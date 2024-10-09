Abe Carryl

CloudflareのZero Trustプラットフォームで、PII（個人識別情報）と選択的ログの制御

2021-12-06

Cloudflareでは、セキュリティのためにプライバシーを妥協する必要はないと考えています。昨年、当社はCloudflare Gatewayを発表しました。これは、お客様の組織のためにZero Trustブラウジングコントロールを組み込んだ ...