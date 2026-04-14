保护所有人的专用网络：用户、节点、智能体、Workers — 隆重推出 Cloudflare Mesh

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AI 智能体已改变团队对私有网络访问的思考方式。您的编码智能体需要查询一个预发布环境数据库。您的生产环境智能体需要调用一个内部 API。您的个人 AI 助手需要访问在您家庭网络中运行的服务。客户端不再仅仅只是人类用户或服务。客户端包括 智能体 ，它们自主运行，对您需要保持安全的基础设施发出您未明确批准的请求。

这些工作流均存在同一核心问题：智能体需要访问私有资源，但实现此类访问的工具是为人类用户设计，而非自主运行的软件。VPN 要求交互式登录。SSH 隧道需要手动设置。公开暴露服务存在安全风险。而且这些方案无一能提供关于智能体连接后行为的可见性。

今天，我们推出 Cloudflare Mesh，用于将您的私有网络连接起来，并为您的智能体提供安全访问。我们还将 Mesh 与 Cloudflare 开发人员平台 集成，以便 Workers 、 Durable Objects 以及使用 Agents SDK 构建的智能体能够直接访问您的私有基础设施。

如果您正在使用 Cloudflare One 的 SASE 和 Zero Trust 套件 ，您已经可以使用 Mesh。您不需要全新的技术范式来保护智能体工作负载。您需要一款为智能体时代打造的 SASE，也就是 Cloudflare One。Cloudflare Mesh 是一种全新体验，其配置更简便，并依托您已熟悉的接入组件：WARP Connector（现更名为 Cloudflare Mesh 节点）与 WARP Client（现更名为 Cloudflare One 客户端）。这些组件协同工作，构建一个包含人类用户、开发人员与智能体流量的私有网络。Mesh 直接集成到您现有的 Cloudflare One 部署中。您现有的 Gateway 策略、Access 规则和设备态势检查自动适用于 Mesh 流量。

如果您是仅希望为智能体、服务与团队搭建私有网络的开发人员，Mesh 便是您的起点。几分钟即可完成设置，连接您的网络，并开始保护您的流量。由于 Mesh 在 Cloudflare One 平台上运行，您可以随着时间的推移而扩展使用更高级的功能： Gateway 网络、DNS 和用于精细化流量控制的 HTTP 策略，用于 SSH 和 RDP 会话管理的 Access for Infrastructure ，用于安全 Web 访问的 浏览器隔离 ，用于防止敏感数据离开您的网络的 数据丢失防护 (DLP) ，以及用于 SaaS 安全的 云访问安全代理 (CASB) 。您无需在初始阶段就规划所有这些功能。您也不必在需要时再次迁移。

新的智能体工作流

私有网络的作用一直是实现客户端与资源的连接：通过 SSH 登录服务器、查询数据库、访问内部 API。发生变化的环节是客户端。一年前，客户端是您的开发人员与服务。今天，越来越多智能体成为客户端。

这不是理论。放眼整个生态系统：提供工具调用的 MCP（模型上下文协议） 服务器 、需要访问私有代码仓库与数据库的编码智能体、运行在家庭硬件上的个人智能体均呈现爆炸式增长。这些模式均假定智能体能够访问其所需的资源。当所需资源被隔离在私有网络中时，智能体将无法访问。

这就造成了三个如今难以保护的工作流：

从移动设备访问个人智能体。您在家中一台 Mac mini 上运行 OpenClaw。您想通过手机、在咖啡店用笔记本电脑或办公设备进行访问。但将其暴露于公共互联网（即便设置了密码保护），仍可能存在安全漏洞。您的智能体拥有 Shell 访问权限、文件系统访问权限，以及对您家庭网络的网络访问权限。一旦配置错误，任何人都可以访问它。 允许编码智能体访问您的预发布环境。您正在笔记本电脑上使用 Claude Code、Cursor 或 Codex。您让它检查部署状态、从预发布数据库查询分析数据，或是从内部对象存储中读取数据。但这些服务均部署于私有云 VPC 中，因此您的智能体既无法访问它们，除非将其暴露至公网，或是将整台笔记本电脑通过隧道接入该 VPC。 将部署的智能体连接到私有服务。您正在使用 Cloudflare Workers 上的 Agents SDK 将智能体集成到您的产品中。这些智能体需要调用内部 API、查询数据库和访问不在公共互联网上的服务。它们需要私密访问，但需要限定权限范围、审计跟踪，而且不能泄露凭据。

