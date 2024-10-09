Dane Knecht

欢迎参加 Agents Week
2026-04-12
Cloudflare 的使命始终是帮助构建更好的互联网。有时，这意味着为现有的互联网而构建。有时，这意味着为未来的互联网而构建。 本周，我们将开启 Agents Week 活动，聚焦未来发展。 ...
2026-04-12
Cloudflare 的使命始终是帮助构建更好的互联网。有时，这意味着为现有的互联网而构建。有时，这意味着为未来的互联网而构建。 本周，我们将开启 Agents Week 活动，聚焦未来发展。 ...
2025-12-19
我们已启动“橙色警报：小规模故障”计划，旨在让 Cloudflare 的每一位员工都专注于一系列高优先级工作流程，目标只有一个：确保引发前两次全球中断事件的原因不再重现。...
2025-12-05
2025 年 12 月 5 日 UTC 时间 8:47 左右，Cloudflare 经历了一次严重的网络流量中断事件。此次事件持续了大约 25 分钟后得到解决。对于此次事件给 Cloudflare 客户以及互联网社群造成的影响，我们深表歉意。此次事件并非由攻击引起，而是由于 Cloudflare 正在应用配置更改，以尝试缓解近期影响 React 服务器组件的全行业漏洞。...