DII BYOIP: Cloudflareに独自のIPプレフィックスを持ち込むための新しい方法
2025-11-07
BYOIP（Bring Your Own IP）用の新しいセルフサーブAPIを発表します。これにより、お客様はCloudflareのサービスで独自のIPプレフィックスの使用を開始、管理、使用できます。これまでにない制御と柔軟性を提供します。...続きを読む »
2025-11-07
BYOIP（Bring Your Own IP）用の新しいセルフサーブAPIを発表します。これにより、お客様はCloudflareのサービスで独自のIPプレフィックスの使用を開始、管理、使用できます。これまでにない制御と柔軟性を提供します。...続きを読む »
2025-10-29
Cloudflareの製品の多くは、ネットワークハードウェアとソフトウェアの限界を押し広げて、パフォーマンスの向上、効率性の向上、あるいはデータセンター間でIPサブネットを共有する方法であるソフトunicastなどの新しい機能を実現するために、必ず使用できます。幸いなことに、ほとんどの人は、オペレーティングシステムがネットワークやインターネットアクセスをどのように処理するかという複雑な情報を知る必要はありません。そう、Cloudflare内のほとんどの人がそうなのです。しかし、CloudflareはLinuxのネットワークスタックの設計意図を十分に超えようとすることがあります。これは、その試みの1つについて話します。...
2023-05-16
CloudflareとMosaicMLが一丸となり、切り替えコストゼロで世界中どこでもあらゆるコンピューティングパワーでLLMを訓練する自由が実現します。これにより、よりスピーディに、低い訓練実施コストで、ベンダーロックイン根絶が実現します...
2022-11-15
本日、Cache Reserveがオープンベータへと進むことを発表でき、大変嬉しく思っています。これによりユーザーは、Cache Reserveをテストし、追加の待ち時間なしにコンテンツ配信戦略に組み込むことができるようになります...
2022-06-23
Cloudflare Gatewayのお客様は現在、専用エグレスIPを使えるようになっており、エグレスポリシーによって、まもなくそれらのIPの適用方法を制御できるようになります...
2021年11月18日
Cloudflareの使命は、開発者が当社のプラットフォーム上でアプリケーションをエンド・ツー・エンドで構築できるようにすること、そして、それを阻む制限を徹底的に排除することです。今日、私たちは、大規模なデータ集約型のアプリケーションを、大枚をはたかずに、私たちのネットワーク上で構築できることを発表します。 ...