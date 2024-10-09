WARPの初期実装は、インターネットアクセスを許可するVPNに似ていました。当社がどのようにして構築したのか、そして、その方法をご紹介します。 ...

本日より、Zero Trust管理者は新しいWARP Connectorを導入し、Any-to-Any接続を簡素化できるようになります ...

本日より、Cloudflare WARPおよびCloudflare Tunnelのコネクタの仮想化接続を皮切りに、Cloudflare Zero Trust上で多くの分離された仮想プライベートネットワークの構築を開始できることを発表します ...

Cloudflareは、Webと接続するプロパティの安全を攻撃から保護し、訪問者のためにWebを高速化するために、10年前に創設されました。Cloudflareのお客様は、当社のネットワーク上にインターネットプロパティを所有していました。これらのサイトやアプリケーションの訪問者は高速なユーザー体験を享受していましたが、 ...

2020年1月 、当社はCloudflare for Teamsをローンチしました。これは、パフォーマンスを犠牲にすることなく、企業とその従業員をグローバルに保護するための新しい方法です。Cloudflare for Teamsは、2つのコア製品―Cloudflare AccessとCloudflare Gatewayを中心に据えています。 ...

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