各不相同。

这从根本上改变了扩展的计算方式。如果一亿知识工作者每人使用一个智能助手，则即使并发率适中，也需要足够支持数千万个并发会话的容量。按照目前每个容器的成本，这种方法难以为继。我们需要不同的基础架构。

这正是 Cloudflare 一直在努力构建的解决方案。

隆重推出 Project Think

Project Think 为 Agents SDK 提供一套新原语：

  • 持久化执行（使用纤程）：崩溃恢复、检查点、自动确保持续存在

  • 子智能体：隔离的子智能体，具有各自的 SQLite 数据库和类型化 RPC

  • 持续会话：树状结构信息、分叉、压缩、全文检索

  • 沙箱代码执行：Dynamic Workers、codemode 执行模式、runtime npm 解析

  • 执行层级：工作区、隔离区、npm、浏览器、沙箱

  • 自主编写扩展：在运行时自主编写工具的智能体

这些基础组件均可直接与 Agent 基类搭配使用。可以利用这些原语准确构建所需功能，也可以使用 Think 基类快速入门。接下来，我们将逐一介绍它们的作用。

长时间运行的智能体

目前存在的智能体都是短暂运行。它们只在单个会话期间运行，绑定到单个进程或设备，随后便终止。在笔记本电脑进入睡眠模式后即终止的编码智能体，只能算是一个工具。而一个持久运行的智能体（可以按需唤醒，在中断后继续工作，且不依赖本地运行时即可保持状态）则更像是基础设施。并且它会彻底改变智能体的扩展模式。

Agents SDK 基于 Durable Objects 构建，为每个智能体赋予身份、持续状态以及收到消息时唤醒的功能。这就是 actor 模型：每个智能体都是可寻址的实体，且拥有自己的 SQLite 数据库。当它处于休眠状态时，不会消耗任何计算资源。如果发生了某件事（HTTP 请求、WebSocket 消息、计划的警报、入站电子邮件），平台会唤醒智能体，加载其状态，并将事件传递给它。智能体完成其工作，然后再次进入休眠状态。

虚拟机/容器

Durable Objects

闲置成本

始终收取计算成本

零（休眠）

扩展

配置和管理容量

全自动、按智能体

状态

需要外部数据库

内置 SQLite 数据库

恢复

自行构建（进程管理器、运行状况检查）

平台重启，状态保留

身份/路由

自行构建（负载均衡器、粘性会话）

内置（名称 → 智能体）

10000 个智能体，每个处理活跃状态的时间占 1%

10000 个始终在线的实例

约 100 个随时活跃的实例

这将改变大规模运行智能体的成本。您可以构建“每个客户一个智能体”、“每个任务一个智能体”或“每个电子邮件线程一个智能体”，而不是构建“每个高级用户一个昂贵的智能体”。创建新智能体的边际成本几乎为零。

应对崩溃：使用纤程实现持久化执行

一个 LLM 调用需要耗费 30 秒。多回合智能体的运行时间可能更长。在此期间，执行环境可能会消失：例如一次部署、平台重启或达到资源限制，与模型提供商的上游连接被永久断开，内存状态丢失，以及连接的客户端发现数据流被无故中断。

runFiber() 可以解决这个问题。纤程是一种持久化函数调用实例：执行前先在 SQLite 中注册、随时通过 stash() 检查存档，以及在重启后通过 onFiberRecovered 回调恢复。

import { Agent } from "agents";

export class ResearchAgent extends Agent {
  async startResearch(topic: string) {
    void this.runFiber("research", async (ctx) => {
      const findings = [];

      for (let i = 0; i < 10; i++) {
        const result = await this.callLLM(`Research step ${i}: ${topic}`);
        findings.push(result);

        // Checkpoint: if evicted, we resume from here
        ctx.stash({ findings, step: i, topic });

        this.broadcast({ type: "progress", step: i });
      }

      return { findings };
    });
  }

  async onFiberRecovered(ctx) {
    if (ctx.name === "research" && ctx.snapshot) {
      const { topic } = ctx.snapshot;
      await this.startResearch(topic);
    }
  }
}

