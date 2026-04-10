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2026 年 Cloudflare 全球网络和骨干网。

Cloudflare 网络最近达到了一个重要里程碑：外部容量突破了每秒 500 太比特 (Tbps)。

此处的 500 Tbps 是指总配置的外部互连容量：也就是覆盖 330 多个城市的面向上游网络服务提供商、专用对等互联合作伙伴、互联网交换中心或 Cloudflare Network Interconnect (CNI) 端口的所有端口容量总和。这不是峰值流量。在任何一天，Cloudflare 峰值利用率远低于这个数字。（其余的预算是指 DDoS 防护流量。）

与最初的起点相比，我们已经取得了很大进展。2010 年，我们在帕洛阿尔托市一家美甲店楼上的小办公室开始了创业之路，当时采用单个上游网络服务提供商，以及只需 修改两个名称服务器 即可设置的反向代理。

传输与对等互连的早期阶段

我们的首个上游网络服务提供商是 nLayer Communications，也就是现在大多数人熟知的 GTT。nLayer 为我们提供了最初的处理容量，让我们首次实际参与了对等互连关系的建立与管理，并切身体会了在成本与性能之间做出精细权衡。

从那以后，我们 逐个 城市 扩张：芝加哥、阿什本、圣何塞、阿姆斯特丹、东京。每新建一个数据中心，就意味着洽谈主机托管合同、铺设光纤、安装服务器机架，以及通过 互联网交换中心 建立对等互联。当然，互联网实际上并不是“云”环境。它由许多布满线缆的特定机房组成，我们花费数年时间才了解每个机房的细微差别。

并不是每个城市的部署都一帆风顺，还必须解决硬件缺失、海关罢工，甚至 牙线 也可能成为问题。2018 年的某个月，24 天时间内我们在 31 个城市开设了数据中心：从 加德满都 和 巴格达 ，到 雷克雅未克 和 基希讷乌 。当 Cloudflare 在 澳门 开设第 127 个数据中心时，我们保护着七百万份互联网资产。如今，Cloudflare 凭借遍布全球 330 多个城市的数据中心，保护着 20% 以上的 Web 流量。

当网络成为安全层

随着我们业务规模的不断扩大，客户的需求不再只是网站缓存而已。他们需要保护员工安全、替换老旧的多协议标签交换 ( MPLS ) 线路，以及 保护整个企业网络安全 。我们没有采用传统设备，而是 构建了系统 来建立通往专用子网的安全隧道，并通过 BGP 协议直接从 Cloudflare 全球网络公布企业 IP 地址空间。

威胁规模也同步扩大。2025 年，我们成功缓解了一次持续 35 秒、峰值流量高达 31.4 Tbps 的 DDoS 攻击 。攻击来源是 Aisuru-Kimwolf 僵尸网络，其中包含大量已受感染的 Android 电视。当天我们拦截了 5000 多次攻击，这次攻击只是其中之一。我们没有呼叫任何工程师来处理。

十年前，这种规模的攻击需要国家级资源才能应对。如今，Cloudflare 网络无需人工干预即可在数秒内处理。这就是 500 Tbps 规模网络运行的必要条件：将威胁情报部署到网络中的每一台服务器上，从而实现网络的 自我防御 。

Cloudflare 网络如何应对攻击

以下是 Cloudflare 网络遭受攻击时实际发生的情况。数据包到达网络接口卡 (NIC) 并立即进入由 xdpd 管理的 eXpress Data Path ( XDP ) 程序链，该程序链以驱动程序模式运行。该程序链中的第一个程序是 l4drop，它会根据 extended Berkeley Packet Filter (eBPF) 中的缓解规则评估每个数据包。这些规则由 Cloudflare 拒绝服务守护进程 dosd 生成，该进程运行在我们集群中的每台服务器上。每个 dosd 实例会对传入流量进行采样，构建一个表来记录其检测到的最严重攻击，并将该表广播给机房中所有其他实例。最终形成共享的全机房流量视图，而且由于每台服务器都利用相同的数据开展工作，因此，它们会做出相同的缓解决策。

如果 dosd 检测到攻击模式，它会通过 l4drop 在本地应用生成的规则，并通过 Cloudflare 分布式键值 (KV) 存储系统 Quicksilver 在全球范围内传播，从而在几秒钟内到达每个数据中心的每台服务器。数据包只有在经过 l4drop 过滤后才能到达 Unimog，也就是 Cloudflare 第 4 层 (L4) 负载均衡器，它会将数据包分发至数据中心内正常运行的服务器。对于通过 Cloudflare 边缘来路由企业网络流量的 Magic Transit 客户，flowtrackd 增加了一层有状态的 TCP 检测，用于跟踪连接状态并丢弃不属于合法流量的数据包。

