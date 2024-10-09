Abe Carryl

WARP Connectorのご紹介「Any-to-Any接続への道を開く」
2024-03-20
本日より、Zero Trust管理者は新しいWARP Connectorを導入し、Any-to-Any接続を簡素化できるようになります...
2024-03-20
本日より、Zero Trust管理者は新しいWARP Connectorを導入し、Any-to-Any接続を簡素化できるようになります...
2023-01-09
デジタルエクスペリエンスモニタリングでは、発見が至難の業である情報を素早く見つけ、パフォーマンスと接続性に関連する問題を解決するために必要なツールを構築しました...
2022-06-22
お客様のプライベートネットワーク内の誰に、そして何にアクセスされているかがわかって安心です。Private Network Discoveryをご紹介...
2022-03-25
本日、Zero Trustのダッシュボードから直接、Tunnelの作成、デプロイ、設定をリモートで管理できる新しいソリューションを発表いたします。この新しいソリューションにより、お客様は従業員へZero Trustネットワークアクセスを15分以内に提供できるようになります...
2021-12-08
2020年末、Cloudflareは、当社のネットワークの上にプライベートネットワークの構築を開始する権限を組織に与えました。サーバー側でCloudflareトンネルを、クライアント側でCloudflare WARPを使用することで、...
2021-12-06
Cloudflareでは、セキュリティのためにプライバシーを妥協する必要はないと考えています。昨年、当社はCloudflare Gatewayを発表しました。これは、お客様の組織のためにZero Trustブラウジングコントロールを組み込んだ...
2021-08-16
Cloudflare for Teamsを使えば、管理者はCloudflare Accessでユーザーがアプリケーションに安全にアクセスできるようにし、Cloudflare Gatewayでユーザーが様々なアプリケーションにアクセスできないように明示的にブロックすることができます...
2020-10-13
当社では、サイズ、規模、リソースに関係なく、すべての組織がゼロトラストセキュリティにアクセスできるようにするために、Cloudf...