在纤程执行期间，SDK 会自动维持智能体处于活动状态，无需任何特殊配置。对于以分钟为单位的工作，keepAlive()/keepAliveWhile() 可防止在执行任务期间被清理。对于耗时更长的操作（例如 CI 管道、设计评审、视频生成），智能体会启动工作、持久化作业 ID、进入休眠状态，以及在回调时唤醒。

委派工作：通过 Facets 实现子智能体

单一智能体不应包揽所有工作。子智能体是通过 Facets 与父智能体在同一物理/虚拟节点上运行的子 Durable Objects，每个子智能体都有各自独立的 SQLite 数据库和执行上下文：

import { Agent } from "agents";

export class ResearchAgent extends Agent {
  async search(query: string) { /* ... */ }
}

export class ReviewAgent extends Agent {
  async analyze(query: string) { /* ... */ }
}

export class Orchestrator extends Agent {
  async handleTask(task: string) {
    const researcher = await this.subAgent(ResearchAgent, "research");
    const reviewer = await this.subAgent(ReviewAgent, "review");

    const [research, review] = await Promise.all([
      researcher.search(task),
      reviewer.analyze(task)
    ]);

    return this.synthesize(research, review);
  }
}

子智能体在存储层面彼此隔离。每个子智能体都有自己的 SQLite 数据库，它们之间不存在隐式数据共享。运行时会强制执行这一隔离规则，其中子智能体 RPC 延迟是一个函数调用。TypeScript 在编译时会发现误用行为。

持续对话：Session API

运行数日或数周的智能体，需要比典型的扁平消息列表更丰富的存储方式。实验性 Session API 对此进行了明确的建模。在 Agent 基类中，对话以树状结构存储，其中每条消息都有一个 parent_id。这支持对话分叉（探索替代方案而不丢失原始路径），非破坏性压缩（总结较早的消息而非删除消息），以及通过 FTS5 全文搜索对话历史记录。

import { Agent } from "agents";
import { Session, SessionManager } from "agents/experimental/memory/session";

export class MyAgent extends Agent {
  sessions = SessionManager.create(this);

  async onStart() {
    const session = this.sessions.create("main");
    const history = session.getHistory();
    const forked = this.sessions.fork(session.id, messageId, "alternative-approach");
  }
}

Session 可以直接与 Agent 搭配使用，而且它是 Think 基类构建的存储层。

从工具调用到代码执行

传统工具的调用方式非常繁琐。模型调用一个工具，通过上下文窗口拉取结果；随后调用另一个工具，以同样的方式再次拉取结果，如此循环往复。随着工具数量的增加，这种做法既耗时又笨拙。100 个文件意味着需要经过模型完成 100 次往返通信。

但是，模型更擅长编写代码以调用系统的代码，而不是进行繁琐的工具调用。这正是 @cloudflare/codemode 背后的理念：LLM 不按顺序调用工具，而是编写一个程序来处理整个任务。

// The LLM writes this. It runs in a sandboxed Dynamic Worker.
const files = await tools.find({ pattern: "**/*.ts" });
const results = [];
for (const file of files) {
  const content = await tools.read({ path: file });
  if (content.includes("TODO")) {
    results.push({ file, todos: content.match(/\/\/ TODO:.*/g) });
  }
}
return results;

无需通过模型进行 100 次往返通信，只需运行单个程序即可。这可以减少词元使用量，加快执行速度，以及改善结果。Cloudflare API MCP 服务器在规模上证明了这一点。我们只暴露两个通用工具（search()execute()），它们消耗了大约 1000 个词元，而天真的“一个端点一个工具”方法则消耗将近 117 万个词元。这相当于词元使用量减少了 99.9%。

缺失的原语：安全沙箱

接受模型应该代表用户编写代码这一理念后，接着面临的问题就是：这些代码在哪里运行？不是最终，也不是等候产品团队将其纳入路线图。而是现在，针对当前用户，针对当前系统，且拥有严格定义的权限。

Dynamic Workers 就是那种安全沙箱。它会在运行时在数毫秒内启动一个全新的 V8 隔离区，仅占用几兆字节内存。与容器相比，启动速度大约加快 100 倍，内存效率也至多提高 100 倍。您可以为每个请求启动一个新隔离区，运行一段代码，然后将其丢弃。