Cloudflare Mesh：面向用户、节点与智能体的统一私有网络

Cloudflare Mesh 是对开发人员友好的私有网络方案。一款轻量连接器，单一二进制程序，即可连通一切：您的个人设备、远程服务器与用户端点。您无需为每种场景单独安装工具。网络中部署一个连接器，即可适配所有访问模式。

连接建立后，您私有网络中的设备可通过私有 IP 相互通信，流量经由 Cloudflare 覆盖全球 330+ 座城市的全球网络进行路由，为您的网络带来更出色的可靠性与管控能力。

如今，借助 Mesh，单一方案即可解决上述所有智能体场景：

在您的手机上安装 Cloudflare One Client for iOS ，即可通过 Mesh 私有网络，将移动设备安全连接至运行 OpenClaw 的本地 Mac mini。

在您的笔记本电脑上安装 Cloudflare One Client for macOS ，即可将笔记本电脑接入私有网络，使您的编码智能体能够访问并查询预发布环境数据库或 API。

通过在 Linux 服务器上部署 Mesh 节点，可将外部云环境中的 VPC 相互连通，使智能体能够访问外部私有网络中的资源与 MCP 服务。

鉴于 Mesh 由 Cloudflare One Client 驱动，所有连接均可继承 Cloudflare One 平台的安全管控能力。Gateway 策略适用于 Mesh 流量。设备态势检查会验证连接设备。DNS 过滤捕获可疑的查询。无需额外配置：保护人类流量的相同策略也会保护您的智能体流量。

在 Mesh 和 Tunnel 之间进行选择

随着 Mesh 的推出，您可能会问：我应当在何时使用 Mesh，而非 Tunnel？两者都将外部网络连接到 Cloudflare，但用途不同。 Cloudflare Tunnel 是处理单向流量的理想方案，在该场景下，Cloudflare 会将流量从边缘节点代理至特定的私有服务（如 Web 服务器或数据库）。

而另一方面，Cloudflare Mesh 提供一个完整的双向、多对多网络。Mesh 网络中的所有设备与节点均可通过私有 IP 相互访问。在您网络中运行的应用或智能体，可发现并访问 Mesh 网络上的任意其他资源，无需为每个资源单独创建 Tunnel。

利用 Cloudflare 网络的强大能力

Cloudflare Mesh 为您提供网状网络的优势（韧性、高可扩展性、低延迟与高性能），同时通过将所有流量经由 Cloudflare 路由，解决了网状网络的一项核心难题：NAT 穿越。

互联网中大部分资源位于 NAT (网络地址转换) 之后。该机制通过在公有 IP 报文头与内部私有地址之间映射流量，使整个局域网内的设备可共用一个公有 IP 地址。当两个设备均处于 NAT 环境之后时，直连可能会失败，流量将不得不回退至中继服务器进行转发。若您的中继基础设施节点分布有限，则会有相当一部分流量必须经由这些中继节点转发，从而增加延迟并降低可靠性。尽管您可以自行搭建中继服务器来弥补这一问题，但这意味着仅为连通现有网络，就需要承担额外的基础设施管理负担。

Cloudflare Mesh 采用了不同的实现方案。所有 Mesh 流量均通过 Cloudflare 全球网络进行路由，而这个网络同时为互联网上部分超大型网站提供流量服务。对于跨地域或多云流量，这种方式始终优于公网路由。不存在降级的回退路径，因为 Cloudflare 边缘节点本身就是传输路径。

通过 Cloudflare 进行路由还意味着每一个数据包都会经过 Cloudflare 的安全防护体系。这是在 Cloudflare One 平台上构建 Mesh 的核心优势：安全能力并非后期才附加的独立产品。借助这一全球骨干网络，我们从一开始就能为您的团队提供这些核心能力：

免费支持 50 个节点与 50 名用户。整个团队和整个预发布环境使用一个私有网络，包含于每一个 Cloudflare 帐户中。

全球边缘路由。330+ 城市，经过优化的骨干网路由。无节点有限的中继服务器。无降级回退路径。

原生安全管控能力。Mesh 在 Cloudflare One 上运行。Gateway 策略、DNS 过滤、数据丢失防护、流量检查和设备态势检查均通过同一平台提供。从简单的私有网络连接开始。需要流量过滤时，再启用 Gateway 策略。当您需要针对 SSH 和 RDP 的会话级控制时，启用 Access for Infrastructure。在需要预防敏感数据离开您的网络时，添加 DLP。每一项功能均可一键启用。

