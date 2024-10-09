Matt Carey

アーティファクト：Gitのように扱えるバージョン管理対応ストレージ
2026-04-16
エージェント、開発者、自動化処理のために、コードとデータの基盤を提供します。エージェント向けに設計された、Git互換のバージョン管理ストレージ「Artifacts」が登場しました。数千万規模のリポジトリを作成でき、任意のリモートからフォークが可能。さらに、任意のGitクライアントにURLを渡すだけで利用できます。 ...
2026-04-16
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2026-04-14
この記事では、Access、AI Gateway、MCPサーバーポータルを使用してMCPを管理するためのCloudflareの社内戦略をご紹介します。また、トークンコストを大幅に削減するためにコードモードを開始し、Cloudflare GatewayでのシャドーMCPの検出に新しいルールを推奨しています。 ...
2026-02-20
Cloudflare APIには2,500を超えるエンドポイントがあります。それぞれをMCPツールとして公開するには、200万以上のトークンが消費されます。コードモードでは、そのすべてを2つのツールとおよそ1,000のコンテキストトークンに圧縮しました。...