关键的设计选择是能力模型。Dynamic Workers 并非从通用机器开始并试尝试对其限制，而是开始时几乎没有任何环境权限（globalOutbound: null，没有网络访问权限），开发人员通过绑定，逐个资源地明确授予其访问特定能力的权限。我们思考的问题从“如何阻止模型生成过多内容？”变成“我们希望模型能够做到什么？”。

关于智能体基础设施，这才是合适的问题。

执行层级

这种能力模型自然而然地引出了一系列计算环境，也就是执行层级，智能体根据需要在这些计算环境中逐步提升权限：

BLOG-3200 2

第 0 级是工作区，它是由 SQLite 和 R2 提供支持的持久化虚拟文件系统。可执行读取、写入、编辑、搜索、grep、diff 操作。由 @cloudflare/shell 提供支持。

第 1 级是 Dynamic Worker：由 LLM 生成的 JavaScript 在沙箱隔离环境中运行，没有网络访问权限。由 @cloudflare/codemode 提供支持。

第 2 级添加了 npm。@cloudflare/worker-bundler 从注册表中获取软件包，使用 esbuild 对其进行打包，然后将结果加载到 Dynamic Worker 中。智能体只需写入 import { z } from “zod” 即可正常运行。

第 3 级是通过 Cloudflare Browser Run 提供的无头浏览器。可执行导航、点击、提取、截屏操作。当服务尚不支持通过 MCP 或 API 使用智能体时，这个层级非常有用。

第 4 级Cloudflare 沙箱，其中配置了用户自定义的工具链、代码存储库和依赖项：git clone、npm test、cargo build，与工作区双向同步。

关键设计原则：智能体应仅在第 0 级有用处，每一级的权限逐步添加。用户可以根据需要随时添加功能。

构建模块，而不是框架

所有这些基础组件都以独立包的形式提供。Dynamic Workers@cloudflare/codemode@cloudflare/worker-bundler@cloudflare/shell（包含工具的持久化文件系统）均可直接与 Agent 基类搭配使用。您可以组合利用它们，为智能体提供工作区、代码执行和运行时包解析功能，而无需采用任何预设框架。

平台

以下是在 Cloudflare 上构建智能体的完整技术栈：

能力

作用

技术支持

每个智能体隔离

每个智能体都是自洽的系统

Durable Objects (DO)

闲置时零成本

0 美元，直到智能体被唤醒

DO Hibernation

持续状态

可查询的事务性存储

DO SQLite

持久化文件系统

重启后文件仍然存在

工作区 (SQLite + R2)

沙箱代码执行

安全运行 LLM 生成的代码

Dynamic Workers + @cloudflare/codemode

运行时依赖项

import * from react 正常运行

@cloudflare/worker-bundler

Web 自动化

浏览、导航、填写表单

Browser Run

操作系统完全访问权限

git、编译器、测试运行器

沙箱

按计划执行

主动保护，而不只是被动响应

DO 警报 + 纤程

实时流式传输

向客户端逐个发送词元

WebSocket

外部工具

连接到任何工具服务器

MCP

智能体协调

智能体之间类型安全的 RPC

子智能体 (Facets)

模型访问

连接到 LLM 以支持智能体

AI Gateway + Workers AI（或自带模型）

这些都是构建块。它们共同构成一个全新的平台：可供任何用户构建、部署和运行 AI 智能体，其功能与目前在本地计算机上运行的智能体一样强大，但从设计上来说，它具有无服务器、持久和安全的特性。

Think 基类

现在您已了解这些基础组件，接下来我们将介绍如何将它们集成在一起。

Think 是一个具有明确设计理念的框架，它负责处理完整的聊天生命周期：智能体逻辑循环、消息持久化、流式传输、工具执行、流恢复以及扩展。您只需聚焦智能体的核心功能。

最小子类如下所示：

import { Think } from "@cloudflare/think";
import { createWorkersAI } from "workers-ai-provider";

export class MyAgent extends Think<Env> {
  getModel() {
    return createWorkersAI({ binding: this.env.AI })(
      "@cf/moonshotai/kimi-k2.5"
    );
  }
}

