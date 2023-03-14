まずは無料プランから|営業担当へのお問い合わせ|

Cloudflare ブログ

新規投稿のお知らせを受信されたい方は、サブスクリプションをご登録ください：

Cloudflare One DLPは、Microsoft Information Protectionラベルに統合します

2023-03-14

3分で読了
この投稿はEnglishFrançaisDeutschEspañol简体中文でも表示されます。

組織にとっての宝物はデータであることが多く、保護の第一歩は、最も重要な情報がどこにあるのかを突き止めることです。しかし、機密データの完全なインベントリを維持することは、見た目以上に難しく、一般的にセキュリティチームにとっては大きな負担となります。データセキュリティの問題を克服するために、Microsoftは顧客にデータの分類と保護ツールを提供しています。Microsoft Purview Information Protectionで利用できる秘密度ラベルは、人気のあるオプションの1つです。しかし、顧客は、機密データがマイクロソフトの可視性を超えて移動しても、その移動を追跡する機能を必要としています。

Cloudflare One DLP integrates with Microsoft Information Protection labels

本日、Cloudflare Oneで、Microsoft Purview Information ProtectionラベルのData Loss Prevention（DLP）検出が可能になったことを発表します。Microsoftアカウントと統合し、ラベルを取得し、ラベル付きデータの移動を誘導するルールを構築するだけです。これにより、数回のクリックで、Microsoftのラベル機能を企業内のあらゆるトラフィックに拡張することができます。

Microsoftラベルによるデータ分類

ドキュメントのような一般に公開されているデータから、新製品の発売日のような内部データまで、あらゆる組織が管理すべきデータを豊富に抱えています。そしてもちろん、お客様の個人特定可能情報（PII）など、最高レベルの保護が必要なデータもあります。組織は、データを適切な場所に閉じ込めながら、アクセシビリティと生産性をサポートする責任を負っており、それは決して容易なことではありません。

Microsoft Purview Information Protectionは、秘密度ラベルを提供し、組織のデータを分類することができます。これらのラベルにより、Microsoftは、生産性を確保し、コラボレーションを可能にしながら、機密データを保護する機能を提供します。秘密度ラベルは、Microsoft Office文書にラベルを適用する機能を含む、多くのMicrosoftアプリケーションで使用することができます。ラベルは、ファイル内のデータの機密性に対応しており、「公開」、「機密」、「高機密」の3種類があります。

ラベルは文書のメタデータに埋め込まれ、OneDriveからのダウンロードなど、Microsoftの環境を離れても保存されます。

Cloudflare OneとMicrosoft Information Protectionを同期させる

Cloudflare Oneは、Zero Trustセキュリティをネイティブに組み込んだサービスとしてのネットワーク（NaaS）を提供する当社のSASEプラットフォームで、ユーザーを企業リソースに接続し、Microsoft Productivity Suiteで動くデータの検査など、企業のトラフィックを保護する様々な機会を提供します。私たちは、Cloudflare Oneがお客様の組織のための1枚のガラスとして機能するように設計しました。つまり、Zero TrustネットワークアクセスやSecure Web Gatewayなど、当社のZero Trustサービスを導入した後は、Data Loss Prevention、クラウドアクセスセキュリティブローカー、メールセキュリティ、ブラウザ分離を導入して、Microsoftのセキュリティとデータ保護全体を強化すれば、数か月ではなく、数回のクリックで導入を完了できます。

具体的には、CloudflareのAPI駆動型クラウドアクセスセキュリティブローカー（CASB）は、Microsoft 365などのSaaSアプリケーションをスキャンして、設定ミス、不正なユーザー活動、シャドーITなど、ユーザーが正常にログインした後に発生するデータセキュリティ上の問題を検出することができます。

今回の統合により、CASBはMicrosoftアカウントから情報保護ラベルを取得することもできるようになりました。ラベルを設定している場合、統合時にCASBは自動的にラベルをData Loss Prevention（DLP）プロファイルに入力します。

