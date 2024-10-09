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Cloudflare ブログ

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Firewall

CloudflareのZero Trustプラットフォームで、PII（個人識別情報）と選択的ログの制御

2021-12-06

CIO WeekCloudflare OneCloudflare GatewayFirewallLogsセキュリティ

Cloudflareでは、セキュリティのためにプライバシーを妥協する必要はないと考えています。昨年、当社はCloudflare Gatewayを発表しました。これは、お客様の組織のためにZero Trustブラウジングコントロールを組み込んだ...

新しいCloudflare Webアプリケーションファイアウォール

2021-03-29

Security WeekWAFFirewall製品ニュース

CloudflareのWebアプリケーションファイアウォール（WAF）は、1日あたり570億を超えるサイバー脅威をブロックしています。これは、毎秒650,000件のHTTPリクエストをブロックしている計算です。このトラフィックをフィルタリングするオリジナルコードは、Cloudflareの現在のCTOによって書かれたもので、WAFは2020年 GartnerのWAFのためのマジッククアドラントの実行能力で最高スコアを獲得するなど、これまで多くの称賛をいただいています。...

その他の投稿

2021年3月24日

APIを悪用やデータ流出から保護

APIトラフィックは急増しています。昨年だけで、APIトラフィックはWebトラフィックよりも 300%速くエッジで増加しました。APIは、モバイルおよびWebアプリケーションを稼働させ、「このクレジットカードを使用してお気に入りのレストランからピザを注文します」または「暗号通貨取引をします、これが私の個人情報です」など多様な指示を送信するため、データ窃盗や乱用にはうってつけです。...

Security Week
API Shield
Firewall
DLP

2021年3月22日

Magic WAN & Magic Firewall: サービスとして安全なネットワーク接続

Magic WANは、企業ネットワーク全体に安全で高性能な接続とルーティングを提供し、コストを抑え、運用に伴う複雑さを軽減します。Magic FirewallはMagic WANと円滑に統合されるため、ネットワーク内の任意のエンティティからトラフィックに至るまで、エッジでネットワークファイアウォールポリシーを適用できます。...

Cloudflare One
製品ニュース
Security Week
Firewall
Network

2021年2月19日

HPKEを使用したリクエストペイロードの暗号化

管理ルールチームには最近、ルールに合うリクエストの箇所をみて、ファイアウォールルールのデバックをEnterpriseのユーザーに許可するというタスクが与えられました。これにより、ルールが中止している特定の攻撃を特定したり、リクエストが誤検知された理由や、ルールをどのように改良すればこれを改善できるのかがより簡単にわかるようになります。 ...

WAF
WAF Rules
セキュリティ
Firewall
暗号

2019年8月22日

セルフサーブ用ファイアウォールイベントのスーパーチャージ

無料プラン、Proプラン、Businessプランのお客様に対して、本日、全面的に刷新されたバージョンのファイアウォールイベントログのリリースをお知らせできることを大変うれしく思います。新しいファイアウォールイベントログはダッシュボードで使えるようになっており、この新しい機能を受け取るために何もする必要はありません。...

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WAF
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