高可用性。创建一个启用高可用性的 Mesh 节点，并使用同一令牌以主备模式启动多个连接器。它们公告相同的 IP 路由，因此若其中一个发生故障，流量会自动故障转移。

通过 Workers VPC 与开发人员平台集成

Mesh 可跨外部云连接您的智能体与资源，但您也能通过 Agents SDK，对基于 Workers 构建的智能体实现同样的连接能力。为此，我们扩展了 Workers VPC ，使 Workers 和 Durable Objects 可访问您的整个 Mesh 网络。

这意味着您可以从 Workers 连接至 Cloudflare Mesh 网络，仅需通过单个绑定的 fetch() 调用，即可访问整个网络。这一能力补充了 Workers VPC 对 Cloudflare Tunnel 的现有支持，让您在网络安全防护方式上拥有更多选择。现在，您可以在 wrangler.jsonc 文件中指定需要连接的完整网络。如需绑定至您的 Mesh 网络，请使用保留关键字 cf1:network ，用于绑定至您帐户下的 Mesh 网络：

"vpc_networks": [ { "binding": "MESH", "network_id": "cf1:network", "remote": true }, { "binding": "AWS_VPC", "tunnel_id": "350fd307-...", "remote": true } ]

之后，您便可在 Worker 或智能体代码中使用它：

export default { async fetch(request: Request, env: Env, ctx: ExecutionContext) { // Reach any internal host on your Mesh, no pre-registration required const apiResponse = await env.MESH.fetch("http://10.0.1.50/api/data"); // Internal hostname resolved via tunnel's private DNS resolver const dbResponse = await env.AWS_VPC.fetch("http://internal-db.corp.local:5432"); return new Response(await apiResponse.text()); }, };

通过将开发人员平台与您的 Mesh 网络相连，您可构建能够安全访问私有数据库、内部 API 与 MCP 的 Worker，进而打造跨云智能体与 MCP，为您的应用提供智能体能力。同时，这也开启了新世界：智能体可端到端自主观测您的整个技术栈，交叉关联日志并实时提供优化建议。

工作原理

Cloudflare Mesh、Workers VPC 与 Agents SDK 协同工作，为您的智能体提供统一私有网络，覆盖 Cloudflare 及您的外部云环境。我们将连接与计算融合在一起，使您的智能体能够安全访问其所需资源，无论这些资源位于全球何处。

Mesh 节点是您的服务器、虚拟机和容器。它们运行无头版本的 Cloudflare One Client，并获得一个网状 IP。服务通过专用 IP 相互进行双向通信，并通过 Cloudflare 的边缘进行路由。

设备就是您的笔记本电脑和手机。它们运行 Cloudflare One Client 并直接访问 Mesh 节点：SSH、数据库查询、API 调用，全部通过私有 IP 进行。您本地的编码智能体可通过该连接访问私有资源。

Workers 上的智能体通过 Workers VPC 网络绑定访问私有服务。在 MCP 协调下，它们获得对整个完整网络的有限访问权限。网络管控智能体可访问资源的范围。MCP 服务器管控智能体可执行的操作。

下一步

当前版本的 Mesh 为安全、统一的连接能力奠定了基础。但随着智能体工作流日趋复杂，我们正致力于突破简单的连接层面，打造一个管理更直观、且能更细粒度感知谁/什么在与您的服务通信的网络。以下是我们在本年度剩余时间内将要构建的特性。

主机名路由

今年夏季，我们将把 Cloudflare Tunnel 的 主机名路由 功能扩展至 Mesh 网络。您的 Mesh 节点将能够为私有主机名吸引流量，例如 wiki.local 或 api.staging.internal ,您无需管理 IP 列表，也无需担心这些主机名在 Cloudflare 边缘节点上如何解析。基于名称而非 IP 将流量路由到服务。若您的基础设施采用动态 IP、弹性伸缩组或临时容器，该方案将彻底消除此类路由难题。

Mesh DNS

今天，您可以通过 Mesh IP 地址（例如 ssh 100.64.0.5 ）访问 Mesh 节点。这种方式虽可行，但并非您看待基础设施的常规方式。您习惯以名称来思考：例如 postgres-staging 、 api-prod 、 nikitas-openclaw 。

