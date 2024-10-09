独自のVPNの構築方法、またはWARPの歴史
2025-10-29
WARPの初期実装は、インターネットアクセスを許可するVPNに似ていました。当社がどのようにして構築したのか、そして、その方法をご紹介します。 ...続きを読む »
2025-10-29
WARPの初期実装は、インターネットアクセスを許可するVPNに似ていました。当社がどのようにして構築したのか、そして、その方法をご紹介します。 ...続きを読む »
2024-03-20
本日より、Zero Trust管理者は新しいWARP Connectorを導入し、Any-to-Any接続を簡素化できるようになります...
2022-04-26
本日より、Cloudflare WARPおよびCloudflare Tunnelのコネクタの仮想化接続を皮切りに、Cloudflare Zero Trust上で多くの分離された仮想プライベートネットワークの構築を開始できることを発表します...
2020-10-14
Cloudflareは、Webと接続するプロパティの安全を攻撃から保護し、訪問者のためにWebを高速化するために、10年前に創設されました。Cloudflareのお客様は、当社のネットワーク上にインターネットプロパティを所有していました。これらのサイトやアプリケーションの訪問者は高速なユーザー体験を享受していましたが、...
2020-10-14
2020年1月 、当社はCloudflare for Teamsをローンチしました。これは、パフォーマンスを犠牲にすることなく、企業とその従業員をグローバルに保護するための新しい方法です。Cloudflare for Teamsは、2つのコア製品―Cloudflare AccessとCloudflare Gatewayを中心に据えています。...
2020年4月01日
昨年4月1日、当社はWARPを発表しました。WARPは、1.1.1.1 iOSとAndroidアプリで、インターネット接続の確保とスピードアップをするためのオプションです。現在、何百万人ものユーザーがWARPを使ってモバイルインターネット接続を確保しています。...
2019年9月27日
今週は、Cloudflareの9回目の設立記念日を、より良いインターネットの構築を支援するという当社のミッションをサポートする、様々な新製品を発表して祝いました。 2019年のバースデーウィークの総括を下記しています。...
2019年9月25日
予想以上に長くかかってしましたが、本日WARPとWARP+（プラス）を皆さんにご紹介いたします。まだご存知ではない方のために、説明します。WARPはモバイルアプリで、グローバルネットワークを使って携帯電話のインターネットトラフィックにおけるすべてを保護したい人たちのためにデザインされました。...
2019年9月25日
With WARP our goal was to secure and improve the connection between your mobile devices and the Internet. ...
2019年4月01日
4月1日は、インターネットの大部分にとって悲惨な日です。通常はインターネットは約束と革新に満ちていますが、「エイプリルフール」の日には、一握りのエリートテック企業によって、内輪受けの子どもっぽいジョークで文字通り何十億人もの人々の時間を無駄にしています。...