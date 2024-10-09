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Cloudflare ブログ

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WARP

デスクトップ向けWARP、Cloudflare for Teamsのご紹介

2020-10-14

製品ニュースZero TrustZero Trust Week1.1.1.1WARPCloudflare GatewayCloudflare AccessCloudflare Zero Trustセキュリティ

Cloudflareは、Webと接続するプロパティの安全を攻撃から保護し、訪問者のためにWebを高速化するために、10年前に創設されました。Cloudflareのお客様は、当社のネットワーク上にインターネットプロパティを所有していました。これらのサイトやアプリケーションの訪問者は高速なユーザー体験を享受していましたが、...

Cloudflare Gateway がどの場所でもチームを保護できるようになりました

2020-10-14

Zero TrustZero Trust Week1.1.1.1製品ニュースWARPCloudflare GatewaySWGCloudflare Zero Trustセキュリティ

2020年1月 、当社はCloudflare for Teamsをローンチしました。これは、パフォーマンスを犠牲にすることなく、企業とその従業員をグローバルに保護するための新しい方法です。Cloudflare for Teamsは、2つのコア製品―Cloudflare AccessとCloudflare Gatewayを中心に据えています。...

その他の投稿

2020年4月01日

macOS と Windows向けのWARPベータ版の発表

昨年4月1日、当社はWARPを発表しました。WARPは、1.1.1.1 iOSとAndroidアプリで、インターネット接続の確保とスピードアップをするためのオプションです。現在、何百万人ものユーザーがWARPを使ってモバイルインターネット接続を確保しています。...

WARP
1.1.1.1
セキュリティ
スピードと信頼性
プライバシー

2019年9月25日

ついにWARPが完成（お待たせしました）

予想以上に長くかかってしましたが、本日WARPとWARP+（プラス）を皆さんにご紹介いたします。まだご存知ではない方のために、説明します。WARPはモバイルアプリで、グローバルネットワークを使って携帯電話のインターネットトラフィックにおけるすべてを保護したい人たちのためにデザインされました。...

バースデーウィーク
製品ニュース
WARP
1.1.1.1
VPN

2019年4月01日

Warpのご紹介:モバイル インターネットのパフォーマンスとセキュリティの問題を解決

4月1日は、インターネットの大部分にとって悲惨な日です。通常はインターネットは約束と革新に満ちていますが、「エイプリルフール」の日には、一握りのエリートテック企業によって、内輪受けの子どもっぽいジョークで文字通り何十億人もの人々の時間を無駄にしています。...

1.1.1.1
WARP
VPN
DNS
製品ニュース