今年下半年，我们将构建 Mesh DNS，使所有加入您的 Mesh 网络的节点与设备，自动获得可路由的内部主机名。无需 DNS 配置或手动创建记录。添加一个名为 postgres-staging 的节点， postgres-staging.mesh 就会从 Mesh 上的任何设备解析为正确的 Mesh IP。

与主机名路由结合使用，您将能够直接执行 ssh postgres-staging.mesh 或 curl http://api-prod.mesh:3000/health ，而无需知道或管理 IP 地址。

身份感知路由

目前，Mesh 节点会向 Cloudflare 边缘进行身份认证，但在网络层共用同一身份标识。设备通过 Cloudflare One Client 对用户身份进行验证，但节点还没有携带 Gateway 策略可以区分的唯一、可路由的身份。

我们将改变这一现状。我们的目标是为 Mesh 实现身份感知路由，让每个节点、每台设备，最终每个智能体，都拥有独立的身份，以供策略进行评估判定。您无需再基于 IP 网段编写规则，而是基于连接主体的身份来制定规则。

这对智能体最为重要。如今，当 Workers 上运行的智能体通过 VPC 绑定调用工具时，目标服务会识别为由 Worker 发起的请求。它无法识别具体哪个智能体发起调用、谁提供了授权，以及已授予的权限范围。在 Mesh 侧，当您笔记本电脑上的本地编码智能体访问预发布环境服务时，Gateway 仅能识别您的设备身份，却无法识别智能体的身份。

我们正致力于构建一种智能体在网络中携带自己身份标识的模型：

主体 / 发起人：授权该操作的人员（平台团队的 Nikita）

智能体：执行它的 AI 系统（部署助手，会话 #abc123）

范围：智能体允许执行的操作（读取部署、触发回滚，仅此而已）

这让您可以编写诸如以下的策略：允许 Nikita 的智能体进行读取，但写入操作必须由 Nikita 本人直接执行。智能体流量可以独立于人类流量进行过滤。可撤销智能体的网络访问权限，但不会影响 Nikita 的网络访问权限。

支撑此功能的基础架构已部署就绪。Mesh 节点采用单节点令牌进行配置，设备以单用户身份完成认证，Workers VPC 绑定则限定每个服务的访问范围。目前缺失的一环是让这些身份对策略层可见，从而使 Gateway 能够基于这些身份做出路由与访问决策。这正是我们正在构建的能力。

容器中的 Mesh

目前，Mesh 节点运行于 VM 与裸机 Linux 服务器之上。而现代基础设施正越来越多地运行于容器之中：Kubernetes Pod、Docker Compose 栈以及临时的 CI/CD 执行器。我们正在构建一个 Mesh Docker 镜像，让您可以将 Mesh 节点添加到任何容器化环境中。

这意味着您可以在 Docker Compose 栈中加入一个 Mesh sidecar，并为该栈中的每个服务提供私有网络访问能力。在预发布集群中运行的微服务，可通过 Mesh 访问您生产 VPC 内的数据库，且双方服务均无需对外开放公网端点。

这对于在构建与测试阶段需要访问私有基础设施的 CI/CD 流水线同样非常实用：您的 GitHub Actions 执行器拉取 Mesh 容器镜像，加入您的网络，针对预发布环境运行集成测试，随后自动销毁。无需管理 VPN 凭据，也无需维护持久隧道：节点随容器退出而消失。

我们预计 Mesh Docker 镜像将于今年晚些时候推出。

开始使用

在我们持续完善这些身份与路由能力的同时，安全统一网络连接的基础能力今天已经可用。仅需几分钟，即可实现多云互联并为智能体提供安全防护。

开始使用 Cloudflare Mesh：在 Cloudflare 仪表板 中前往“网络” > “Mesh”。最多 50 个节点和 50 个用户免费。

使用 Agents SDK 和 Workers VPC 构建智能体：安装 Agents SDK (`npm i agents`)，按照 Workers VPC 快速入门 进行操作，并构建具有私有后端访问权限的 远程 MCP 服务器 。

已经使用 Cloudflare One？ Mesh 可与您的现有部署兼容。您的 Gateway 策略、设备态势检查和访问规则会自动应用于 Mesh 流量。请参阅 Mesh 文档 以添加您的第一个节点。