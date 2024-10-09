フィッシングの皆様に感謝しています：Linuxネットワークスタックからの回避方法

2025-10-29

Cloudflareの製品の多くは、ネットワークハードウェアとソフトウェアの限界を押し広げて、パフォーマンスの向上、効率性の向上、あるいはデータセンター間でIPサブネットを共有する方法であるソフトunicastなどの新しい機能を実現するために、必ず使用できます。幸いなことに、ほとんどの人は、オペレーティングシステムがネットワークやインターネットアクセスをどのように処理するかという複雑な情報を知る必要はありません。そう、Cloudflare内のほとんどの人がそうなのです。しかし、CloudflareはLinuxのネットワークスタックの設計意図を十分に超えようとすることがあります。これは、その試みの1つについて話します。 ...