如此一来，您便可以轻松创建一个工作聊天智能体，它具有流式传输、持久化、中止/取消、错误处理、可恢复的工作流，以及内置工作区文件系统。使用 npx wrangler deploy 进行部署。

Think 会为您做出决策。如果您需要加强控制，则可以覆盖自己关注的各项决策：

覆盖

目的

getModel()

返回要使用的 LanguageModel

getSystemPrompt()

系统提示词

getTools()

兼容 AI SDK 的 ToolSet，以支持智能体逻辑循环

maxSteps

单个对话轮次的最大工具调用次数

configureSession()

上下文块、压缩、搜索、技能

其实从底层机制来说，Think 在每个轮次执行完整的智能体逻辑循环：组装上下文（基本指令 + 工具描述 + 技能 + 内存 + 对话历史记录），调用 streamText，执行工具调用（使用输出截断以防止上下文膨胀），附加结果，然后循环直到模型完成或达到步数限制。每个轮次结束后，所有消息会被持久化。

生命周期 hook 接口

Think 为用户在对话轮次的每个阶段提供 hook 接口，而无须拥有整个管道：

beforeTurn()
  → streamText()
    → beforeToolCall()
    → afterToolCall()
  → onStepFinish()
→ onChatResponse()

切换到成本更低的模型来处理后续轮次，限制其可以使用的工具，以及在每个轮次对话中传递客户端上下文。此外，将每个工具调用记录到分析，并在模型完成后自动触发一个后续轮次，所有这些都无需替换 onChatMessage 函数。

持久性内存与长对话

Think 以 Session API 作为其存储层而构建，提供内置分支的树状结构化消息。

除此之外，它还通过上下文块添加持久性内存。这些是系统提示词的结构化部分，可供模型读取并随时间更新，且在休眠后仍然保留模型会看到“MEMORY（重要信息，请使用 set_context 进行更新）[42%，462/1100 个词元]”，且可以主动记住信息。

configureSession(session: Session) {
  return session
    .withContext("soul", {
      provider: { get: async () => "You are a helpful coding assistant." }
    })
    .withContext("memory", {
      description: "Important facts learned during conversation.",
      maxTokens: 2000
    })
    .withCachedPrompt();
}

会话非常灵活。每个智能体可以运行多个对话，并且可以分叉这些对话以尝试不同的方向，而不会丢失原始对话。 

随着上下文的增加，Think 会使用非破坏性压缩方法来解决限制。总结较早的消息而不是删除，同时完整的历史记录仍然存储在 SQLite 中。 

还内置了搜索功能。使用 FTS5，可以查询会话内或所有会话的对话历史记录。智能体还能够利用 search_context 工具，搜索自己的历史记录。

集成的完整执行层级

将完整的执行层级集成到单个 getTools() 返回中：

import { Think } from "@cloudflare/think";
import { createWorkspaceTools } from "@cloudflare/think/tools/workspace";
import { createExecuteTool } from "@cloudflare/think/tools/execute";
import { createBrowserTools } from "@cloudflare/think/tools/browser";
import { createSandboxTools } from "@cloudflare/think/tools/sandbox";
import { createExtensionTools } from "@cloudflare/think/tools/extensions";

export class MyAgent extends Think<Env> {
  extensionLoader = this.env.LOADER;

  getModel() {
    /* ... */
  }

  getTools() {
    return {
      execute: createExecuteTool({
        tools: createWorkspaceTools(this.workspace),
        loader: this.env.LOADER
      }),
      ...createBrowserTools(this.env.BROWSER),
      ...createSandboxTools(this.env.SANDBOX), // configured per-agent: toolchains, repos, snapshots
      ...createExtensionTools({ manager: this.extensionManager! }),
      ...this.extensionManager!.getTools()
    };
  }
}

自主编写扩展

Think 将代码执行功能提升到全新的层次。智能体可以编写自己的扩展：在 Dynamic Workers 中运行的 TypeScript 程序，用于声明网络访问和工作区操作的权限。

{
  "name": "github",
  "description": "GitHub integration: PRs, issues, repos",
  "tools": ["create_pr", "list_issues", "review_pr"],
  "permissions": {
    "network": ["api.github.com"],
    "workspace": "read-write"
  }
}