我们缓解的 31.4 Tbps 攻击恰好遵循了这一路径。未将流量回传到集中式清洗中心。整个过程也没有任何人为干预。目标数据中心内的每台服务器各自独立识别了攻击，并在恶意数据包进入主 CPU 处理流程消耗计算资源前以线速将其丢弃，使恶意流量无法到达应用层。软件只是成功的一半：如果端口根本无法接收流量，则这一切都无济于事。

分布式开发人员平台

在 Cloudflare 网络中的每台服务器上运行代码，这是掌控整个技术栈的自然而然的结果。既然我们已经在每台机器上运行 eBPF 程序来丢弃攻击流量，那么我们也可以在机器上运行客户应用程序代码。该见解催生了 Workers ，后来又发展为 KV 和 Durable Objects 。

Cloudflare 开发人员平台运行在我们运营数据中心的每个城市，而不是仅限于少数几个云区域。2025 年，我们将 Containers 添加到 Workers，从而也能在边缘运行更繁重的工作负载。V8 Isolates 和自定义文件系统层可最大限度地减少冷启动。代码在用户所在地的服务器上运行，这些服务器通过 l4drop 以线速丢弃攻击流量。攻击流量在到达网络栈之前已被丢弃。因此，应用永远不会看到这些攻击流量。

Cloudflare 是 IPv6 和资源公钥基础设施 ( RPKI ) 的早期采用者。 BGP 劫持 会导致真正的服务中断和安全漏洞。RPKI 支持我们丢弃来自对等网络的无效路由，确保流量流向正确的目的地。我们为前缀签署路由源授权 (ROA)，并对入站流量强制执行路由源验证。我们拒绝 RPKI 无效路由，即使这偶尔会导致与配置错误的 ROA 网络之间的连接中断。

接着是自治系统提供商授权 ( ASPA )。RPKI 验证前缀的所有者。ASPA 验证到达当前位置所经过的路径。RPKI 就像是在目的地进行护照检查，确认前缀的真正所有者，而 ASPA 则像是航班舱单核对：它验证流量经过的每一个网络。路由泄漏就像是乘客在错误的城市登机；RPKI 无法检测到，但 ASPA 可以。

目前 ASPA 的生态系统采用情况与 2015 年 RPKI 的采用情况类似。Cloudflare 网络是最早大规模部署 RPKI 的网络之一，如今，全球路由表中 867000 个前缀 拥有有效的 RPKI 证书；而在 10 年前，这个数字几乎为零。鉴于 Cloudflare 网络的规模，我们选择的协议可能会对更广泛的互联网产生切实的影响。我们力求尽早采用，因为等待越久，遭受网络劫持和数据泄漏的风险就越大。

AI 智能体与不断演变的互联网

AI 改变了网络影响力的意义。在互联网发展的大部分阶段，流量都是由真人用户产生，即：由人们在浏览器中点击链接而生成。如今，AI 爬网程序、模型训练管道以及自动化智能体 占据 网络中 HTML 请求的比例已超过 4%，与 Googlebot 本身相当。“用户操作”抓取（即：AI 在收到用户提问后访问页面）仅在 2025 年就增长了 15 倍以上。

AI 爬网程序在基础设施层面的行为表现与浏览器截然不同。浏览器加载页面后便会停止。而爬网程序则会以最大吞吐量抓取所有已链接资源，请求之间没有停顿。鉴于 Cloudflare 网络的规模，区分合法 AI 爬网程序与实际攻击流量是真正的工程难题。我们的 检测系统 综合利用经过验证的机器人 IP 地址范围、TLS 指纹、行为分析和 robots.txt 合规信号，以进行此类区分，并为网站所有者提供所需数据，助其做出 允许哪些爬网程序 访问网站的决策。

例如，在 TLS 层，合法的浏览器会发送一则 ClientHello 消息，其中包含与其声明的 User-Agent 匹配且可预测的密码套件、扩展和顺序。而伪造 User-Agent 但使用精简版 TLS 库的爬网程序则会发送不同的指纹，这种不匹配正是 Cloudflare 系统用于对流量进行分类的信号之一，防止请求到达源服务器。

助力 Cloudflare 构建下一个 500 Tbps

最初，Cloudflare 在帕洛阿尔托市一家美甲店楼上开始创业，如今已发展成为覆盖全球超过 125 个国家/地区 330 多个城市的 500 Tbps 网络，其中的每台服务器都运行着我们的开发人员平台和安全服务，不仅仅只是缓存。这不仅凝聚了 Cloudflare 过去十六年的架构决策演变及发展成果，而且也离不开与我们对等互联的 13,000 多个网络和合作伙伴的支持。但我们的征程尚未结束。