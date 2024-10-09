James M Snell

一年来持续提升 Cloudflare Workers 的 Node.js 兼容性
2025-09-25
在过去的一年里，我们极大地扩展了 Node.js 的兼容性。现在有数百个新的 Node.js API 可用，这使得在我们的平台上运行现有的 Node.js 代码变得更加容易。...
California
2025-09-25
在过去的一年里，我们极大地扩展了 Node.js 的兼容性。现在有数百个新的 Node.js API 可用，这使得在我们的平台上运行现有的 Node.js 代码变得更加容易。...
2024-09-09
Workers 现在使用全新的混合兼容层支持更多 NPM 包和 Node.js API...
2022-05-09
Cloudflare 很高兴能参与推出 Web 互操作性运行时社区小组，这是一项新的工作，它聚集了来自 Cloudflare Workers、Deno 和 Node.js 的贡献者，就共同的网络平台 API 标准开展合作...
2021-11-15
今天，我们很高兴地宣布，我们正在开发 API 和基础结构以在 Cloudflare Workers 中支持更多基于 TCP、UDP 和 QUIC 的协议...