WAFは、特定のアクションを取る理由についての洞察をお客様が得る方法を提供します。インサイトがより詳細で正確であればあるほど、再現性と理解が可能になります。刷新された悪意のあるペイロードのログ記録は、そのような方法の1つです。 ...

3年ほど前、"製品やサービスを直感的に使えるようにしたい "という思いから、ダッシュボードナビゲーション内の「 Firewallタブ 」に複数の機能を導入しました。 ...

本日、お客様がハードウェアのファイアウォール機器から、次世代ネットワーク向けに構築された真のクラウドネイティブファイアウォールへと移行するための新機能を発表でき、嬉しく思います。Cloudflare Oneは ...

Cloudflareでは、セキュリティのためにプライバシーを妥協する必要はないと考えています。昨年、当社はCloudflare Gatewayを発表しました。これは、お客様の組織のためにZero Trustブラウジングコントロールを組み込んだ ...

CloudflareのWebアプリケーションファイアウォール（WAF）は、1日あたり570億を超えるサイバー脅威をブロックしています。これは、毎秒650,000件のHTTPリクエストをブロックしている計算です。このトラフィックをフィルタリングするオリジナルコードは、Cloudflareの現在のCTOによって書かれたもので、WAFは2020年 GartnerのWAFのためのマジッククアドラントの実行能力で最高スコアを獲得するなど、これまで多くの称賛をいただいています。 ...