DLPプロファイルは、DLPスキャンを適用するためのビルディングブロックです。これは、Microsoftのラベル付きデータ、クレジットカード番号、カスタムキーワードなど、保護したい機密データを特定する場所です。ラベルは、Microsoft Purviewの情報保護の秘密度ラベルにおけるプロファイル内のエントリとして、CASB統合の名前を使用して保存されます。また、カスタムDLPプロファイルにラベルを追加することで、より柔軟な検出が可能です。

DLPルールの構築

Microsoftのラベルの力を拡張して、他のプラットフォームに移行する際にデータを保護することができるようになりました。DLPルールを構築することで、ラベル付きデータが企業ネットワークの内外をどのように移動できるかを決定します。「高機密」のラベルをOneDriveアカウントからダウンロードさせたくない、あるいは「機密」よりも機密性の高いデータを使用していないファイル共有サイトにアップロードさせたくない、といった要望があるかもしれません。これらはすべて、DLPとCloudflare Gatewayを使って実装することができます。

Gatewayのファイアウォールポリシーに移動し、DLPプロファイルを使用したルール構築を開始するだけで実装は完了です。

使用開始手順

DLPにアクセスするには、コンサルタントを利用するか、アカウントマネージャーまでお問合せください。

Cloudflareは企業ネットワーク全体を保護し、お客様がインターネット規模のアプリケーションを効率的に構築し、あらゆるWebサイトやインターネットアプリケーションを高速化し、DDoS攻撃を退けハッカーの侵入を防ぎゼロトラスト導入を推進できるようお手伝いしています。

ご使用のデバイスから1.1.1.1 にアクセスし、インターネットを高速化し安全性を高めるCloudflareの無料アプリをご利用ください。

より良いインターネットの構築支援という当社の使命について、詳しくはこちらをご覧ください。新たなキャリアの方向性を模索中の方は、当社の求人情報をご覧ください。
Security WeekセキュリティMicrosoftCloudflare OneCloudflare Zero TrustCloudflare Gateway

Xでフォロー

Cloudflare|@cloudflare

関連ブログ投稿

2026年4月20日

エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容

Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...

Agents Week, エージェント, AI, Durable Objects, Cloudflare Workers, SDK, Browser Run, Cloudflare Access, Browser Rendering, MCP, 開発者プラットフォーム, 開発者, Sandbox, LLM, Cloudflare Gateway, Workers AI, 製品ニュース, API 

2026年4月20日

当社が提供するプラットフォーム上に構築した、社内向けAI技術スタック

当社は、出荷している製品と同じ製品を用いて、社内のAIエンジニアリングスタックを構築しました。これは、AI Gatewayを介してルーティングされた2,410億件のリクエスト、2,410億件のトークンを処理し、Workers AI上で推論を実行し、3,683人以上の社内ユーザーにサービスを提供することを意味します。その方法をご紹介します。 ...

Agents Week, エージェント, AI, Cloudflare Workers, SASE, MCP, 開発者プラットフォーム, 開発者, Cloudflare Gateway, 製品ニュース, Workers AI 

2026年4月14日

人間以外のアイデンティティの保護：自動無効化、OAuth、およびスコープ付き権限

Cloudflareは、スキャン可能なAPIトークン、OAuthの可視性の強化、リソーススコープ付きの権限の一般提供を導入します。これらのツールは、開発者が資格情報の漏洩を防ぎながら、真の最小特権アーキテクチャを実装するのに役立ちます。 ...

Agents Week, エージェント, セキュリティ, 製品ニュース, 開発者, 開発者プラットフォーム 

2026年4月14日

MCPのデプロイの拡張：企業でのシンプルで安全、かつ低コストのMCPのデプロイ向けの当社のリファレンスアーキテクチャ

この記事では、Access、AI Gateway、MCPサーバーポータルを使用してMCPを管理するためのCloudflareの社内戦略をご紹介します。また、トークンコストを大幅に削減するためにコードモードを開始し、Cloudflare GatewayでのシャドーMCPの検出に新しいルールを推奨しています。 ...

AI, セキュリティ, Cloudflare One, Cloudflare Workers, 開発者, 開発者プラットフォーム, MCP, Cloudflare Access, Cloudflare Gateway, Agents Week 