Think 的 ExtensionManager 会使用 @cloudflare/worker-bundler 打包扩展（可以选择包含 npm 依赖项），将其加载到 Dynamic Worker 中，并注册新工具。该扩展程序会持久保存在 DO 存储中，并且在休眠后仍然有效。用户下次询问拉取请求时，智能体会拥有一个 30 秒前尚不存在的 github_create_pr 工具。

这种自我改进的循环，让 AI 智能体随着时间的推移变得越来越实用。不是通过微调或 RLHF，而是通过代码本身实现改进。智能体能够自行编写新功能，所有代码均采用沙盒化、可审核且可撤销的 TypeScript 编写。

子智能体 RPC

Think 也可以充当子智能体，由父智能体通过 RPC 发起 chat() 调用，通过回调函数接收流式传输事件：

const researcher = await this.subAgent(ResearchSession, "research");
const result = await researcher.chat(`Research this: ${task}`, streamRelay);

每个子智能体都拥有自己的对话树、记忆、工具和模型。父智能体无需了解具体细节。

开始使用

Project Think 目前处于实验阶段。虽然 API 接口稳定，但会在未来几天和几周内持续改进。Cloudflare 内部已将其用于构建自己的后台智能体基础设施，现在提前发布，便于用户可以与我们一起开发。

npm install @cloudflare/think agents ai @cloudflare/shell zod workers-ai-provider
// src/server.ts
import { Think } from "@cloudflare/think";
import { createWorkersAI } from "workers-ai-provider";
import { routeAgentRequest } from "agents";

export class MyAgent extends Think<Env> {
  getModel() {
    return createWorkersAI({ binding: this.env.AI })(
      "@cf/moonshotai/kimi-k2.5"
    );
  }
}

export default {
  async fetch(request: Request, env: Env) {
    return (
      (await routeAgentRequest(request, env)) ||
      new Response("Not found", { status: 404 })
    );
  }
} satisfies ExportedHandler<Env>;

// src/client.tsx
import { useAgent } from "agents/react";
import { useAgentChat } from "@cloudflare/ai-chat/react";

function Chat() {
  const agent = useAgent({ agent: "MyAgent" });
  const { messages, sendMessage, status } = useAgentChat({ agent });
  // Render your chat UI
}

Think 使用与 @cloudflare/ai-chat 相同的 WebSocket 协议，因此，现有 UI 组件可以开箱即用。如果您已经基于 AIChatAgent 进行了构建，则无需更改客户端代码。

第三次浪潮

我们见证了 AI 智能体发展的三个时期：

第一个时期主要是聊天机器人。它们无状态、被动响应且比较脆弱。每次对话都是从头开始，没有记忆、没有工具，也无法执行任何操作。这让它们能够回答问题，但也将它们的功能限制在只能回答问题。

第二个时期是编码智能体。它们有状态、会使用工具，且功能远比聊天机器人更强大，例如 Pi、Claude Code、OpenClaw 和 Codex。这些智能体可以读取代码库、编写代码、执行代码并进行迭代。这证明，配备适当工具的 LLM 可以成为一台通用计算机，但它们只能在笔记本电脑上运行，供单个用户使用，且无法保证持久性。

如今，我们进入到第三个时期：智能体作为基础设施。它们具备持久化、分布式、结构安全、无服务器的特点。这些智能体运行在互联网上，经历故障后仍可运行，闲置时不产生任何成本，并通过架构而非行为来确保安全性。任何开发人员均可构建并部署智能体，服务于任意数量的用户。

这是我们看好的发展方向。

目前，Agents SDK 已为数千个生产环境智能体提供支持。凭借 Project Think 及其引入的基础组件，我们将添加缺失的组件，从而显著提高这些智能体的功能：持久工作区、沙箱代码执行、持久的长时间运行任务、结构化安全性、子智能体协调，以及自主编写扩展。

现已推出预览版。我们将与您一同构建，并真切地期待看到您（以及您的编码智能体）使用它来创作哪些精彩的作品。

Think 是 Cloudflare Agents SDK 的一部分，提供 @cloudflare/think 供选择。本博客文章所述的这些功能处于预览阶段。我们会根据用户反馈，不断改进 API。请查看文档示例，开始使用。

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